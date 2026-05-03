Las emociones básicas de la política argentina

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La política argentina ya no se explica únicamente desde ideas, programas o ideologías. Se entiende —cada vez más— desde las emociones. Lo que se dice importa, pero mucho más importa lo que se siente. Y en ese terreno, la discusión racional perdió centralidad frente a un clima emocional que ordena percepciones, decisiones y comportamientos.

Las emociones básicas son 6:

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Miedo : anticipación de una amenaza o pérdida.

Ira (enojo) : reacción frente a una injusticia percibida.

Tristeza : sensación de pérdida, vacío o frustración.

Asco : rechazo profundo hacia algo que se considera indigno o intolerable.

Alegría : sensación de bienestar, pertenencia o satisfacción.

Sorpresa: reacción ante lo inesperado, lo nuevo o lo disruptivo.

Estas emociones no son abstractas. Están presentes todos los días en la política argentina, moldeando tanto a dirigentes como a ciudadanos.

Las emociones básicas son públicas y notorias; esto quiere decir que se notan en el rostro a diferencia de los sentimientos que pueden permanecer ocultos.

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Acá una guía de cómo operan las emociones en una ciudadanía harta de estar harta y en una dirigencia que muchas veces sobreactúa para dar un mensaje a la sociedad. Posiblemente para producir identificación.

El miedo como motor silencioso

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La dirigencia política vive atravesada por el miedo. Miedo a perder elecciones. Miedo a que el adversario avance. Miedo a dejar de ser relevante. Miedo a no ser reconocido. No es casual que muchas decisiones no se tomen por convicción sino por cálculo defensivo. El miedo paraliza o sobreactúa. Genera discursos extremos, estrategias desesperadas y alianzas contradictorias. El resultado: una política más preocupada por sobrevivir que por transformar.

El enojo de una ciudadanía agotada

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Del otro lado, la sociedad expresa una ira cada vez más visible. No es un enojo abstracto: es concreto y lamentablemente cotidiano. Es el hartazgo frente a promesas incumplidas, recetas que no funcionan y explicaciones que ya no convencen. La economía que no arranca, la inseguridad que avanza y la sensación de estancamiento que no es patrimonio de un gobierno, ni de este ni el anterior, sea cuando leas esta nota. Todo alimenta una bronca que se traduce en voto castigo, rechazo a la dirigencia tradicional o apoyo a opciones disruptivas. La política muchas veces interpreta ese enojo como un problema y en realidad es un síntoma.

El asco en la confrontación permanente

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En la era actual —marcada por la sobreexposición y la lógica del espectáculo— el asco aparece como una emoción política dominante. Líderes que no solo discuten ideas, sino que desprecian al adversario. Miradas, gestos, tonos que transmiten rechazo. No es solo oposición: es deslegitimación total. Este clima no construye alternativas. Construye grietas más profundas y convierte al rival en enemigo moral.

La tristeza de una orfandad

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Hay una tristeza menos visible, pero más profunda: la sensación de orfandad. Falta de liderazgos sólidos. Partidos debilitados. Proyectos que no logran sostenerse en el tiempo. Argentina parece, muchas veces, un país que no encuentra quién lo represente plenamente. Donde las soluciones prometidas no llegan o llegan a medias.Esa tristeza no moviliza, desgasta y apaga expectativas.

La alegría como refugio identitario

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La alegría aparece en lo cultural, cotidiano y por supuesto con la esperanza de ser y poder. En la política con la idea que se impone, con la batalla electoral triunfante, con la tribu que gana. En la sociedad con el fútbol, en el mate compartido, en el tango, la cumbia, el chamamé, el carnaval o el dulce de leche. Como vivencia compartida. Es una alegría que no depende del gobierno de turno. Es una reserva emocional que sostiene a la sociedad incluso en contextos adversos. Allí hay pertenencia, orgullo y sentido. Algo que la política muchas veces intenta capturar y no siempre logra representar en plenitud.

La sorpresa como espectáculo permanente

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Por último, la sorpresa. La política argentina se volvió un escenario impredecible. Internas explosivas, denuncias, giros inesperados, figuras que irrumpen y caen con la misma velocidad. El ciudadano ya no solo participa: observa y consume la política como espectáculo. Un show permanente, muchas veces inverosímil, que mezcla poder, conflicto y narrativa. La sorpresa mantiene la atención, pero también genera fatiga. Todo impacta y asombra. En una obra de teatro persistente.

Las emociones mandan

Podemos intentar analizar la política desde la razón, los datos o la lógica. Pero la realidad es otra: las emociones se imponen. Ordenan nuestras decisiones, moldean nuestras percepciones y condicionan nuestras elecciones. Incluso cuando creemos ser racionales, estamos reaccionando en un gran porcentaje por emociones. En un contexto de hiperestimulación, velocidad y sobreinformación, negar las emociones no las elimina, las potencia. Porque, en definitiva, no somos seres racionales que sienten. Somos seres emocionales que piensan. Y en la política argentina —como en la vida— eso no es un detalle. Es la clave para entenderlo todo.