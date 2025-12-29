Dólar, inflación, reservas y competencia de monedas: uno por uno, los principales lineamientos del BCRA para 2026

El BCRA adelantó que buscará mantener el sendero de desinflación y acumulación de reservas en 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó los principales objetivos y lineamientos institucionales para 2026, priorizando la continuidad en el proceso de desinflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento de las reservas internacionales. El documento Objetivos y Planes, que detalla la estrategia para el próximo ciclo, posiciona estos ejes como pilares para avanzar hacia una economía remonetizada y más inclusiva, apostando también por la transformación digital y la innovación en el sistema financiero argentino.

Para el año próximo, el BCRA apunta a consolidar los avances logrados desde 2024, poniendo el foco en la coordinación fiscal con el Tesoro Nacional, la supresión de los pasivos remunerados y la normalización de la liquidez monetaria. Según la autoridad monetaria, el contexto actual posibilita ampliar el horizonte de planificación macroeconómica hacia un equilibrio monetario que permita una menor inflación, a la vez que se robustece el balance externo mediante la acumulación sostenida de reservas.

El informe define esta etapa como un proceso de remonetización económica, compatible con la recuperación de la actividad productiva y la estabilidad de precios, bajo fundamentos como la credibilidad institucional, la flexibilidad cambiaria y un entorno fiscal menos presionado.

En materia de política monetaria, el BCRA sostiene una orientación contractiva y asigna un rol central al control de los agregados monetarios. La oferta monetaria buscará acompañar la recuperación gradual de la demanda de dinero, dentro de límites estrictos. El organismo implementará desde el 1 de enero de 2026 un programa preanunciado de compras de reservas internacionales, diseñado para abastecer el proceso de remonetización sin expandir la base monetaria más allá de los niveles coherentes con la estabilidad.

Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina.

La política monetaria será calibrada en función de la evolución de la inflación y su relación con la actividad económica y las condiciones financieras, variables que inciden en la demanda de dinero. Según lo previsto, mientras la inflación local se mantenga por encima de la internacional, se mantendrá una política contractiva sobre los agregados monetarios, acentuando el uso de instrumentos convencionales como operaciones de mercado abierto y repos, con tasas ancladas en los valores del mercado secundario de LECAPs.

Asimismo, el BCRA retomará la publicación trimestral del Informe de Política Monetaria, donde analizará la coyuntura y las decisiones estratégicas, reafirmando su compromiso con la transparencia.

Por otra parte, el Central continuará avanzando con el proceso de normalización de la política de encajes bancarios, “reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera.” “Cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito”, indicaron.

En cuanto al fortalecimiento del balance externo, se sostendrá un esquema de compras programadas de divisas en el mercado de cambios. A la vez, el volumen diario de adquisición estará en línea con el crecimiento de la demanda de dinero, partiendo de una participación inicial del 5% del volumen operado. Ante eventuales episodios de volatilidad, está prevista la opción de realizar compras en bloque para estabilizar el mercado.

“Central a este proceso será el proceso paralelo de recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro Nacional. Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas internacionales del BCRA, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses”, reza el comunicado oficial.

El régimen cambiario previsto para 2026 continuará bajo la modalidad de flotación entre bandas móviles. A partir de enero, los límites superior e inferior de la banda se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación informado por el Indec, con un rezago de dos meses. Estas bandas funcionarán como mecanismo de defensa ante movimientos abruptos del tipo de cambio, y el BCRA podrá intervenir en los extremos si las condiciones de mercado lo requieren, priorizando la estabilidad y la protección frente a shocks transitorios.

Bajo la perspectiva de la entidad que conduce Santiago Bausili, el sistema financiero argentino ingresa a 2026 con indicadores sólidos de solvencia, liquidez y capitalización. Se destaca la duplicación del crédito al sector privado respecto de los mínimos de 2024 y un crecimiento interanual del 63,4% en el saldo real de préstamos al cierre del tercer trimestre de 2025. El saldo hipotecario también mantiene una tendencia ascendente, con aproximadamente 172.000 deudores a septiembre de 2025.

El BCRA definió los principales objetivos y planes para 2026. REUTERS/Matias Baglietto

Las proyecciones del BCRA señalan que la intermediación financiera continuará en expansión, apoyada por márgenes operativos favorables y un entorno robusto, facilitando la profundización del crédito a empresas y familias y el desarrollo de instrumentos de financiamiento adicionales.

En el eje de innovación y digitalización de pagos, la agenda del BCRA para 2026 prioriza la consolidación del programa Transferencias 3.0. Este esquema ya ha posicionado las transferencias inmediatas y los pagos con QR como medios preponderantes en el segmento minorista, representando cerca del 95% del PIB en 2025. El plan es avanzar en la interoperabilidad plena entre pagos realizados con tarjetas en pesos y dólares, incentivando la competencia entre monedas y ampliando la disponibilidad de herramientas digitales para todos los usuarios. También se prevén nuevas modalidades de pagos con transferencia en línea y la implementación de instrumentos electrónicos para el cobro de préstamos, reforzando la seguridad de las operaciones.

“A lo largo de 2026 se avanzará en el diseño y eventual implementación de un instrumento de cobro de cuotas de préstamos canalizados a las familias, que pueda ser utilizado tanto por proveedores no financieros de crédito como por entidades financieras. En su diseño se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en años recientes y productos similares utilizados en otros países, incorporándose medidas de seguridad necesarias para evitar los episodios de abuso que se observaron en el pasado”, detallaron sobre este último punto.

La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), concebido en 2025, continuará su despliegue con grupos técnicos de trabajo durante el próximo año, permitiendo la portabilidad e intercambio de información financiera. Además, se ampliarán los programas de educación financiera a través del Campus BCRA y en colaboración con autoridades provinciales, con el objetivo de alcanzar públicos más diversos.

El marco institucional delineado para 2026 contempla que la eficacia de estos planes se vería potenciada con la aprobación de reformas estructurales, como la modernización laboral, el alivio tributario y el fortalecimiento institucional. Estas reformas impulsarían la productividad, facilitarían la remonetización y contribuirían a la continuidad del crecimiento, el empleo y la reducción de la pobreza.

Finalmente, el BCRA anticipa que, acompañando el fortalecimiento cambiario y el acceso renovado a los mercados externos, será posible avanzar gradualmente en el levantamiento de restricciones sobre operaciones aún pendientes, como el pago de dividendos y deudas comerciales anteriores a 2025. El compromiso institucional es ajustar las políticas macro y microprudenciales conforme a la coyuntura local e internacional, resguardando la estabilidad financiera.

Las directrices fijadas, conforme al documento divulgado por el Central, buscan sentar bases firmes no solo para promover el crecimiento económico y la inclusión financiera, sino también para consolidar la estabilidad interna y mejorar la posición externa de la economía argentina hacia 2026.