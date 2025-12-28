IVA sobre intereses, otra rareza argentina

ARCA

Habiendo dejado atrás la turbulencia electoral, donde se tensaron al límite el tipo de cambio y la tasa de interés, con impacto en la actividad económica, el panorama luce ahora mucho más despejado.

Con la gobernabilidad apuntalada en las urnas, en las provincias y en el Congreso, el Gobierno Nacional impulsa ahora reformas estructurales, tan necesarias como dilatado ha sido su tratamiento.

Con el dólar lo suficientemente lejos del techo de la banda, y la tasa de interés real comprimiéndose hacia el 10% anual, emerge la posibilidad, y fundamentalmente la necesidad, de aumentar la absorción de crédito por el sector privado.

Argentina está entre los últimos diez países con menor tasa de endeudamiento privado del mundo.

Con un 6,4% de deuda de los hogares sobre el PIB y habiendo, durante la última década, tocado un mínimo de 4% en 2023, Argentina se encuentra con niveles de crédito de economías como Bangladesh y Surinam, y apenas por encima de otros como Pakistán.

Un préstamo personal con un costo financiero promedio del 106% efectivo anual se eleva hasta el 157% cuando incluimos un 21% de IVA

Esto es unas 14 veces menos que el 65% de nivel de endeudamiento promedio de los hogares que ostenta la OCDE, bloque al que Argentina aspira a integrarse.

Incluso el nivel de crédito corporativo resulta extremadamente exiguo: en 2025 la deuda del sector privado con el sistema financiero representaría sólo un 5,8% del PIB.

Si bien son múltiples los factores que permiten explicar nuestro bajo nivel de endeudamiento, desde culturales hasta económicos, la carga impositiva sobre el costo del endeudamiento tiene un rol no menor.

De hecho, las empresas suman otros 6,4 puntos del producto de endeudamiento a través del mercado de capitales, financiamiento más económico en términos de tasa de interés, pero también en su mayoría exento de IVA y otros impuestos provinciales.

Una anomalía impositiva

El IVA sobre los intereses es otra de las anomalías tributarias que nos caracterizan y damos por normalizadas. En Argentina solo los intereses de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda única están exentos de IVA y otros impuestos locales.

La intermediación financiera es un motor fundamental para el crecimiento económico

A nivel internacional los países que gravan con impuestos los intereses de las operaciones de intermediación financieras son excepciones. Dentro de la OCDE solo Turquía, México y Colombia gravan con IVA o impuesto equivalente los intereses financieros.

En Argentina además del IVA, a los créditos se les deben agregar los impuestos provinciales, de sellos y fundamentalmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde los servicios financieros con alícuotas que llegan al 9% de acuerdo con la jurisdicción, son después del juego, la siguiente actividad más gravada.

El impacto es sustancial: un préstamo personal con un costo financiero promedio del 106% efectivo anual se eleva hasta el 157% cuando incluimos un 21% de IVA, 9% de IIBB y 1,2% de sellos. Un 49% más de costo efectivo anual dado por el peso de los impuestos.

Pese al castigo tributario, el IVA sobre los intereses de los préstamos a los hogares explica el 10,5% de la recaudación de IVA total, equivalente a 0,7% del PIB, peso relativo que debería descender a medida que se normalicen las tasas activas de interés.

En el caso del crédito comercial, en general está alcanzado por una alícuota reducida del 10,5%, si se trata de responsables inscriptos en el impuesto, por lo que el peso de la recaudación de IVA sobre los intereses es menor, representando tan solo un 2,3% del IVA total, o 0,2% del PIB.

Los países desarrollados no gravan los intereses

La Unión Europea sostiene explícitamente que los servicios financieros se encuentran exentos por la dificultad para determinar con precisión la base imponible del impuesto, es decir, qué parte del interés corresponde al servicio de intermediación financiera.

En Argentina solo los intereses de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda única están exentos de IVA y otros impuestos locales

Pero más importante aún, para UE gravar con IVA los intereses encarece el crédito, afectando la inversión, el consumo de bienes durables y el acceso a la vivienda, amplificando el efecto distorsivo del impuesto.

Otras economías desarrolladas agregan un punto conceptual básico: el IVA, u otros impuestos similares, gravan consumo, mientras que un préstamo es un acto de financiamiento, en tanto que el consumo ocurrirá cuando se destine el crédito a tal fin.

La importancia del crédito

La intermediación financiera es un motor fundamental para el crecimiento económico. Transforma el ahorro de unos en el consumo y la inversión de otros.

El crédito permite aumentar el consumo presente impulsando inmediatamente la demanda agregada, pero también la oferta al aumentar la inversión, favoreciendo por ambas vías el crecimiento económico.

Desde abril de 2024, buena parte de la recuperación económica estuvo fuertemente apalancado por el crecimiento del crédito, recuperación que se amesetó cuando la volatilidad de tasas preelectoral impactó en la actividad de intermediación financiera.

El crédito es altamente sensible a los movimientos de la tasa de interés.

Una baja significativa del costo financiero permitiría acelerar la expansión económica, cerrando brechas fiscales vía mayor nivel de actividad, y evitar penalizar el consumo de los hogares, sobre todo de aquellos de menores recursos, que son los que dependen del endeudamiento para estabilizar el consumo y/o financiar proyectos.

Con la nueva conformación del Congreso, el Gobierno se dispone a abordar una reforma del sistema tributario argentino. En ese marco, eliminar el IVA sobre los intereses sería un paso decisivo hacia un sistema impositivo más racional, y fundamentalmente un impulso mayor al crecimiento económico.