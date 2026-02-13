Los bolsillos flacos no reconocen otros logros

El círculo libertario celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado

Mientras la oposición se habla encima, el Gobierno, luego de una semana en la que explícitamente admitió con los hechos su empeño de adecuar la realidad a su necesidad política (INDEC), obtuvo un alivio con la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado.

Tanto los senadores de La Libertad Avanza como los dadores de voto, adhirieron a la acción de pensar o leer lo que se vota luego de levantar la mano. Acatar y obedecer es la práctica democrática del gobierno que llegó al poder denunciando casta. Para nada inaugura este ejercicio nefasto. Años de aplicar esta práctica política llevó a la sociedad a buscar alternativas y apoyar al presidente Milei.

Bajo la mirada atenta de Karina Milei, los senadores que dejaron su autonomía de pensamiento para otra ocasión le dieron la satisfacción buscada. Ni duda, ni disenso, ni diálogo, ni pluralismo. La verdad oficial se construye domando voluntades. La libertad del disenso no integra el decálogo libertario. Tampoco lo hacia el kirchnerismo. Por eso, ha terminado reducido a su ínfima pervivencia. ¿Se mirará en este espejo cada tanto el Presidente?

No le consta a esta cronista que los más de 200 funcionarios que han quedado en el camino regresasen al llano por pensar distinto. Quizás sí en el caso de Marco Lavagna.

¿Tiene derecho el Presidente a buscar homogeneizar el cómo y qué de su gobierno? Sí, claro. Sucede que el riesgo del servilismo político aleja más temprano que tarde de la gente y sus verdaderas necesidades: es decir, atenta sobre la propia permanencia de su proyecto.

Parece extraño hablar de esto después del 26 de octubre del 2025 y el impensado resultado electoral que pintó de violeta a la República Argentina. En este segundo gobierno dentro del propio inaugurado el 2023, Javier Milei puso primera a su obsesión reformista. Lo ocurrido en el Senado va en ese camino. Logró pasar la motosierra por donde nadie antes pudo: el corazón del peronismo.

Esta media sanción da por tierra con lo mejor que consiguió Perón: darles a los trabajadores estatus de personas, ya no de súbditos. Esto, bajo la distorsión discursiva de la realidad: crear trabajo. Música para un país de 46 millones de personas con solo 6 millones y pico de trabajadores en blanco.

La media sanción –capitulo por capitulo- marca la destutelación de los trabajadores, es decir, pérdidas de derechos. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional quedó archivado luego de la media sanción del Senado. Si bien queda Diputados, nada hace pensar que allí ocurra algo distinto que impida darle sanción definitiva al proyecto de ley. De ser así, ¿será judicializado? No parece la CGT dispuesta esto.

También fue noticia nacional la sublevación de la policía santafesina, superada el día miércoles. El gobernador Pullaro, al dar el anuncio del acuerdo, se mostró dolido por la incomprensión de la fuerza ante lo que definió como “un reclamo justo y genuino”.

Añadió: “Este gobierno siempre creyó y apoyó a esta policía y al servicio penitenciario, hubo una manipulación, corría una fake news de ‘Pullaro asesino de policías’. Justamente a mí, que puse la cara por la policía discutiendo con todos los garantistas para guardarme el derecho de poder indultar si había un enfrentamiento en la calle y terminaban presos como Luciano Nocelli, manipulando el suicidio de un policía. Hay sectores con clara intencionalidad”.

Hace quince días, en charla directa con Infobae, el gobernador adelantó que lo que más le preocupaba para este 2026 era la seguridad. Y señaló que “algo ocurriría”, por información que disponía. Quizás sea lo sucedido.

Podría concluir que, tanto para el presidente Milei y la inflación, como para el gobernador Pullaro y sus esfuerzos por apoyar y/o tutelar a la policía, si la inflación a la baja no está acompañada por salarios a la suba, no alcanza. La gente no valora otros logros con bolsillos flacos.