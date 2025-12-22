Aunque el precio del petróleo cayó 15%, la balanza energética acumuló un superávit de casi USD 7.000 millones en diez meses

El aumento de los volúmenes exportados de petróleo y gas permitió sostener el superávit comercial pese a la baja de precios.

La balanza comercial energética volvió a mostrar números positivos en octubre y consolidó un resultado favorable en el acumulado del año, aun en un contexto de fuerte caída de los precios internacionales y locales de los hidrocarburos. Según el último informe de tendencias del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, el intercambio externo del sector cerró el décimo mes de 2025 con un superávit de USD 858 millones y alcanzó un saldo positivo acumulado de USD 6.911 millones en lo que va del año.

El desempeño se dio en paralelo a un marcado retroceso en las cotizaciones del petróleo y del gas, tanto a nivel internacional como en el mercado argentino. En octubre, el precio del barril Brent fue 15% inferior al registrado en igual mes de 2024, mientras que el WTI mostró una baja interanual del 16,7%. En el mercado local, el informe precisó que “el barril argentino del tipo Escalante cotizó a un valor 18,8% inferior al de igual mes de 2024”, y que el Medanito tuvo un precio 13,9% menor en la misma comparación.

En el caso del gas natural, el documento indicó que el precio spot Henry Hub fue de USD 3,19 por millón de BTU en octubre de 2025, con un aumento interanual del 50,5%. Sin embargo, para el mercado interno, el valor en boca de pozo mostró un comportamiento distinto: “el precio del Gas Natural en boca de pozo en base al cálculo de regalías fue de 2,63 USD/MMBtu en octubre de 2025, lo cual implica un precio 4,5% menor a igual mes del año 2024”.

Más exportaciones y menos importaciones

Pese a este escenario de precios más bajos para los hidrocarburos líquidos y para el gas local, el saldo comercial energético se sostuvo por una combinación de mayores volúmenes exportados y una reducción en las importaciones acumuladas. El Instituto Mosconi detalló que, en octubre, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 52,8% interanual y 15,6% en el acumulado anual, mientras que las importaciones fueron 12,9% mayores en la comparación interanual, pero 18,6% menores en el acumulado de 2025.

El Brent y el WTI registraron caídas interanuales de dos dígitos, mientras que los crudos argentinos también mostraron retrocesos.

Como resultado, el informe subrayó que “el superávit comercial energético mejoró 42,5% en el acumulado anual”. Este avance se explica, en buena medida, por la dinámica de cantidades y precios. De acuerdo con los índices de comercio exterior, en octubre “se exportó 67,7% más de combustible y energía en términos de cantidades respecto a igual mes de 2025, mientras que los precios de exportación fueron 8,7% interanuales menores”, lo que derivó en el aumento del valor exportado.

En el acumulado del año, la tendencia fue similar. El Instituto precisó que las exportaciones crecieron 30,3% en cantidades, con precios 11,2% menores, lo que se tradujo en un incremento del 15,6% en el valor exportado. En contraste, las importaciones mostraron una baja tanto en cantidades como en precios: 6,3% menos volumen y precios 13,1% inferiores, lo que dio como resultado un valor importado 18,6% menor en términos acumulados.

El detalle por productos energéticos

El detalle por productos también refleja los cambios en la estructura del comercio energético. Según los datos disponibles a octubre de 2025, “las exportaciones medidas en cantidades de los principales combustibles para el acumulado en los últimos doce meses muestran mayores ventas al exterior de petróleo y gas que se incrementan 20,1% y 12,7% en doce meses”. Del lado de las importaciones, se observó una reducción del 0,4% en las compras externas de gasoil en los últimos doce meses, mientras que las importaciones de naftas aumentaron 59% en el mismo período.

En cuanto al gas natural licuado, el informe señaló que las importaciones totalizaron 1.369 millones de metros cúbicos en los últimos doce meses relevados y se redujeron 14,9% frente al año anterior. A su vez, las compras de gas por gasoducto desde Bolivia y Chile sumaron 66 millones de metros cúbicos y mostraron una caída del 95,6% interanual. En octubre, el Instituto remarcó que “no hubo importación de gas por gasoducto ni GNL que se hayan registrado de manera inequívoca en las estadísticas de comercio exterior”.