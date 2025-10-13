Opinión

El freno del hembrismo por parte de la Justicia electoral

La democracia argentina entre 1854 y 1916 estuvo marcada por el fraude electoral y la exclusión de las mujeres del voto

Félix V. Lonigro

Por Félix V. Lonigro

Guardar
En 1947, la ley de
En 1947, la ley de derechos políticos permitió a las mujeres votar y ser elegidas, aplicándose por primera vez en 1952. (AP Photo/Gustavo Garello)

Desde que en 1854 fue electo el primer presidente constitucional de la Argentina (Justo José de Urquiza) hasta la elección de Hipólito Yrigoyen, en 1916, en la Argentina funcionó una democracia condicionada, en la que imperaba el fraude electoral. Si bien en 1912 se había sancionado la ley Sáenz Peña (que justamente se aplicó por primera vez en 1916), mediante la cual se instauró el voto universal, secreto y obligatorio, produciéndose así una depuración del sistema democrático, la mencionada “universalidad” padecía un vicio que relativizaba las bondades de la referida norma: las mujeres no votaban.

El sufragio es “universal” cuando todos los habitantes tienen la posibilidad de votar sin discriminaciones. Pues cuando se utiliza al “sexo” como parámetro de reglamentación de los derechos políticos, hay claramente una discriminación. Así lo establece el Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 23 Inc. 2. Ello es así ahora, y también lo era aun en aquellos años en los que los parámetros culturales eran muy diferentes a los actuales.

Afortunadamente, en el año 1947 se sancionó la ley que otorgó derechos políticos activos (derecho de votar) y pasivos (derecho de ser votado) a las mujeres, las que por primera vez pudieron ponerlos en práctica en el año 1952, año en el que Juan Domingo Perón fue reelecto.

El ejercicio del derecho de votar se consolidó rápidamente; sin embargo, más lenta fue la consolidación, en las mujeres, del derecho a ser elegidas. Para facilitarlo, en el año 1991 se sancionó la ley 24.012 según la cual, en las listas de candidatos a ocupar cargos públicos electivos, debía haber, al menos, un treinta por ciento de mujeres. En el año 2000, la reglamentación dispuso que dicho cupo femenino aplicaba a las elecciones de legisladores nacionales y convencionales constituyentes, no a las presidenciales.

Cuando se produjo la reforma constitucional de 1994, el constituyente dispuso que el Congreso debe dictar normas que “aseguren la igualdad de oportunidades, entre varones y mujeres, para el acceso a cargos públicos electivos y partidarios”. En ese sentido, el Congreso ya se había adelantado con la ley de cupo femenino antes señalada, la cual, en el año 2017, se convirtió en “ley de paridad de género”.

A partir de entonces, dejó de existir un “cupo” para mujeres en la integración de las listas, y se pasó al criterio de “paridad”, y se dispuso que, en todas las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, así como también en las de parlamentarios del Mercosur (inexplicablemente se omitió referencia alguna a “convencionales constituyentes” para el caso que debieran elegirse al amparo de un proceso de reforma constitucional), desde el primer lugar de la lista hasta el último de los suplentes, debe intercalarse un varón y una mujer, o viceversa.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si, en ejercicio del cargo, o inclusive desde el momento de la elección, un diputado nacional electo o uno elegido popularmente aun antes de asumir, falleciera o renunciara? La solución la brinda el Código Nacional Electoral, para el cual, en esos casos, debe asumir el cargo el primer integrante de la lista correspondiente que haya quedado fuera del reparto de bancas en función del sistema de representación proporcional que se utiliza para asignarlas.

Lo que dicho cuerpo normativo no resuelve, es el caso de una renuncia o fallecimiento de un candidato a diputado nacional antes de la elección. Pues para ello está el Decreto 171/2019, según el cual debe ocupar su lugar el primer candidato que le siga, del mismo sexo.

El decreto señalado, que es reglamentario de la ley de paridad de género antes referido, es muy claro y equitativo; sin embargo, a la hora de resolver el caso Espert, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, lo declaró inconstitucional por considerar que vulnera a la ley a la que reglamenta, cosa que la Constitución Nacional prohíbe.

Nada más disparatado. La Constitución Nacional asegura la “igualdad de oportunidades” entre varones y mujeres, y la ley de paridad de género, en la misma línea, también asegura dichas oportunidades, y brinda una pauta clara e igualitaria al disponer reemplazos “por género” en caso de vacancias antes de la elección.

No se advierte, tampoco, que el decreto señalado vulnere convenciones internacionales. De hecho, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, se limita a prohibir la “discriminación” y a asegurar la “igualdad de condiciones” de las mujeres con los hombres, para ser elegidas en elecciones públicas. Pues ¿cuál es la discriminación en la que incurriría el referido decreto 171/19, al propiciar reemplazos por género, en el caso de renuncias previas a la elección, en plena consolidación de la paridad e igualdad ante la ley prevista en el Art. 16 de la Constitución Nacional?

En una nota de mi autoría en este mismo medio, publicada el 8/10/25, comentando el fallo de Ramos Padilla, afirmé que esperaba, esperanzado, que la Cámara Nacional Electoral lo revirtiera y encauzara esta cuestión en el andarivel del derecho.

En efecto, las políticas de género pueden estar sustentadas en criterios feministas o hembristas. El “feminismo” es válido, por cuanto lucha por asegurar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres; en cambio el “hembrismo” se asienta en un criterio de superioridad de las mujeres en detrimento de los varones. Pues cuando se legisla en función de esta última postura ideológica, o se interpretan las normas de ese modo, se afecta profundamente el principio de igualdad ante la ley prevista en nuestra Ley Suprema.

Celebro que, en el caso Espert, la Cámara Nacional Electoral haya evitado que estas posturas extremas se consoliden en la Argentina.

Temas Relacionados

Paridad de género Argentina Cámara Nacional Electoral Ramos Padilla Justo José de Urquiza Hipólito Yrigoyen Buenos Aires Mercosur Constitución Nacional Ley Sáenz Peña

Últimas Noticias

El puente silencioso de la salud

El 12 de octubre se celebró en Argentina el Día del Farmacéutico, en honor a la creación del primer organismo nacional en 1935

El puente silencioso de la

Simjat Torá y el anhelo por celebrar el reencuentro y la paz

El acuerdo para liberar a los secuestrados y devolver los cuerpos de las víctimas genera esperanza en la comunidad judía

Simjat Torá y el anhelo

40 años del programa UBA XXII: tres victorias

Sólo la universidad pública y gratuita puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que es ejemplo para el mundo universitario nacional e internacional

40 años del programa UBA

El puente silencioso de la salud

En cada barrio, en cada pueblo, el farmacéutico garantiza que el medicamento sea algo más que un producto: un acto responsable de salud, confianza y compromiso

El puente silencioso de la

Francisco y León escriben sobre el amor

Los documentos Dilexit nos (“Él nos amó”) y Dilexit te (“Yo te he amado”) abordan el desafío de recuperar el sentido del Corazón y el Amor de Cristo en una sociedad marcada por el individualismo y la desigualdad

Francisco y León escriben sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron una moto en La

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

El incendio en la Quebrada del Condorito en Córdoba permanece activo y ya se consumieron más de mil hectáreas

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de hacer el asado

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el “por si acaso”

Cuando el “por si acaso” se vuelve ansiedad: cómo la mente crea problemas que no existen

Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Al principio rechacé la llamada porque no sabía que eran ellos”

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”