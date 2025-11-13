Opinión

La apertura comercial siempre es una buena noticia

Este nuevo anunció va a obligar a los productores locales a hacer un mayor esfuerzo e inversiones para ser eficientes y para poder competir contra los productos de otros países

Guardar
El acuerdo podría potenciar la
El acuerdo podría potenciar la exportaciones locales

Cualquier política que permita una mayor apertura de mercados para la Argentina —pero también una mayor apertura económica de la Argentina con otros países— tiene que ser bienvenida. Eso obliga a los productores locales a hacer un mayor esfuerzo e inversiones para ser eficientes y poder competir contra los productos de otros países; cosa que acá se impedía a través de altísimos aranceles o medidas paraarancelarias que ahora se están eliminando, y que, en definitiva, les permitía ganar plata a estos productores locales a costa del bienestar de los argentinos, que tenían que pagar más por bienes que en el exterior eran, por ahí, de mejor calidad y valían mucho menos.

Eso no puede continuar siendo así, así que cualquier apertura económica que se acuerde con otros países siempre va a ser bienvenida.

Por otro lado, el hecho de abrir nuevos mercados hace que nuestros productores tengan un mejor acceso, al ser preferencial, en los mercados de otros países —en este caso, en Estados Unidos—, mejorando su competitividad con respecto a otros que no han negociado este tipo de ventajas. No tiene ningún sentido pretender poner barreras paraarancelarias, como tratar de pedirles a productores de otros países que tienen sistemas de control —ya sea de sanidad u otros— iguales o mejores que los de Argentina, que además hagan esos mismos controles acá. Es absurdo: con que demuestren que esos productos están autorizados a ser vendidos en sus países de origen, donde tienen igual o mejor sistema de control que el nuestro, ya debería ser suficiente.

Y, por otro lado, sí, hay que revisar (y urgente) el sistema de respeto de la propiedad intelectual. Muchos han aprovechado la actual legislación para apropiarse de productos o patentes que han desarrollado, y en los cuales han invertido, otras empresas del mundo, y que, obviamente, evitaron hacer esas inversiones ellos, pero sí las usufructuaron. Eso también hay que revisarlo, y es un compromiso que hay que cumplir en algún momento en nuestro país.

El autor es Director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso

Temas Relacionados

Acuerdo con EEUUExportacionesApertura comercialÚltimas noticiasEEUU

Últimas Noticias

Un acuerdo muy positivo si igualamos la cancha

El entendimiento comercial alcanzado entre Argentina y los Estados Unidos torna más urgente la necesidad de reformas para brindar competitividad a las empresas locales

Un acuerdo muy positivo si

Responsabilidad penal en materia fiscal y monetaria: el nuevo capítulo del proyecto de reforma

Incorpora sanciones para quienes, desde el Estado, destruyen las cuentas públicas y comprometen la estabilidad monetaria del país

Responsabilidad penal en materia fiscal

Pymes: entre la estrategia y la coyuntura

No importa la coyuntura, siempre es un gran momento para construir futuro. Creá una buena historia para contar a quien se va a sumar y va a enfrentar cada batalla

Pymes: entre la estrategia y

¿Mientras más opciones mejor? Analizando las elecciones del 2026 desde la economía del comportamiento

En este contexto, el riesgo de que el efecto sobrecarga de opciones tenga consecuencias importantes, es inminente

¿Mientras más opciones mejor? Analizando

Enseñar a convivir: lo que cambia con los nuevos protocolos de violencia escolar

Uno de los principales avances de esta actualización es la diferenciación entre conflicto y violencia. Por mucho tiempo, causaron confusión o se utilizaron indistintamente

Enseñar a convivir: lo que
DEPORTES
Fue atleta olímpica, es dueña

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

7 frases de Scaloni sobre el amistoso Argentina-Angola: cómo está Messi, el gesto de Mastantuono y la pregunta que lo sorprendió

Italia venció sobre la hora a Moldavia y depende de un milagro frente a Noruega para evitar el Repechaje al Mundial 2026

Codazo, expulsión y gestos provocativos a la tribuna: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal

TELESHOW
La China Suárez apareció en

La China Suárez apareció en un shopping, contó dónde será su entrevista y cómo está su relación con Mauro Icardi

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: “Querían estar con el papá”

El cara a cara de Vero Lozano y Luis Ventura después de la polémica por el Martín Fierro a Susana Giménez

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

INFOBAE AMÉRICA

Bitcoin cayó por debajo de

Bitcoin cayó por debajo de los USD 100.000 y confirma un giro bajista en los mercados cripto

Nuevos incidentes tras un partido de fútbol en Maldonado: terminó con jugadores arriba de un techo

El histórico reloj de oro detenido a la hora final del Titanic será subastado y se esperan cifras récord

Estados Unidos anunció acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador

La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa