La negación del Holocausto se volvió viral después del 7 de octubre: Europa debe liderar la lucha para derrotarlo

La negación y distorsión del Holocausto proliferan en redes sociales y espacios educativos, alimentando el odio antisemita

Desde la masacre del 7 de octubre de 2023, los judíos de todo el mundo se enfrentan al mayor tsunami de odio desde que el nazismo fuera derrotado hace 80 años. En toda Europa, el odio más antiguo de la historia se intensifica en las calles de sus capitales, en los campus universitarios, en eventos culturales y en las redes sociales. Particularmente indignante es el aumento de la negación y la distorsión del Holocausto, el vandalismo contra los monumentos conmemorativos de la Shoá e incluso los ataques contra las viviendas de los supervivientes del Holocausto.

No se trata de una provocación marginal. Estos ataques están erosionando los cimientos morales de la Europa de posguerra. La negación del Holocausto online, además, recompensa a los antisemitas: recluta a jóvenes influenciables, difunde conspiraciones grotescas entre la opinión pública y, sí, incluso genera ingresos. El odio a los judíos se presenta empaquetado como “contenido”, la historia se convierte en un juego... y la historia real queda relegada.

Los sobrevivientes del mayor crimen de la historia nos advirtieron que, a medida que ellos, los perpetradores y los testigos fueran desapareciendo, las trágicas lecciones del Holocausto podrían ser blanqueadas, manipuladas o descartadas. Ese proceso comenzó al día siguiente del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie podría haber predicho la magnitud y la velocidad de la distorsión que estamos enfrentando en 2026.

Las nuevas generaciones recurren a los iPhones en busca de conocimiento y orientación. Las falsedades se presentan como conocimiento. Fantasías peligrosas, antes relegadas a la periferia, ahora llegan al instante a millones de personas, amplificadas algorítmicamente y cargadas de emoción.

El antisemitismo en Europa registra su mayor auge desde la masacre del 7 de octubre de 2023, según expertos en Holocausto. REUTERS/Kacper Pempel

La negación del Holocausto no es una opinión inofensiva. Es una estrategia que justifica lo injustificable, celebra a los asesinos en masa de judíos del pasado y trabaja para completar la visión genocida de Hitler. Distorsionar la memoria de Ana Frank y de los seis millones de judíos europeos asesinados vacía de significado el Holocausto y utiliza los símbolos del mal supremo como arma para retratar a los judíos como los nazis de hoy. El antisemitismo ya no es reconocido como odio, sino que es reformulado como valentía moral.

El Holocausto no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con palabras, estereotipos, mitos conspirativos, exclusión social y cobardía institucional. Comenzó cuando el odio se convirtió en política y los judíos fueron retratados como singularmente peligrosos. Simon Wiesenthal advirtió repetidamente -y la historia lo confirma-, que los judíos suelen ser las primeras, pero nunca las últimas víctimas. La muerte y devastación global desatada por la Alemania nazi está prácticamente olvidada hoy en día. El antisemitismo no es solo un “problema de los judíos”, sino una señal de alerta del colapso social.

Por eso, la educación es más importante que nunca: no solo sobre lo que sucedió, sino también sobre por qué sucedió; no solo sobre fechas y cifras, sino sobre cómo se condiciona a las personas a aceptar lo inaceptable. Por eso, la Definición de Antisemitismo de la IHRA debe ser adoptada y aplicada por las naciones e instituciones. Combatir el antisemitismo no consiste en limitar la libertad de expresión; se trata de proteger nuestro futuro colectivo.

Este año, todos los que puedan deberían recorrer la vasta extensión de Auschwitz-Birkenau, Majdanek o Treblinka. Háganlo con su familia, su iglesia, su escuela. No se puede “debatir” una cámara de gas. No se pueden relativizar montañas de zapatos de niños. No se puede caminar indiferente junto a fosas comunes. Estos sitios anclan la verdad en la realidad física.

Hace casi 50 años, un estudiante universitario le preguntó a Simon Wiesenthal: ¿Podría el Holocausto volver a ocurrir?

“Si hay odio organizado, una crisis social y tecnología, todo es posible”, respondió. Y el afamado cazador de nazis añadió: “En 1492, si Europa hubiera tenido acceso a la tecnología nazi, ningún judío habría sobrevivido en España, ningún católico en Inglaterra, ningún protestante en Francia”.

Las tecnologías de principios del siglo XX son un juego de niños comparadas con el mundo actual. Los avances tecnológicos han revolucionado el mundo y transformado nuestras vidas. Pero los perpetradores del mal han sabido aprovechar las redes sociales para amenazarnos a todos. Europa debería liderar la lucha para exigir que los gigantes de la alta tecnología dejen de monetizar el odio y garanticen que sus brillantes algoritmos no allanen el camino hacia el próximo desastre masivo “impensable” provocado por el hombre.