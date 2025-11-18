Opinión

Una ley que desampara

El fracaso del modelo de salud mental

Guardar
La Ley 26.657 de Salud
La Ley 26.657 de Salud Mental, sancionada en 2010, es cuestionada por dejar a pacientes y sociedad sin resguardo efectivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente asesinato de una mujer brasileña en Buenos Aires, atacada en plena calle por una persona en situación de calle que padecía un evidente trastorno mental, conmocionó a la sociedad y volvió a poner en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: la Ley Nacional de Salud Mental no protege a quienes más lo necesitan.

Este hecho trágico no es un episodio aislado. Es parte de una larga cadena de muertes y agresiones protagonizadas por personas que debieron estar bajo tratamiento o internadas, pero que el sistema dejó a la deriva. Lo que ocurre en nuestras calles no es producto del azar: es la consecuencia directa de una norma que, bajo la idea de proteger derechos, terminó desamparando tanto a los pacientes como a la sociedad.

La Ley 26.657, sancionada en 2010, buscó reemplazar un modelo manicomial por uno comunitario. El objetivo era legítimo: humanizar la atención, evitar internaciones prolongadas y promover la integración social. Sin embargo, su aplicación derivó en un vaciamiento del sistema de atención psiquiátrica sin que existieran los dispositivos intermedios necesarios —centros de día, hogares protegidos, equipos territoriales y recursos humanos especializados— que permitieran sostener a los pacientes fuera de los hospitales.

El resultado es el que vemos hoy: pacientes crónicos abandonados, familias desesperadas, profesionales atados por una ley que les impide actuar, y una sociedad que sufre las consecuencias. La norma impone criterios tan restrictivos para la internación que, aun frente a cuadros graves, la decisión médica se ve condicionada por la burocracia y el miedo a judicializaciones.

Desde hace años venimos proponiendo modificar esta ley. No para volver al pasado, sino para construir un sistema que combine humanidad con responsabilidad. Un modelo que garantice derechos, pero también asistencia efectiva, seguimiento y resguardo de la integridad física y mental de los pacientes.

Porque defender los derechos humanos no puede significar abandonar a las personas a su suerte. La libertad sin cuidado no es libertad: es desamparo. Y un Estado que se desentiende de los más vulnerables incumple su deber más básico, que es proteger la vida.

Modificar la Ley de Salud Mental no implica retroceder, sino avanzar hacia un paradigma más realista, integral y compasivo. Necesitamos restituir la posibilidad de internaciones terapéuticas cuando sean necesarias, fortalecer los hospitales especializados, formar equipos interdisciplinarios y crear dispositivos comunitarios reales, no meras declaraciones.

No podemos seguir naturalizando que los pacientes psiquiátricos graves terminen en la calle, expuestos al frío, a la violencia o a convertirse —sin quererlo— en víctimas o victimarios. La omisión del Estado también mata.

Cada vez que un hecho de esta naturaleza ocurre, la sociedad se pregunta por qué nadie hizo nada. La respuesta está a la vista: porque la ley lo impide, porque el sistema no contiene, y porque la ideología se impuso al sentido común.

La salud mental requiere sensibilidad, pero también firmeza. Y hoy esa firmeza implica reconocer que la Ley de Salud Mental fracasó. Persistir en su defensa sin admitir sus consecuencias es una forma de negacionismo.

Argentina necesita una nueva ley que ponga en el centro al paciente, a su familia y a la comunidad. Que recupere el rol del Estado como garante del cuidado, no como espectador de la tragedia.

La muerte de esta mujer brasileña debería ser un punto de inflexión. No podemos esperar el próximo crimen para reaccionar. Porque cada día que pasa, hay alguien más sufriendo en silencio —y un Estado ausente que mira para otro lado.

*La autora es diputada nacional de la Coalición Cívica ARI (integrante de la Comisión de Salud)

Temas Relacionados

Ley de Salud Mental Salud mental Argentina Estado Buenos Aires Brasil Marcela Campagnoli Coalición Cívica ARI Ley 26.657 Comisión de Salud

Últimas Noticias

El mito punitivo

Los datos de la Corte Suprema que desarman la creencia sobre bajar la edad de punibilidad

El mito punitivo

En el futuro todos tendremos 15 minutos de privacidad

La privacidad digital se convierte en un lujo escaso en la era de la vigilancia constante y el big data

En el futuro todos tendremos

Metástasis no es sinónimo de incurable: el impacto de la medicina personalizada

El trabajo conjunto permite revisar cada caso desde diferentes ángulos, planificar el tratamiento con más precisión y evitar decisiones aisladas. En muchos casos, esa coordinación marca la diferencia entre un tratamiento efectivo y uno que solo prolonga la enfermedad

Metástasis no es sinónimo de

La transformación digital de la vía pública

El ecosistema de marketing digital atraviesa una transformación sin precedentes en Argentina y Latinoamérica

La transformación digital de la

Stablecoins y economía real

Cuando el dinero digital puede empezar a funcionar para todos

Stablecoins y economía real
DEPORTES
Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la ONU calificó la resolución sobre Gaza como “un paso importante” para consolidar el alto el fuego

Japón advirtió a sus ciudadanos en China a mantenerse alerta tras los dichos de Takaichi sobre Taiwán

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires