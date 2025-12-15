Adopción de IA: el desafío de generar valor real

Solo el 37% de las organizaciones cuenta con una estrategia clara para la implementación de inteligencia artificial en sus negocios

Aunque todavía existe la sensación de que las empresas avanzan lentamente en la adopción de inteligencia artificial (IA), las cifras muestran algo distinto. De acuerdo al Reporte de Evolución Tecnológica elaborado por Ingenia, esta tecnología está alcanzando un grado de madurez media, con varios datos salientes: el 48 % de las empresas está ejecutando al menos un proyecto de IA generativa, y en algunas grandes corporaciones este número llega a 6 proyectos en curso. Siguiendo la tendencia, Telecomunicaciones, Banca Finanzas y Energía sobresalen como las industrias con mayor desarrollo.

Pero aunque hoy, la adopción es alta, el impacto no siempre lo es. Muchas organizaciones incorporan herramientas de IA para tareas menores sin una estrategia clara que las conecte con los objetivos del negocio. En otras palabras, el problema ya no es usar inteligencia artificial, sino hacerlo con propósito e implementarla con una estrategia que genere valor real.

En muchas organizaciones, la implementación de inteligencia artificial sigue siendo reactiva. Se incorporan herramientas o soluciones puntuales porque están de moda o porque un competidor las usa, pero sin una visión estratégica que las articule con los objetivos del negocio. Eso genera una adopción superficial: se automatizan tareas, se suman chatbots o asistentes virtuales, pero sin medir el impacto real en productividad, eficiencia o experiencia del cliente.

En este sentido, las empresas que realmente logran adoptar inteligencia artificial y generar impacto tangible en el negocio siguen siendo pocas. A nivel global, solo el 37 % de las organizaciones tiene una estrategia clara de adopción de IA. Este dato marca una diferencia importante con otros momentos de cambio tecnológico: históricamente, la incorporación de nuevos conocimientos o herramientas partía desde la estrategia. Primero se planificaba, después se habilitaba la tecnología y, finalmente, se adoptaba.

Con la inteligencia artificial sucedió al revés. Las empresas empezaron a usarla, a probar qué pasaba y, recién después, a pensar en cómo gobernarla para que realmente genere valor y no implique una pérdida de recursos. Esa inversión del proceso revela el principal problema: la falta de experiencia.

La IA existe hace más de cuatro décadas, pero llegada de la IA generativa, la protagonista de esta revolución es reciente. Incluso los ingenieros especializados en IA generativa tienen, en promedio, menos de tres años de experiencia. Esa novedad explica por qué tantas organizaciones están aprendiendo sobre la marcha: a medida que comienzan a generar valor, descubren que necesitan definir una estrategia sólida para sostenerlo. Y cuando se habla de esta tecnología, la estrategia no puede limitarse al plano digital. No se trata de un camino separado, sino de la estrategia del negocio. La IA hoy obliga a repensar los modelos empresariales, del mismo modo en que lo hicieron en su momento la revolución industrial o la revolución de internet.

Por eso, las organizaciones necesitan actualizar su estrategia para incorporar la inteligencia artificial como parte central del negocio. Quienes no lo hagan corren el riesgo de quedar atrás en un escenario donde ya nacieron empresas que van a estar valuadas en miles de millones de dólares, con menos de diez empleados, y cuya operación se apoya en gran medida en agentes de IA. Competir con esas empresas, que nacieron con inteligencia artificial, va a ser cada vez más desafiante para quienes no adopten este cambio de modelo.

Por otra parte, otro de los grandes desafíos que enfrenta la adopción en las empresas no es tecnológico, sino humano. El miedo al reemplazo sigue siendo una de las principales barreras. Muchos empresarios se preguntan cómo lograr que sus equipos incorporen la inteligencia artificial sin miedo a perder su trabajo. La respuesta pasa por entender que esta transformación, como toda revolución tecnológica, genera miedos, pero también nuevas oportunidades.

La realidad es que la IA, en su estado actual, todavía está lejos de reemplazar por completo a las personas. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho ya está pasando, es que quienes no aprendan a usarla sean reemplazados por quienes sí lo hagan. Adaptarse es clave. La historia demuestra que cada revolución tecnológica cambió las formas de trabajar, pero también creó nuevas profesiones. Lo mismo pasará ahora. Adoptar la IA “de cabeza”, es una oportunidad para potenciar habilidades, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar competencias que hoy son esenciales. Porque, al final del día, hay algo que la esta tecnología no puede replicar: la empatía, el criterio y la conciencia que hacen al liderazgo y a la toma de decisiones.

Otro mito que vale la pena desarmar es que la inteligencia artificial necesariamente implica grandes inversiones o está reservada solo para compañías de gran tamaño. La realidad muestra lo contrario: hoy la IA está a muy bajo costo, es más democratiza el uso de las tecnologías en general. En este sentido, los sectores que más avanzan en su integración son banca, seguros y retail. Estas industrias vienen alineando su estrategia de manera sostenida, impulsadas por la necesidad de mejorar la experiencia del cliente, automatizar procesos y optimizar decisiones en tiempo real.

Ante este escenario y con la actual inversión global y la expectativa de que los bancos centrales reduzcan las tasas, es probable que gran parte de los recursos sobrantes se dirijan hacia inteligencia artificial, energías renovables y datacenters. Esta tendencia abre la puerta a un futuro cercano en el que la adopción de IA estará prácticamente generalizada. Todos podremos construir nuestros agentes inteligentes sin depender de ingenieros especializados, y la tecnología va a dejar de ser una barrera para convertirse en una herramienta cotidiana que potencie la productividad y los resultados.

Sin embargo, lo que más preocupa es la falta de acción de los gobiernos. Mientras el sector privado avanza, muchas políticas públicas siguen sin abordar la IA con la seriedad necesaria. Para que la tecnología genere un impacto real y sostenido, es fundamental incorporarla desde la base: la educación. Si los gobiernos ponen foco en políticas que incentiven el aprendizaje de la IA desde la escuela secundaria, se formará una nueva generación preparada para enfrentar los desafíos y oportunidades de esta revolución tecnológica.

La invitación es doble. Para las empresas: dejar atrás el miedo, adoptar la inteligencia artificial plenamente y, sobre todo, integrarla en la estrategia del modelo de negocio, no solo en iniciativas aisladas. Para los gobiernos: tomar medidas que permitan habilitar la tecnología, establecer políticas claras y fomentar la educación como motor del crecimiento futuro. Solo así se podrá aprovechar todo el potencial de la IA de manera eficiente, ética y sostenible.