Mirame cuando te hablo

Papa León XIV

Hablar con alguien desde el corazón es una experiencia maravillosa. Abrirse mutuamente a expresar y acoger la vida no es posible sin el amor. Y eso requiere atención, y postergar cualquier distracción. No se trata de decir conceptos abstractos en una sucesión de letras y espacios. Comunicamos con la mirada, el tono de la voz, los silencios, las manos.

Desde 1967, siendo Papa San Pablo VI, cada año la Iglesia dedica una Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Para esa oportunidad los Pontífices entregan un Mensaje dirigido a los profesionales de la comunicación, periodistas, editores, y abierto a la comunidad. En esta ocasión el Papa León XIV nos invita a detenernos, a mirarnos a los ojos y a escuchar de verdad. Su enseñanza, publicada el sábado 24 de enero bajo el lema “custodiar voces y rostros humanos”, resuena como un llamado urgente en un tiempo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la inteligencia artificial (IA) promete revolucionar el modo en que interactuamos. ¿Qué significa hoy custodiar lo humano en medio de algoritmos y pantallas? ¿Por qué es vital proteger la unicidad de cada persona, su voz y su rostro, en el entramado de relaciones que conforman nuestra vida?

Cada ser humano es un ser único e irrepetible en el universo. ¿Lo seguimos afirmando? Nuestra identidad se expresa de manera inconfundible en el rostro y la voz: esa combinación de gestos, miradas, tonos y silencios nos hace singulares. Nadie puede sonreír, llorar, soñar o contar historias exactamente igual que nosotros. Esta singularidad no es un detalle menor: es el núcleo mismo de nuestra dignidad, el fundamento de la comunicación auténtica y de la verdadera amistad.

El rostro y la voz no sólo distinguen, sino que revelan. Al mirarnos y escucharnos, reconocemos la existencia y el valor del otro. En tiempos donde la comunicación se reduce muchas veces a mensajes instantáneos y videollamadas, el Papa nos recuerda la importancia de volver a lo esencial: el encuentro personal, cara a cara, donde no hay lugar para la indiferencia ni el anonimato.

La fe judeocristiana afirma que no somos productos de algoritmos ni piezas fabricadas en serie. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, formados por amor y llamados a amar. Esta convicción eleva la existencia humana por encima de cualquier intento de homogeneización o mecanización. La vida de cada persona es preciosa porque encierra un misterio irrepetible: el reflejo de un amor que trasciende todo cálculo, toda estadística, todo programa.

En este sentido, custodiar voces y rostros humanos no es solo una tarea social o cultural, sino un acto profundamente espiritual. Al hacerlo, defendemos la dignidad sagrada de cada uno y honramos el regalo de la vida tal como nos fue confiado.

La inteligencia artificial puede imitar estilos, componer melodías, pintar cuadros y escribir textos. Sin embargo, hay algo que no puede replicar: la experiencia vivida, la pasión y la creatividad genuina de los seres humanos. Una obra de arte creada por una persona lleva impresa la historia, el sufrimiento, la alegría y los anhelos de quien la realizó. Contiene huellas de vida que ningún algoritmo puede programar.

Las expresiones artísticas generadas por IA pueden sorprendernos por su perfección técnica o su originalidad, pero carecen de ese “plus” invisible que nace de la libertad, la vulnerabilidad y la entrega. Son, en última instancia, reflejos pálidos de la creatividad humana, que brota del misterio y la profundidad del corazón.

Uno de los desafíos más grandes que plantea la inteligencia artificial es el riesgo de sustituir vínculos verdaderos por interacciones simuladas. Chatbots, asistentes virtuales o avatares inteligentes pueden ofrecer respuestas rápidas y “personalizadas”, pero jamás podrán suplir la calidez, la empatía y la autenticidad de una relación humana. Suponer que de este modo se supera la soledad, es como maquillar un difunto para esconder la muerte. Como expresa el Papa en su mensaje: “El desafío que nos espera no es el de detener la innovación digital sino el de guiarla, y en ser conscientes de su carácter ambivalente”.

El Papa advierte sobre la tentación de delegar en la tecnología lo que solo puede realizarse desde el encuentro real: la amistad, el acompañamiento, el consuelo. Si cedemos a la comodidad de las relaciones virtuales, corremos el peligro de aislarnos y de perder la capacidad de aceptar, comprender y amar al otro tal como es.

“Sin la aceptación de la alteridad no puede haber relación ni amistad”, dice León XIV. La verdadera comunicación exige salir de uno mismo, abrirse, escuchar y dejarse transformar por el encuentro. Las relaciones generadas por IA, por su misma naturaleza, están programadas para satisfacer y confirmar, no para cuestionar ni interpelar. Allí donde falta alteridad, falta también la posibilidad de crecer juntos y de construir lazos auténticos.

Mirar al otro, escucharlo de verdad, es reconocer que su vida es tan única y valiosa como la propia. Es ese acto de aceptación y acogida el que funda toda amistad verdadera y hace posible una convivencia más humana y fraterna.

El Mensaje del Papa León XIV nos invita a ser custodios de lo más precioso: la dignidad, la voz y el rostro de cada persona. Nos recuerda que, en medio de la revolución digital, el desafío es seguir eligiendo el encuentro, la escucha y el vínculo real. Custodiar voces y rostros humanos significa valorar como un tesoro la autenticidad, la creatividad y el amor, resistiendo la tentación de delegar en las máquinas lo que solo el corazón humano puede ofrecer. “Necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a expresar a la persona. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica”.

Que este llamado nos impulse a mirar y a escuchar de verdad, a celebrar la maravilla de cada persona y a construir relaciones donde la diferencia sea acogida como un don y no como una amenaza. Porque, en definitiva, la humanidad se juega en cada encuentro auténtico, en cada “mirame cuando te hablo”.