Opinión

El baile del final

El miedo al retorno del pasado se extendió a todo el país gracias al balcón de Cristina

Guardar
Cristina Kirchner en el balcón
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111

El 26 de octubre el Gobierno obtuvo más votos de los que imaginaba en un indiscutible triunfo oficialista. Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por los intendentes, en las elecciones del 7 de septiembre también disfrutó de un holgado triunfo.

Luego vendría el efecto de la más lúcida operación oficialista, dejarla a Cristina Kirchner bailar en el balcón. En su final, Menem triunfó por un 30%, pero no se presentó a segunda vuelta porque hubiera sufrido una derrota del 70%. Una figura política se agota cuando repele el doble de los votos a los que convoca. Hace tiempo que el kirchnerismo es un virus que si el Peronismo no supera, lo llevará al borde de su propia desaparición.

El balcón del 17 de Octubre, con la secta de siempre, recordó los tiempos donde la guerrilla había terminado con la vida de José Ignacio Rucci, y aquel otro balcón de “verdad”, desde el cual el General Perón expulsó a las organizaciones guerrilleras de la Plaza.

Fue una repetición de la tragedia en versión de farsa. Habían reducido al peronismo a casi la mitad del país, y ahora lograban convertir al gobierno en una absurda esperanza frente a aquello que fue algo más que un triste pasado. Sostengo que fuimos un país desarrollado hasta Martínez de Hoz, la renta financiera y la importación sin límites, y que terminará destruido y “privatizado”, en el oscuro tiempo de Carlos Menem. Y por eso, reitero también que vamos a cumplir 50 años de decadencia, de paulatina desaparición de aquella clase media, que nos diferenciaba del resto del continente.

El Gobierno de Milei estaba al borde del descalabro, en su cruel incremento de la pobreza y la deuda a la par, con ese dólar barato que permitía la fuga de capitales y el deleite de los pudientes. Un 30% de nuestra sociedad ocupa probablemente el envidiable espacio de los ricos, pero hubo un sector de clase media que todavía no tomó conciencia de que en la concentración económica que hoy transitamos, su voto consolida a su verdugo.

Llama la atención la debilidad de tantos gobiernos provinciales que no lograron mantener su identidad frente a esta lamentable presencia de lo peor del pasado. Aposté mucho a los gobernadores y terminé asumiendo que cuando se generalizan algunas adhesiones y algunos rechazos, esas estructuras provinciales son arrasadas por la visión nacional. El miedo al retorno del pasado se extendió a todo el país gracias al balcón de Cristina, y las débiles actitudes de las nuevas propuestas sucumbieron debido a ese temor. Queda más claro que nunca que las preferencias y los miedos se nacionalizan más allá de que las elecciones sean provinciales. No es que Kicillof haya nacionalizado su elección, sino que fue Cristina quien expandió el miedo a su retorno en todo el ámbito de nuestras fronteras. Lo peor de Cristina es haber devaluado al mayor de los partidos políticos de nuestra historia, y en ese hecho terminar equiparándose al dogmatismo que hoy ejerce Milei. Kicillof no solo ganó sus elecciones, sino que tuvo el doble privilegio de no ser convocado por Milei a la reunión de gobernadores y de ser acusado del error estratégico del desdoblamiento por Cristina, lo que lo ubica en el mejor lugar de la propuesta que tanto necesitamos: el espacio del centro como visión de futuro. Kicillof parecería estar signado por la suerte. Los que fracasaron ayer lo odian y los que fracasarán mañana no lo invitan. Un buen regalo del destino.

Cuando escucho hablar de reformas de segunda generación, soy consciente de que este gobierno se propone llevarse lo que queda. Tengo la convicción de que ni ese pasado, ni este presente, están capacitados para llevar adelante una administración democrática, de consenso, digna. Ya no digamos que busquen cumplir con los principios nacionales elementales en cuanto a soberanía, independencia y justicia social. No importa la cantidad de votos que haya obtenido el oficialismo: su proyecto economicista y conservador es absolutamente inviable en función de una sociedad equitativa y de un país en crecimiento. Duro momento de nuestra peor crisis política donde el miedo se impuso a la razón. Sin embargo, el camino del empobrecimiento irá engendrando una nueva propuesta, esa que hoy se desarma en la atomización de los egos y las ambiciones y oportunismos políticos. Quizá, mañana logre asumir su lugar de imprescindible espacio del centro, pero, por el momento, esta no es más que la expresión de un deseo genuino. No hay Gobierno factible si la alternativa opositora es un riesgo para los mercados, y no hay salida posible hasta que gobierno y oposición encuentren un rumbo donde puedan coincidir en lo esencial.

Temas Relacionados

Javier MileiCristina KirchnerBaileBalcón

Últimas Noticias

El Comando Vermelho en Nordelta

Al narcotráfico se lo combate persiguiendo a los operadores financieros que lavan el dinero producido por la venta de drogas

El Comando Vermelho en Nordelta

Celulares y marihuana en la niñez: privaciones al ser nacional

El aumento de adicciones digitales y el uso de sustancias en edades tempranas representan una verdadera epidemia

Celulares y marihuana en la

¿Momento bisagra?

El gran desafío para Milei por estas horas es evitar la tentación de los ganadores, rehuir de los atajos, y evitar la soberbia triunfalista

¿Momento bisagra?

Todo en manos de Milei

El flamante Jefe de Gabinete expresa a Karina Milei y es la ficha con la que el Presidente pretende compensar el enorme poder que se predispone a delegar en Santiago Caputo

Todo en manos de Milei

La inteligencia artificial no destruye empleos: redefine el ecosistema laboral

El avance de los algoritmos genera cambios profundos en la demanda de perfiles y habilidades, impulsando una reorganización del mercado y de los salarios en múltiples sectores productivos

La inteligencia artificial no destruye
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles sobre Ucrania: hay al menos tres muertos

Melissa causó al menos 50 muertos tras su paso por el Caribe y se convirtió en el huracán más potente de la temporada

A dos semanas del referéndum en Ecuador, las encuestas muestran un apoyo dividido a Daniel Noboa y dudas sobre la Asamblea Constituyente

Nancy Spielberg: “A veces me siento más segura en Israel que en Nueva York, es aterrador”

La Isla de las Muñecas: la historia detrás del escenario más “perturbador” de México