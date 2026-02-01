Opinión

Panorama 2026: entre la resiliencia empresarial y la presión de transformarse

Las nuevas condiciones del entorno económico exigen que quienes toman decisiones redefinan prioridades y enfoques, frente a la aceleración tecnológica, la escasez de perfiles estratégicos y la creciente complejidad regulatoria

Guardar
Los líderes empresariales no prevén
Los líderes empresariales no prevén una crisis sistémica, aunque anticipan un escenario más volátil, fragmentado y condicionado por factores fuera del control exclusivo del management

La visión de los principales ejecutivos a nivel internacional para 2026 expone una paradoja: el entorno ofrece oportunidades, pero la presión sobre los negocios aumenta de manera sostenida. Los líderes empresariales no prevén una crisis sistémica, aunque anticipan un escenario más volátil, fragmentado y condicionado por factores fuera del control exclusivo del management.

Más de la mitad de los principales referentes empresariales del mundo estima que el clima de inestabilidad se mantendrá al menos durante otro año. A pesar de este diagnóstico, las compañías no se detienen. El proceso de desglobalización se acelera y las reglas de juego se fragmentan. Cada vez más, el optimismo corporativo se fundamenta en la capacidad de adaptación interna más que en el entorno.

Este optimismo convive con una serie de presiones crecientes.

Los CEO identifican desafíos vinculados a la disrupción tecnológica y a los riesgos derivados de la integración de la inteligencia artificial, al incremento de los costos laborales y la escasez de talento, a las limitaciones de infraestructura para sostener la innovación, a las tensiones geopolíticas persistentes y a la fragilidad de las cadenas de suministro. Estas fuerzas ya repercuten en los márgenes, las decisiones de inversión y la dinámica de ejecución.

Cada vez más, el optimismo corporativo se fundamenta en la capacidad de adaptación interna más que en el entorno

La respuesta de las organizaciones es contundente: aceleran la transformación de sus carteras, profundizan la inversión en inteligencia artificial y refuerzan las estrategias de atracción y retención de talento clave. Sin embargo, surge una exigencia adicional: demostrar el retorno de la inversión tecnológica, justificar el mayor gasto en IA y reorganizar estructuras internas.

La tecnología deja de ser solo un instrumento de eficiencia y pasa a convertirse en una prueba directa de liderazgo.

Desafíos particulares para los líderes en Argentina

En el contexto global, los ejecutivos argentinos enfrentan desafíos adicionales. La primera diferencia es la doble exposición: las empresas locales absorben las mismas presiones globales, pero con menor amortiguación institucional y mayor sensibilidad a shocks externos. La previsibilidad es más frágil y el margen de error, más estrecho.

A esto se suma el reto de competir en un mundo que tiende a la regionalización. La fragmentación mundial no reduce la competencia, la vuelve más exigente.

cceder a mercados, mantener exportaciones
cceder a mercados, mantener exportaciones y atraer inversiones implica cumplir estándares más rigurosos en regulación, trazabilidad, tecnología y criterios ESG (Environmental, Social, Governance) (Foto: Reuters)

Acceder a mercados, mantener exportaciones y atraer inversiones implica cumplir estándares más rigurosos en regulación, trazabilidad, tecnología y criterios ESG (Environmental, Social, Governance). Para los líderes argentinos, la cuestión no es si adaptarse, sino con qué rapidez hacerlo.

La transformación tecnológica agrega nuevas complejidades. La inteligencia artificial se posiciona como prioridad estratégica, pero su adopción enfrenta restricciones de infraestructura, financiamiento y disponibilidad de talento. Esto obliga a pasar de la exploración a la focalización: menos proyectos dispersos y más apuestas claras con impacto real en productividad y modelo de negocio.

El desafío del talento resulta igualmente decisivo. Mientras los ejecutivos globales compiten por perfiles estratégicos, el contexto local expone a la Argentina al riesgo de pérdida neta de capital humano. Retener, capacitar y reconvertir talento deja de ser una función de recursos humanos para convertirse en una decisión estructural de competitividad.

Reconfiguración del liderazgo

Estas dinámicas redefinen el ejercicio del liderazgo empresarial. En un contexto de presión constante, la agenda de los ejecutivos se transforma.

El 2026 no se presenta sencillo, pero aquellos que logren articular visión, tecnología y personas podrán aprovechar oportunidades en medio de la presión

Resulta imprescindible revisar el mapa de riesgos estratégicos, incorporar la dimensión geopolítica y energética en la planificación, elegir con precisión dónde y cómo competir en un entorno más regionalizado, gestionar la tecnología con foco en impacto y proteger el talento esencial. Por sobre todo, se impone decidir con información imperfecta y sostener un rumbo claro ante la volatilidad.

La experiencia de los líderes internacionales ofrece una enseñanza directa: el optimismo no depende del contexto, sino de la estrategia. El 2026 no se presenta sencillo, pero aquellos que logren articular visión, tecnología y personas podrán aprovechar oportunidades en medio de la presión.

El mayor riesgo de este nuevo ciclo no reside en cometer errores, sino en la inacción ante un mundo que avanza sin pausa.

La autora es Presidente y CEO de consultora Abeceb

Temas Relacionados

Nueva tecnologíaResiliencia empresarialPerfiles estratégicosComplejidad regulatoriaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El modelo económico ante la prueba de la realidad

La consolidación de la estabilidad financiera convive con desafíos estructurales que condicionan la recuperación del sector real y la sostenibilidad de los avances recientes

El modelo económico ante la

Acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur: impacto y desafíos para Argentina

La reciente alianza entre bloques consolida un escenario en el comercio internacional, modificando patrones de intercambio, acceso a insumos y condiciones de competencia para productores e industrias de la región

Acuerdo histórico entre la Unión

Reforma del Código Penal: debate urgente sobre penas, garantías y eficacia

El proyecto oficial propone un aumento generalizado de penas sin resolver algunos problemas estructurales del sistema

Reforma del Código Penal: debate

La élite depredadora argentina ante el nuevo régimen económico

El escenario actual plantea tensiones inéditas entre el gobierno y los sectores que históricamente acumularon poder en la Argentina

La élite depredadora argentina ante

Devolver el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo, un acto de reparación histórica

La pieza histórica que perteneció a San Martín retoma su custodia original tras años de traslados y controversias

Devolver el sable corvo al
DEPORTES
Las perlitas de Messi en

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y logró su primera victoria en la pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

San Lorenzo derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se acomodó en la Zona A del Apertura

TELESHOW
Mirtha Legrand se emocionó al

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

Entre agradecimientos y glamour: el look de Mirtha Legrand para despedirse de Mar del Plata

Thiago Medina reveló los sueños que tuvo mientras estuvo al borde de la muerte: “Me fui al cielo”

Ailén Cova mostró sus días junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia: besos, paseos por el bosque y juegos en la cama

INFOBAE AMÉRICA

Por qué ‘Más que rivales’

Por qué ‘Más que rivales’ es un éxito en Rusia, donde el contenido LGBTQ+ está fuertemente censurado

Claves del documental sobre vida y obra de Mel Brooks, el hombre de los 99 años

Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025