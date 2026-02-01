Panorama 2026: entre la resiliencia empresarial y la presión de transformarse

Los líderes empresariales no prevén una crisis sistémica, aunque anticipan un escenario más volátil, fragmentado y condicionado por factores fuera del control exclusivo del management

Más de la mitad de los principales referentes empresariales del mundo estima que el clima de inestabilidad se mantendrá al menos durante otro año. A pesar de este diagnóstico, las compañías no se detienen. El proceso de desglobalización se acelera y las reglas de juego se fragmentan. Cada vez más, el optimismo corporativo se fundamenta en la capacidad de adaptación interna más que en el entorno.

Este optimismo convive con una serie de presiones crecientes.

Los CEO identifican desafíos vinculados a la disrupción tecnológica y a los riesgos derivados de la integración de la inteligencia artificial, al incremento de los costos laborales y la escasez de talento, a las limitaciones de infraestructura para sostener la innovación, a las tensiones geopolíticas persistentes y a la fragilidad de las cadenas de suministro. Estas fuerzas ya repercuten en los márgenes, las decisiones de inversión y la dinámica de ejecución.

La respuesta de las organizaciones es contundente: aceleran la transformación de sus carteras, profundizan la inversión en inteligencia artificial y refuerzan las estrategias de atracción y retención de talento clave. Sin embargo, surge una exigencia adicional: demostrar el retorno de la inversión tecnológica, justificar el mayor gasto en IA y reorganizar estructuras internas.

La tecnología deja de ser solo un instrumento de eficiencia y pasa a convertirse en una prueba directa de liderazgo.

Desafíos particulares para los líderes en Argentina

En el contexto global, los ejecutivos argentinos enfrentan desafíos adicionales. La primera diferencia es la doble exposición: las empresas locales absorben las mismas presiones globales, pero con menor amortiguación institucional y mayor sensibilidad a shocks externos. La previsibilidad es más frágil y el margen de error, más estrecho.

A esto se suma el reto de competir en un mundo que tiende a la regionalización. La fragmentación mundial no reduce la competencia, la vuelve más exigente.

Acceder a mercados, mantener exportaciones y atraer inversiones implica cumplir estándares más rigurosos en regulación, trazabilidad, tecnología y criterios ESG (Environmental, Social, Governance). Para los líderes argentinos, la cuestión no es si adaptarse, sino con qué rapidez hacerlo.

La transformación tecnológica agrega nuevas complejidades. La inteligencia artificial se posiciona como prioridad estratégica, pero su adopción enfrenta restricciones de infraestructura, financiamiento y disponibilidad de talento. Esto obliga a pasar de la exploración a la focalización: menos proyectos dispersos y más apuestas claras con impacto real en productividad y modelo de negocio.

El desafío del talento resulta igualmente decisivo. Mientras los ejecutivos globales compiten por perfiles estratégicos, el contexto local expone a la Argentina al riesgo de pérdida neta de capital humano. Retener, capacitar y reconvertir talento deja de ser una función de recursos humanos para convertirse en una decisión estructural de competitividad.

Reconfiguración del liderazgo

Estas dinámicas redefinen el ejercicio del liderazgo empresarial. En un contexto de presión constante, la agenda de los ejecutivos se transforma.

Resulta imprescindible revisar el mapa de riesgos estratégicos, incorporar la dimensión geopolítica y energética en la planificación, elegir con precisión dónde y cómo competir en un entorno más regionalizado, gestionar la tecnología con foco en impacto y proteger el talento esencial. Por sobre todo, se impone decidir con información imperfecta y sostener un rumbo claro ante la volatilidad.

La experiencia de los líderes internacionales ofrece una enseñanza directa: el optimismo no depende del contexto, sino de la estrategia. El 2026 no se presenta sencillo, pero aquellos que logren articular visión, tecnología y personas podrán aprovechar oportunidades en medio de la presión.

El mayor riesgo de este nuevo ciclo no reside en cometer errores, sino en la inacción ante un mundo que avanza sin pausa.

La autora es Presidente y CEO de consultora Abeceb