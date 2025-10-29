Opinión

El legado es aún más importante que el éxito del presente

Logros como la alianza estratégica con los Estados Unidos hasta el acuerdo comercial con China. Los desafíos futuros del presidente Javier Milei luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales

Diego Guelar

Por Diego Guelar

Guardar
"El ´tratado de doble imposición´
"El ´tratado de doble imposición´ evita la duplicación del pago de impuestos, exenciones de visado y el aumento del comercio bilateral, que, desde septiembre del 2025, consagran a China como nuestro primer socio comercial", sostuvo Guelar

El presidente Milei ha dejado, en los primeros dos años de su mandato, un extraordinario legado, reafirmado con el resultado electoral del domingo 26:

  1. El descenso abrupto de la inflación y la reducción del 30 % del gasto público
  2. La definición que “no hay gasto posible sin la determinación del ingreso genuino que lo financie
  3. La agresiva inclusión de la energía y la minería como motores del desarrollo de la inversión. En no más de un quinquenio, esta actividades superarán con creces a las agropecuarias.
  4. La negociación de una “alianza estratégica” con los EEUU, que nos permitió, aquí y ahora, evitar un inminente default, que de ocurrir, hoy sumaría la friolera de u$s 500.000 millones. Es inédita una intervención directa del Tesoro norteamericano, en forma cotidiana, por más de -hasta ahora- u$s 2.000 millones, en colocaciones en una moneda inexistente proveniente de un país no central, con altísimo riesgo país, otorgando, además, un crédito swap para garantizar los vencimientos de deuda del año que viene. No hay precedentes de un logro semejante.
  5. Al mismo tiempo, haber obtenido y acordado el salvataje chino en julio del 2024, cuando nos refinanciaron por dos años un crédito de corto plazo por u$s 5.500 millones, que nos hubiera provocado un default global en ese momento. En esas condiciones de fragilidad, se firmó en diciembre pasado el ”tratado de doble imposición” para evitar la duplicación del pago de impuestos, exenciones de visado y el aumento del comercio bilateral, que, desde septiembre del 2025, consagran a China como nuestro primer socio comercial (por encima de Brasil, USA y la UE). Esto es especialmente destacable, por la habilidad de hacerlo compatible con el objetivo central de la política exterior norteamericana: parar a China y forzarla a retirarse de la región.
  6. En diciembre de este año, el Consejo y el Parlamento europeo ratificarán la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur. Este extraordinario logro tiene dos beneficios directos: a) el aumento del flujo de inversiones, comercio, financiamiento y turismo entre ambas regiones y b) el fortalecimiento de nuestro vínculo con Brasil. Por encima de las diferencias ideológicas existentes entre ambos partidos de Gobierno.
  7. La ratificación de la inserción internacional global, con el crédito de u$s 20.000 millones con el FMI, pese al fracaso del programa del 2018, cuando el FMI nos otorgara u$s 55.000 millones (que representaba un 60% de su cartera total de créditos). Es de destacar que, los principales socios de la institución son -en orden de porcentaje accionario- USA, Japón, China y la UE. Mayor compromiso del mundo, imposible.

Queda así muy claro que, más allá del declarado “alineamiento con los EEUU e Israel”, y el rechazo de la “globalización”, la política económica y la exterior argentina se han caracterizado por un muy eficiente equilibrio global que nos ha permitido mantener y profundizar todas las opciones abiertas posibles.

"La negociación de una ´alianza
"La negociación de una ´alianza estratégica´ con los EEUU, que nos permitió, aquí y ahora, evitar un inminente default", afirmó Guelar (REUTERS/Jonathan Ernst)

La nueva etapa que comienza, podrá persistir en los grandes siete lineamientos enumerados, más la puesta en marcha de un programa productivo consensuado, agregándole dos de neto corte político :

  1. La conformación de un “Gobierno de Coalición”, de fácil factura con los contundentes resultados electorales, que les dé inclusión plena a los principales aliados partidarios y provinciales , Allí podrá hacerse explícito el programa ecomico que se acuerde.
  2. Un “Acuerdo de Convivencia Democrática” con la oposición más dura, incluyendo a el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (el cual pretende ser candidato a presidente en el 2027 y necesita que no se le “incendie” su territorio en los 2 próximos años).

Los dos acuerdos se pueden plasmar, en forma inmediata, en tres piezas de legislación liminares:

  • La Independencia del Banco Central
  • La Aprobación del Presupuesto 2026
  • La aprobación de los pliegos de los jueces faltantes en la Corte Suprema y el llenado de las 200 vacantes de jueces nacionales y federales.

Después vendrán, durante el año que viene, las tan necesarias reformas laboral, previsional y tributaria, solo posibles si se se acuerdan las condiciones institucionales para gobernar y convivir.

El momento es aquí y ahora, ni la opinión pública local ni nuestros importantes aliados en el mundo esperarán “ad eternum” que nosotros nos pongamos de acuerdo.

El presidente Milei, el gran ganador de la jornada electoral, tiene la palabra (y debe tener la iniciativa en un Régimen Presidencialista, no puede ser de otra forma).

*El autor fue embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea, China y Brasil

Temas Relacionados

Javier MileiEstados UnidosChinaBrasilUnión EuropeaElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaMercosur

Últimas Noticias

Dorsal de Nasca: claridad jurídica frente al alarmismo y la desinformación

Es la primera reserva totalmente marina que protege ecosistemas profundos en un espacio tridimensional, permitiendo con el debido sustento técnico la pesca en sus distintas categorías, sin afectar sus objetivos de conservación

Dorsal de Nasca: claridad jurídica

Internet necesita conectar emocionalmente con la gente

La web3 enfrenta ese desafío ante los usuarios para consolidar su crecimiento global

Internet necesita conectar emocionalmente con

Una ley clave, al fin con el timón en Capital Humano

Miles de personas en Argentina siguen sin acceder al DNI, lo que las excluye del sistema educativo y laboral

Una ley clave, al fin

Argentina habla otro idioma: libertad, progreso y seguridad jurídica

La gestión de Javier Milei impulsa la normalización económica y política en el país tras años de regulaciones y privilegios

Infobae

Brasil: la guerra silenciosa entre crimen y política

Entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital: un país rehén del poder narco

Brasil: la guerra silenciosa entre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambia el mapa en el

Cambia el mapa en el mercado de los autos: nuevos jugadores y precios más bajos en híbridos y eléctricos

Cada 40 segundos una persona sufre un ACV en Argentina

¿Por qué hay personas que nunca se fracturan los huesos?

Tragedia en Pehuajó: un carnicero chocó de frente contra un camión de gas licuado y murió en el acto

Presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para renovar la emblemática esquina de Diego Maradona en Devoto

INFOBAE AMÉRICA
Las últimas palabras de un

Las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir en la letal operación policial contra el narco en Río de Janeiro

Operaciones policiales contra delincuentes y masacres de bandas criminales en Río de Janeiro: 132 muertos

Florencia Canale: “Las vidas lisas no me interesan”

El Comando Vermelho, el factor Balcanes y la posibilidad Bioceánica

¿Qué hará Javier Milei con la victoria obtenida el domingo?

TELESHOW
La impresionante sorpresa que se

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La charla en vivo de Fabi Cantilo y Lourdes Fernández a corazón abierto: “Al señor que pega no lo queremos”

Ganó Los 8 Escalones y conmovió a Pampita con su historia de superación tras sufrir un robo: “Yo te entiendo”