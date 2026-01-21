Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El presidente Donald Trump prometió el miércoles que Venezuela “va a ir fantásticamente bien” tras la caída de Nicolás Maduro, asegurando que el país sudamericano ganará más dinero en los próximos meses que en las dos décadas previas, durante un discurso ante líderes empresariales y jefes de Estado reunidos en el Foro Económico Mundial.

Trump dijo que los líderes que suceden al dictador Nicolás Maduro habían sido “muy inteligentes” al hacer un trato con Estados Unidos tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien”, prometió Trump. “Va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”.

“Apreciamos toda la cooperación que nos han estado dando. Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, agregó.

Trump afirmó que Estados Unidos estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y llevando a las principales compañías petroleras al país. Como resultado, dijo, Venezuela “estará ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”.

“El liderazgo del país ha sido muy bueno... muy, muy inteligente”, añadió el mandatario estadounidense.

Groenlandia: “Interés de seguridad nacional fundamental”

Trump prometió un crecimiento "como ningún país ha visto antes" y declaró que la inflación ha sido derrotada. (REUTERS/Denis Balibouse)

En el tema que más tensión ha generado con los aliados europeos, Trump defendió la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense. Dijo que había considerado eliminar el tema de su discurso, pero reconoció que es “el asunto que a todos les importa”.

Trump aseguró que Groenlandia es “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”. Dijo que su importancia solo ha crecido con la mayor prominencia de los metales de tierras raras.

“Esa no es la razón por la que lo necesitamos, lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, afirmó. Trump sostuvo que Groenlandia es parte de América del Norte y por lo tanto “nuestro territorio”, añadiendo que “es por lo tanto un interés de seguridad nacional fundamental” de Estados Unidos.

Comenzó con un tono relativamente conciliador, diciendo: “Tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y la gente de Dinamarca. Pero cada miembro de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio”.

Sin embargo, insistió en que “nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”. Trump recordó que “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se vio “obligado a enviar nuestras propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia, a gran costo y gasto”, estableciendo bases militares en este “gran y hermoso pedazo de hielo”.

“Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán y japonés quizás”, declaró Trump. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, cuestionó.

Críticas a Europa

Trump afirmó que “ciertos lugares en Europa no son ni siquiera reconocibles”. (REUTERS/Denis Balibouse)

Trump dijo que quiere compartir su receta del éxito estadounidense para que otros la sigan, mientras afirmó que “ciertos lugares en Europa no son ni siquiera reconocibles”.

“Podemos discutirlo, pero no hay discusión. Los amigos vuelven de diferentes lugares —no quiero insultar a nadie— y dicen: ‘No lo reconozco’. Y eso no es de manera positiva, es de manera muy negativa”, dijo Trump. “Amo Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta”.

El presidente estadounidense atacó lo que llamó “migración masiva sin control” y el enfoque de Europa en la energía verde.

Trump dijo que Estados Unidos “cuida mucho” a la gente de Europa, mencionando su herencia escocesa y alemana dentro de su familia, y afirmó que “creemos profundamente en los lazos que compartimos con Europa como civilización”.

“Pero, PERO”, enfatizó, “es por eso que cuestiones como energía, comercio, inmigración y crecimiento económico deben ser preocupaciones centrales para cualquiera que quiera ver un occidente fuerte y unido, porque Europa y esos países tienen que hacer lo suyo. Tienen que salir de la cultura que han creado durante los últimos diez años. Es horrible lo que se están haciendo a sí mismos. Se están destruyendo a sí mismos. Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados”.

Economía estadounidense

El presidente estadounidense aseguró que Estados Unidos experimentará un “crecimiento como ningún país ha visto antes”, y enfatizó que “cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”.

Trump declaró que “la inflación ha sido derrotada” bajo su administración. La inflación se ubicó por última vez en 2,7% anual, por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Trump también destacó que la inflación subyacente es de apenas 1,6%, mientras que el crecimiento del cuarto trimestre de 2024 se prevé en 5,4%.

Trump declaró que está bajando impuestos y elevando aranceles a naciones extranjeras para pagar por “el daño” que, según él, han causado. Citando las nuevas reglas de “gastos 100% deducibles” implementadas para apoyar la inversión empresarial, Trump declaró que “un milagro está ocurriendo” en la economía estadounidense.

La llegada de Trump a Davos se produjo en medio de tensiones con aliados europeos por sus amenazas de imponer aranceles a Dinamarca y otros siete aliados a menos que negocien la transferencia de Groenlandia. Trump dijo que los aranceles comenzarían en 10% el próximo mes y subirían a 25% en junio.

Reacciones de líderes europeos

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el presidente y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, antes del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Antes del discurso de Trump, el primer ministro británico Keir Starmer dejó en claro que no cederá ante las amenazas. “Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi posición clara”, dijo Starmer durante su cuestionario semanal en la Cámara de los Comunes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sin mencionar directamente a Trump en su discurso ante el foro, instó a los líderes a rechazar la aceptación de “la ley del más fuerte”. “Está claro que estamos alcanzando un tiempo de inestabilidad, de desequilibrios, tanto desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, como desde el punto de vista económico”, dijo Macron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si Trump avanza con los aranceles, la respuesta del bloque “será inquebrantable, unida y proporcional”. “La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un acuerdo comercial el pasado julio”, dijo von der Leyen en Davos. “Y en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”.

La llegada de Trump a Suiza se retrasó después de que un problema eléctrico menor a bordo del Air Force One obligara a regresar a Washington para cambiar de avión, aunque no se esperaba que esto retrasara su discurso programado.

Multimillonarios y líderes empresariales estuvieron entre quienes buscaban asientos dentro del Congress Hall del foro para escuchar a Trump, incluidos Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce y miembro de la junta del Foro Económico Mundial.

Noticia en desarrollo...