Economía

Aunque el precio del petróleo cayó 15%, la balanza energética acumuló un superávit de casi USD 7.000 millones en diez meses

El saldo se debe al fuerte aumento de los volúmenes exportados y la caída de las importaciones en un contexto de baja del precio del crudo de referencia para la Argentina

Guardar
El aumento de los volúmenes
El aumento de los volúmenes exportados de petróleo y gas permitió sostener el superávit comercial pese a la baja de precios.

La balanza comercial energética volvió a mostrar números positivos en octubre y consolidó un resultado favorable en el acumulado del año, aun en un contexto de fuerte caída de los precios internacionales y locales de los hidrocarburos. Según el último informe de tendencias del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, el intercambio externo del sector cerró el décimo mes de 2025 con un superávit de USD 858 millones y alcanzó un saldo positivo acumulado de USD 6.911 millones en lo que va del año.

El desempeño se dio en paralelo a un marcado retroceso en las cotizaciones del petróleo y del gas, tanto a nivel internacional como en el mercado argentino. En octubre, el precio del barril Brent fue 15% inferior al registrado en igual mes de 2024, mientras que el WTI mostró una baja interanual del 16,7%. En el mercado local, el informe precisó que “el barril argentino del tipo Escalante cotizó a un valor 18,8% inferior al de igual mes de 2024”, y que el Medanito tuvo un precio 13,9% menor en la misma comparación.

En el caso del gas natural, el documento indicó que el precio spot Henry Hub fue de USD 3,19 por millón de BTU en octubre de 2025, con un aumento interanual del 50,5%. Sin embargo, para el mercado interno, el valor en boca de pozo mostró un comportamiento distinto: “el precio del Gas Natural en boca de pozo en base al cálculo de regalías fue de 2,63 USD/MMBtu en octubre de 2025, lo cual implica un precio 4,5% menor a igual mes del año 2024”.

Más exportaciones y menos importaciones

Pese a este escenario de precios más bajos para los hidrocarburos líquidos y para el gas local, el saldo comercial energético se sostuvo por una combinación de mayores volúmenes exportados y una reducción en las importaciones acumuladas. El Instituto Mosconi detalló que, en octubre, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 52,8% interanual y 15,6% en el acumulado anual, mientras que las importaciones fueron 12,9% mayores en la comparación interanual, pero 18,6% menores en el acumulado de 2025.

El Brent y el WTI
El Brent y el WTI registraron caídas interanuales de dos dígitos, mientras que los crudos argentinos también mostraron retrocesos.

Como resultado, el informe subrayó que “el superávit comercial energético mejoró 42,5% en el acumulado anual”. Este avance se explica, en buena medida, por la dinámica de cantidades y precios. De acuerdo con los índices de comercio exterior, en octubre “se exportó 67,7% más de combustible y energía en términos de cantidades respecto a igual mes de 2025, mientras que los precios de exportación fueron 8,7% interanuales menores”, lo que derivó en el aumento del valor exportado.

En el acumulado del año, la tendencia fue similar. El Instituto precisó que las exportaciones crecieron 30,3% en cantidades, con precios 11,2% menores, lo que se tradujo en un incremento del 15,6% en el valor exportado. En contraste, las importaciones mostraron una baja tanto en cantidades como en precios: 6,3% menos volumen y precios 13,1% inferiores, lo que dio como resultado un valor importado 18,6% menor en términos acumulados.

El detalle por productos energéticos

El detalle por productos también refleja los cambios en la estructura del comercio energético. Según los datos disponibles a octubre de 2025, “las exportaciones medidas en cantidades de los principales combustibles para el acumulado en los últimos doce meses muestran mayores ventas al exterior de petróleo y gas que se incrementan 20,1% y 12,7% en doce meses”. Del lado de las importaciones, se observó una reducción del 0,4% en las compras externas de gasoil en los últimos doce meses, mientras que las importaciones de naftas aumentaron 59% en el mismo período.

En cuanto al gas natural licuado, el informe señaló que las importaciones totalizaron 1.369 millones de metros cúbicos en los últimos doce meses relevados y se redujeron 14,9% frente al año anterior. A su vez, las compras de gas por gasoducto desde Bolivia y Chile sumaron 66 millones de metros cúbicos y mostraron una caída del 95,6% interanual. En octubre, el Instituto remarcó que “no hubo importación de gas por gasoducto ni GNL que se hayan registrado de manera inequívoca en las estadísticas de comercio exterior”.

Temas Relacionados

PetróleoGasBalanza energéticaBrentWTIÚltimas noticias

Últimas Noticias

China impondrá aranceles de hasta 42,7% a productos lácteos de la Unión Europea

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el martes y afectarán a leche, queso y nata importados del bloque. La medida es parte de las represalias de Beijing por los aranceles europeos a vehículos eléctricos chinos

China impondrá aranceles de hasta

El avance asiático en autos pone a prueba la alianza industrial entre Argentina y Brasil

El acuerdo de complementación comercial entre ambos países seguirá vigente hasta mediados de 2029. Hoy se reparten el 90% de los autos nuevos que se venden en Argentina, pero tienen cada vez más competencia

El avance asiático en autos

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

El billete al público gana cinco pesos en el día. El dólar blue se mantiene $1.485

Dólar hoy en vivo: en

Cuánto paga el plazo fijo: banco por banco, cuánto se obtiene por depositar $1 millón

El rendimiento de cada institución financiera muestra diferencias notables en el interés conseguido para idéntico capital y lapso, según los últimos datos informados por la autoridad monetaria

Cuánto paga el plazo fijo:

Aumentos en el transporte: cuánto va a costar el colectivo y el subte en 2026

Los gobiernos de CABA y provincia de Buenos Aires ya tienen definido cómo ajustarán el costo de los boletos el próximo año

Aumentos en el transporte: cuánto
DEPORTES
La millonaria suma que perderá

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

TELESHOW
Entre luces, Papá Noel y

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

Cathy Fulop habló de Gabriela Sabatini tras su regreso a Buenos Aires: “Cada uno hace lo que puede con su vida”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las primeras imágenes de las decoración de su casa en Córdoba

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo operativo de Israel en

Nuevo operativo de Israel en El Líbano: abatió a terroristas de Hezbollah y acusó al grupo terrorista de intentar rearmarse

Nasry Asfura sigue liderando las elecciones en Honduras con el 40,31% mientras continúa el escrutinio especial

AdP lanza Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Fajas de llegada de equipajes para cuatro aeropuertos del país

El cine y las series de 2025: un imbatible top 10, de “Una batalla tras otra” a “Adolescence”

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación del Lado Aire y Optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto de Pisco