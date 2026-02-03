Opinión

Javier Milei, la peor pesadilla de la vieja política

La erosión institucional previa generó un Estado sobredimensionado y una economía de mercado debilitada por el intervencionismo

Guardar
La estrategia de Milei contempla
La estrategia de Milei contempla equilibrar las cuentas públicas y desmantelar el modelo estatal intervencionista y clientelar

Los argentinos decidieron en 2023, en un escenario de escepticismo y hartazgo con las prácticas de la vieja política, apoyar a un outsider que encarnaba el fin de un ciclo populista y representaba la expectativa de reinstauración del ideario liberal decimonónico que supo posicionar al país como una potencia a nivel mundial.

En poco tiempo, sin estructura partidaria y con una mínima representación parlamentaria, Milei logró encauzar institucionalmente un cambio de época. Esto fue signado por el anhelo juvenil de un cambio de rumbo y la restitución de la libertad como eje principal de la organización política de la Argentina.

Milei se convirtió en un presidente disruptivo. Y fue por su decisión de retornar a las bases alberdianas, mediante la reconstrucción de un orden político, económico y social, asentado en la doctrina liberal y la economía de libre mercado. Todas consignas que se encuentran establecidas en la Constitución Nacional de 1853 y que aportaron prosperidad al país.

Este orden político, económico y social liberal fue erosionado y desmontado a causa del predominio de una ideología proteccionista y a la primacía de prácticas corporativistas, patrimonialistas y clientelares profundamente enraizadas. Todos factores que convergieron hasta configurar un modelo de Estado sobredimensionado y omnipresente, un mercado raquítico asediado por el capitalismo de amigos y una ciudadanía que quedó subsumida ante el yugo de la dependencia estatal.

El populismo dirigista y corrupto, que tuvo su momento cúlmine durante los gobiernos kirchneristas, nos dejó como legado una profunda decadencia en todos los planos, pero principalmente en el moral y económico. Sucesivos gobiernos que, bajo el pseudo relato del "Estado Presente“, nos dejaron como herencia una inflación descontrolada, casi la mitad de la población bajo los umbrales de la pobreza, una economía estancada y aislada internacionalmente, y un Estado elefantiásico, deficitario, plagado de privilegios y con una corrupción endémica.

Frente al rotundo fracaso de las ideas colectivistas y tras la crisis terminal en la que el kirchnerismo sumergió al país, Milei avanzó en un programa que equilibró las cuentas públicas y que apunta a desmantelar definitivamente el modelo intervencionista y sus aparatos de hegemonización ideológica, construidos a costa de cuantiosos recursos públicos y reparto arbitrario de la pauta publicitaria, a los fines de devolver a los argentinos sus libertades saqueadas.

El proyecto político libertario tiene como misión redefinir categóricamente el rol del Estado, reduciéndolo a su mínima expresión y circunscribiéndolo al ejercicio de sus funciones primigenias del contrato social, orientadas a preservar la seguridad física y garantizar el estado de derecho a los fines de liberar las fuerzas productivas. De ese modo, el rediseño institucional promovido por el gobierno se dirige a reconstruir un Estado chico con un mercado fuerte e integrado el mundo moderno, y ciudadanos críticos y libres que progresen sobre la base de su esfuerzo personal y una renovada cultura del trabajo.

Para poder llevar a cabo su plan de gobierno, Javier Milei implementó una estrategia de reforma radical y de shock, asentada sobre los valores de la eficiencia, la eficacia, la flexibilización, la transparencia y la imparcialidad, que consta de dos etapas: una de orden y otra de transformaciones estructurales.

En la primera parte de la gestión, el gobierno libertario ha puesto el foco en a) la reducción de la inflación y el sostenimiento del equilibrio fiscal mediante la eliminación de la emisión monetaria y el férreo disciplinamiento del gasto público; b) la modernización y la drástica reducción del Estado vía racionalización estructural, disminución de plantillas, inicio de privatizaciones, desburocratización, fenomenal desregulación y supresión de impuestos; y c) ruptura del status quo mediante el desmantelamiento de una red de intermediación coercitiva de las políticas sociales, erradicación de privilegios sindicales y políticos, cancelación de la pauta publicitaria y desguace de un esquema prebendario y corrupto de concesión de la obra pública.

Ahora, ya con un bloque parlamentario más numeroso que consiguió aprobar el Presupuesto para el 2026 y sumado al amplio respaldo electoral, la segunda fase de reformas enfrenta el desafío de lograr el impulso de reformas de fondo como la laboral, la fiscal y penal, entre otras transformaciones sustanciales.

La transición del modelo populista y de casta al modelo liberal, mediante una dinámica de reformismo permanente, se ha traducido en la obtención del menor nivel de gasto público en relación al PBI desde 2008; desaceleración drástica de la inflación; equilibrio fiscal; reducción de la pobreza del 53% al 27,5% entre enero de 2024 y noviembre de 2025; contracción del 50% de los estamentos de cargos políticos y baja de 52.000 cargos públicos a julio de 2024; eliminación de organismos que operaban como cajas políticas e instrumentos de la burocracia militante y alineamiento internacional de Argentina a las democracias consolidadas.

Estos son algunos de grandes y múltiples logros que ya ha generado este nuevo paradigma liberal reeditado que, en cumplimiento de la Constitución Nacional, procura asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

Temas Relacionados

Javier MileiArgentinaConstitución NacionalKirchnerismoReforma EstructuralLiberalismo económico

Últimas Noticias

Europa no compra promesas

Los riesgos de un acuerdo Mercosur-Unión Europea

Europa no compra promesas

Sobre escépticos y entusiastas

El gobierno de Javier Milei afronta la segunda mitad de su mandato con mayor respaldo político y apoyo internacional de Estados Unidos

Sobre escépticos y entusiastas

Argentina, el país con menos crédito al sector privado en América Latina

La debilidad del mercado de capitales, la fuga de ahorros y la intervención estatal explican por qué la financiación a empresas y hogares sigue rezagada en el país

Argentina, el país con menos

El laberinto de los muros: radiografía de un sistema al límite

La inflación del encierro, un récord inédito

El laberinto de los muros:

Ecocidio: entre las demandas del papa Francisco y los incendios en el sur

Mientras el debate para la tipificación de este delito a nivel internacional sigue vivo, los incendios en el sur del país evidencian la necesidad de avanzar con proyectos que incorporen este delito al Código Penal

Ecocidio: entre las demandas del
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel