Los dos pilares del acuerdo Mercosur - Unión Europea

La reactivación de la integración regional es uno de los impactos clave

La entrada en vigor del tratado supone un periodo de adaptación de hasta 15 años para ciertos productos europeos

Finalmente, después de 25 años, el Consejo Europeo aprobó la negociación entre la UE y el Mercosur. Seguramente, el Parlamento Europeo hará lo mismo y seremos parte de la Zona de libre Comercio más grande del Mundo, con 750 millones de habitantes y el 17 % del comercio mundial (claro que el Mercosur es solo el 1,5 %).

Este acuerdo esEl más importante que hayan firmado Brasil y Argentina, juntos o separados, pero es también el más grande alcanzado por la UE.

En un momento de crecimiento de los nacionalismos proteccionistas, es una bocanada de aire fresco esta señal de reafirmación del libre comercio y la globalización.

Sus logros más notables son:1) El reconocimiento de las “asimetrías” entre ambas regiones: el Mercosur tendrá para el 95 % de sus productos un acceso INMEDIATO al mercado europeo, mientras que buena parte de los europeos tendrán que esperar hasta 15 años para introducir los suyos. Dispondremos así de un periodo de “adaptación” para colocar a nuestras industrias en condiciones de competir. Este mecanismo supera los problemas de una “apertura indiscriminada”, cuyo efecto perverso es que arrasa con los sectores más atrasados.2) El “impacto indirecto”, pero fundamental, de impulsar la reactivación de la Integración Regional, al imponernos el desafío de tener que coordinar nuestro accionar para operar EN COMúN. Todos conocemos el dañino resultado de priorizar cuestiones ideológicas secundarias en vez de juntar fuerzas en una región que posee 20 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes y ocupa el 7.º lugar de las economías mundiales.

Si se impone el SENTIDO COMúN, deberíamos aceptar el ofrecimiento, tanto deChina como de los EE. UU. y hacer lo mismo con las 2 economías más poderosas del mundo.

Imaginemos por un momento un Mercosur ligado así a la UE, los EE. UU. y China… el volumen de comercio, inversiones, crédito y turismo que alcanzaríamos solo en una década!!!

A los sectores agrícolas que PROTESTAN contra elAcuerdo, tenemos que recordarles que, en la actualidad, no tenemos una bolsa de granos ni un kilo de carne disponibles para la tan temida “invasión” de productos que tanto les preocupa…. nuestro mayor cliente y socio agropecuario es el Asia-Pacífico, con epicentro en China, pero participando crecientemente Japón, India, Vietnam, Indonesia y Malasia.

El nuevo DESAFíO de este acuerdo está ligado a las INVERSIONES y la ENERGíA, que nosotros disponemos en abundancia y Europa necesita desesperadamente.

Todo nos une, nada nos separa”… solo tenemos quePonernos a trabajar para poner este acuerdo en marcha.

