Venezuela, 27 años después del inicio del chavismo

Bajo el régimen chavista, Venezuela ha vivido el mayor colapso socioeconómico registrado por un país en tiempos de paz

El PBI per cápita colapsó un 65%. La pobreza llegó al 85%. Desató la mayor hiperinflación de la historia. Generó un éxodo de más de 8 millones de personas, casi un cuarto de su población.

Con la captura de Nicolás Maduro, es inevitable hacer un balance tras 27 años del chavismo en Venezuela. El resultado es implacable: bajo el régimen chavista, Venezuela ha vivido el mayor colapso socioeconómico registrado por un país en tiempos de paz. Primero Hugo Chávez y luego Maduro dejaron una economía devastada y una crisis social sin precedentes.

En la década de 1980, Venezuela tenía un PIB per cápita comparable al de Argentina: ambos países eran los más ricos de América del Sur y exhibían niveles de ingreso propios de economías de renta media-alta.

Hoy, Venezuela es el país más pobre de la región, con un PBI per cápita incluso inferior al de Bolivia y una caída acumulada cercana al 65% en los últimos diez años.

Tanto el ascenso como la caída del chavismo coincidieron con la evolución del precio del petróleo.

La consolidación política y económica del régimen se articuló casi perfectamente con el ciclo alcista del crudo iniciado a comienzos de los años 2000, que multiplicó los ingresos por exportaciones. A partir de ese auge, el régimen elevó el gasto público, cada vez más dependiente de la renta petrolera.

No obstante, cuando los precios del petróleo comenzaron a caer tras 2014, ya no existía una base productiva capaz de sostener la economía. Expropiaciones masivas y la destrucción total del sistema de precios llevaron a un colapso económico y social sin precedentes.

Ese punto de inflexión marcó el inicio de la caída del PBI y el desencadenamiento de fenómenos como la mayor hiperinflación de la historia, una pobreza extrema y la emigración masiva que caracterizan la crisis actual.

El rol del petróleo

El derrumbe de Venezuela resulta aún más llamativo considerando que el país posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Sin embargo, en la actualidad, la producción petrolera venezolana es comparable a la de Argentina, a pesar de contar con reservas aproximadamente cien veces mayores.

La extracción de petróleo comenzó a bajar gradualmente en los primeros años del régimen y colapsó de manera abrupta a partir de 2014. Actualmente, la producción es solo un tercio de los máximos previos a la llegada del chavismo al poder.

Pese a este deterioro, el régimen chavista contó con un boom de precios internacionales del petróleo iniciado a comienzos de los años 2000. Gracias a ese shock externo favorable, el valor de las exportaciones se triplicó en pocos años, pasando de menos de USD 25.000 millones en 2003 a más de USD 75.000 millones en 2011.

Estos ingresos extraordinarios permitieron financiar una fuerte expansión del gasto público, al mismo tiempo que se avanzaba en la erosión de los derechos de propiedad, una creciente intervención estatal y la destrucción de los incentivos a la inversión privada.

Paralelamente, se profundizó la desinversión en la infraestructura petrolera, sentando las bases del colapso posterior.

La destrucción chavista quedó expuesta con la abrupta caída del precio del petróleo a partir de 2014.

En pocos años, la producción se redujo a menos de un millón de barriles diarios y el valor de las exportaciones se desplomó: de USD 93.000 millones en 2012 a solo 5.000 millones en 2021. Como consecuencia de las sanciones internacionales, el régimen comenzó a vender su petróleo con fuertes descuentos, principalmente a China, Rusia e Irán.

Crisis fiscal e hiperinflación

Durante los años del boom petrolero, el Estado venezolano expandió su tamaño de manera acelerada. En pocos años, el gasto público aumentó en alrededor de 15% del PBI.

Los déficits se financiaron en parte mediante un aumento sustancial de la deuda pública en moneda extranjera.

El efecto combinado de un PBI en fuerte contracción y una deuda en expansión provocó un rápido incremento de la relación deuda/PBI, que actualmente alcanza el 190 por ciento.

Pero, sobre todo, el Estado se financió cada vez más con emisión monetaria del Banco Central, lo cual desencadenó un proceso de hiperinflación de magnitudes históricas que terminó licuando el gasto público.

Según cifras oficiales del propio Banco Central de Venezuela, la inflación de 2018 alcanzó 130.000 por ciento.

El bolívar dejó de funcionar como medio de intercambio efectivo y la economía se dolarizó de facto en plena hiperinflación.

Derrumbe del bolívar y licuación del ingreso real

El colapso monetario fue extremo. En menos de ocho años, el tipo de cambio pasó de 10 bolívares por dólar a aproximadamente 30 billones, forzando sucesivas reconversiones y llevando al chavismo a eliminar 11 ceros de su moneda.

En este contexto, el supuesto “Estado presente” se vació de contenido. El salario mínimo, fijado en 130 bolívares en 2022, pasó de equivaler a USD 30 ese año, a apenas USD 0,40 en la actualidad.

Pobreza y éxodo

Las consecuencias humanas del colapso han sido dramáticas. Desde hace años, Venezuela no publica estadísticas oficiales sobre pobreza. En ausencia de datos oficiales, las estimaciones provienen de organizaciones independientes.

Según Caritas Venezuela, el 85% de la población se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 65% de los niños presenta déficits nutricionales. Solo el 15% de las familias logra alimentarse de manera adecuada.

En paralelo, más de ocho millones de venezolanos emigraron, dando lugar a uno de los mayores éxodos de la historia reciente. De no haberse producido este fenómeno, Venezuela hoy tendría más de 35 millones de habitantes; en cambio, su población efectiva es inferior a 27 millones.

Es un caso único en la región. Países como Argentina mantuvieron su trayectoria demográfica, mientras otros como Colombia absorbieron millones de migrantes venezolanos, incrementando su población total.

Conclusión

El colapso de Venezuela no es simplemente el resultado de un ciclo adverso de precios, sino el desenlace previsible del “socialismo del siglo XXI”.

A lo largo de más de dos décadas, el régimen chavista expropió toda empresa extranjera, destruyó el sistema de precios y anuló la libertad económica. La inversión colapsó y el petróleo se extrajo con máxima intensidad en los primeros años para sostener el gasto público.

Cuando los precios del petróleo cayeron tras 2014, afloró el colapso económico y social: deterioro institucional acelerado, colapso de la infraestructura y empobrecimiento del país, con hiperinflación, pobreza generalizada y éxodo masivo en una magnitud inédita para un país en paz.

La recuperación de Venezuela dependerá de la recuperación de la democracia y del abandono absoluto del “Socialismo del Siglo XXI”, promovido por el “Grupo de Puebla” en Latinoamérica. El camino es restablecer los derechos de propiedad, el sistema de precios libres, un Estado sin déficit, la iniciativa privada y el libre comercio. En definitiva, volver a la democracia y al capitalismo.

Tal como recordó Margaret Thatcher hace 30 años: “Los países no son ricos en proporción a sus recursos naturales. Son ricos aquellos cuyos gobiernos adoptan políticas que fomentan la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor de las personas, y que reconocen su deseo de progresar y ofrecer un futuro mejor a sus familias”.

El autor es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia