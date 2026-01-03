Fondos comunes de inversión: récords, volatilidad y estrategias ganadoras en 2025

La incertidumbre -evidente en los movimientos netos de rescates- condicionó el desempeño patrimonial y la dinámica de los distintos segmentos (Foto: Reuters)

El año 2025 estuvo signado por fuertes oscilaciones en el mercado financiero argentino. Pese a los desafíos, los fondos comunes de inversión (FCI) volvieron a demostrar su capacidad de adaptación ante los cambios del entorno. La incertidumbre -evidente en los movimientos netos de rescates- condicionó el desempeño patrimonial y la dinámica de los distintos segmentos. Aun con ese contexto, la industria logró finalizar el año en alza, alcanzando un patrimonio bajo administración sin precedentes.

La industria de fondos acumuló cerca de $80 billones en aos bajo administración, con un incremento real superior al 37%. Este avance cobró mayor relevancia frente a una inflación que rondó el 28% en los once primeros meses del año y una proyección de precios del 2,1% para diciembre.

El escenario contrasta con 2018 y 2019, cuando el sector registró crecimientos del 10% y 40% respectivamente, a pesar de una inflación cercana al 50% en ambos períodos.

El análisis mensual revela un aumento promedio del 3%, destacándose septiembre y noviembre como los meses de mayor expansión patrimonial. Septiembre registró un crecimiento del 9%, mientras noviembre avanzó aproximadamente un 7%, impulsado por el rally posterior a las elecciones de octubre. En contraste, agosto evidenció el retroceso más significativo del año, con una caída de unos siete puntos porcentuales.

Medido en dólares, la tendencia se mantuvo: el patrimonio de la industria superó los USD 54.000 millones, lo que representa un alza del 13% respecto al año anterior.

Flujos de capital

El comportamiento de los flujos durante 2025 reflejó las dificultades que enfrentó el sector. El flujo neto positivo alcanzó unos $2 billones, lejos de los $11,2 billones obtenidos en 2024. El comienzo del año estuvo marcado por entradas robustas, favorecidas por la liquidez inmediata en pesos y dólares. Sin embargo, esa dinámica se debilitó hacia el cierre, predominando los rescates netos en la mayoría de los segmentos en pesos, mientras las opciones en dólares captaron fuertes suscripciones.

Durante los primeros seis meses, los ingresos en liquidez inmediata promediaron $215.000 millones mensuales, aunque la mayoría de las estrategias en moneda local terminaron en terreno negativo. Los fondos en pesos consolidaron salidas por unos $1,8 billones en los de corto plazo y alrededor de $1,6 billones en los Money Market. La cobertura también sufrió bajas: los Dólar Linked registraron rescates por $830.000 millones y las opciones CER por otros $700.000 millones.

La dolarización de los portafolios se consolidó como uno de los fenómenos más destacados del año

En contraste, la dolarización de los portafolios se consolidó como uno de los fenómenos más destacados del año. Las categorías en dólares captaron ingresos netos por unos USD 5.560 millones, equivalentes a aproximadamente $8 billones al tipo de cambio oficial. Los Money Market lideraron con USD 4.500 millones -cerca de $6 billones-, seguidos por los fondos de Renta Fija USD (USD 650 millones) y LatAm (USD 380 millones).

La preferencia por los Money Market se sostuvo como refugio ante la volatilidad y la búsqueda de alternativas de muy corto plazo.

Rentabilidad y volatilidad

El desempeño de la industria fue heterogéneo. La mayoría de los segmentos obtuvo retornos reales, superando la inflación. A diferencia de años previos, donde la Renta Variable lideró el ranking de estrategias, en 2025 la cobertura CER se ubicó en primer lugar, con un avance promedio del 41%, superando su benchmark del 31 por ciento.

La mayoría de los segmentos obtuvo retornos reales, superando la inflación

Los fondos de corto plazo mostraron un retorno cercano al 38%, mientras que los Discrecionales y Dólar Linked promediaron 37% cada uno. Por su parte, los Renta Fija T+0 alcanzaron el 36% y la liquidez inmediata el 32 por ciento.

La volatilidad marcó el recorrido de los retornos. La Renta Variable experimentó la menor performance anual, aunque octubre -con subas mensuales del 61%- ayudó a que la categoría cerrara 2025 con un incremento del 18%, en línea con un S&P Merval que avanzó un 22,4 por ciento.

Los fondos en dólares de Retorno Total lograron casi el 11%, los Renta Fija USD el 8% y los LatAm el 5 por ciento

En términos de dólares, la fotografía también resultó positiva. Los fondos de Retorno Total lograron casi el 11%, los Renta Fija USD el 8% y los LatAm el 5%. Las opciones de short duration promediaron subas del 4% y los Money Market se ubicaron en torno al 2 por ciento.

El recorrido de este año deja señales claras sobre cómo la industria respondió a los desafíos, redefiniendo estrategias y confirmando su resiliencia ante la volatilidad que caracterizó al mercado argentino.

La autora es Team Leader de Fondos en PPI (Portfolio Personal Inversiones)