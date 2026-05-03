Overtake en el aula: una carrera que la escuela corre desde atrás

La brecha entre la vida cotidiana tecnológica de los niños y el modelo tradicional de la escuela argentina crece cada día más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una imagen que se repite cada mañana en millones de hogares argentinos: un niño que aprende a moverse en un mundo radicalmente distinto al de sus padres entra a un aula organizada con la misma lógica que la escuela de sus abuelos.

La música que escucha se adapta a sus gustos. Las plataformas le recomiendan qué ver después. Los videojuegos ajustan la dificultad en tiempo real. Y mientras sigue a Franco Colapinto compitiendo en circuitos donde cada curva se decide con telemetría, estrategia, simulación y reacción instantánea, entra luego a un sistema donde todos avanzan al mismo ritmo, con el mismo contenido y en el mismo tiempo.

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En la pista, una décima cambia todo. En muchas aulas, una década no cambia nada.

Todo en su vida cotidiana se personaliza, se adapta, responde. La escuela, no.

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Esa imagen no es una anécdota. Es el problema. Quienes venimos estudiando la tarea educativa sabemos que la preocupación más profunda no está en la universidad, que al menos ha comenzado a explorar microcredenciales y trayectorias más diversas. Lo que nos debe ocupar es el nivel donde el cambio duele más y se ve menos: la escuela primaria y secundaria. El lugar donde todo debería comenzar y donde, paradójicamente, menos ha cambiado. Es ahí donde se vuelve urgente hablar de overtake: ese proceso por el cual el aprendizaje real comienza a adelantarse y a desbordar al sistema que históricamente lo organizaba. No lo reemplaza de un día para otro. Lo supera por los costados. No se impone desde arriba. Emerge desde abajo, desde la vida concreta de los aprendices.

Del semáforo verde al aula detenida

Argentina celebra cuando uno de los suyos llega a la máxima competencia mundial. Y no es casual. La Fórmula 1 representa el mundo que viene: tecnología, análisis de datos, mejora continua, trabajo colaborativo y adaptación permanente. Cada vuelta genera información nueva. Cada error se corrige en segundos. Cada piloto aprende mientras compite.

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Eso mismo esperan hoy los chicos de cualquier experiencia de aprendizaje: feedback rápido, desafíos a medida, progreso visible y sentido de avance. Sin embargo, buena parte del sistema escolar sigue funcionando como si todos manejaran el mismo auto, en la misma pista y a la misma velocidad.

Un formato que quedó atrás

El problema escolar tiene dos aristas que se retroalimentan. Por un lado, la brecha entre lo que ocurre dentro y fuera del aula crece sin pausa: mientras la nube y la inteligencia artificial permiten aprendizajes personalizados e inmediatos, la escuela opera con tiempos fijos, contenidos uniformes y evaluaciones estandarizadas.

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Por otro lado, y esto es lo que más debería alarmar, la escuela exhibe señales crecientes de malestar: ausentismo en alza, abandono escolar y niveles de comprensión lectora y razonamiento lógico que no mejoran pese a décadas de reforma.

No es una falla de las personas. Es un límite estructural del formato.

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Lo nuevo ya empezó

Lo que emerge hoy no es enteramente nuevo. Desde hace décadas surgieron caminos alternativos: Montessori, Waldorf, homeschooling y ahora microschools. Todos comparten una idea central: el aprendizaje debe organizarse alrededor del estudiante y no de la comodidad del sistema.

Las nuevas tecnologías permiten escalar esa lógica con una potencia inédita. Hoy ya es posible combinar comunidad presencial, tutoría humana, itinerarios personalizados, evaluación continua e inteligencia artificial como apoyo.

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El nuevo rol docente

En este escenario, el docente no desaparece. Se vuelve más importante porque cuando la información sobra, lo valioso es quien orienta, acompaña, inspira, pone criterio y ayuda a construir propósito. La tecnología puede marcar tiempos de vuelta, pero solo una persona forma carácter.

La oportunidad argentina

Argentina tiene tradición educativa, docentes valiosos y familias que siguen creyendo en la educación como motor de progreso. Lo que falta no es talento. Falta habilitar nuevos formatos. La propuesta no es demoler la escuela. Es abrir una segunda pista con legitimidad: modelos alternativos con equivalencia oficial, trayectorias flexibles y nuevas formas de acreditar aprendizajes reales. El overtake en el aula ya empezó. La pregunta es si vamos a seguir mirando la carrera desde boxes o si nos animaremos, por fin, a largar.

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*El autor es el Director General del Belgrano Day School y Presidente de Honor de la Academia Nacional de Educación