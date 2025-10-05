Opinión

Fábricas inteligentes en la era de la IA

La nueva revolución industrial se caracteriza por la convergencia de producción física y digital, donde las empresas necesitan tanto plantas tradicionales como centros de datos capaces de desarrollar y operar algoritmos avanzados

Noelia Miranda

Por Noelia Miranda

Guardar
Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa

Hace dos siglos, la primera Revolución Industrial transformó al mundo con la máquina de vapor. Luego vino la producción en masa, la automatización y, más recientemente, la digitalización. Hoy estamos ante un punto de inflexión igual o más profundo: la irrupción de las fábricas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial (IA).

No se trata solo de que la IA agilice procesos o mejore la eficiencia: hablamos de un cambio estructural en cómo concebimos la producción. Tal como señaló Jensen Huang, CEO de NVIDIA, “toda compañía necesitará dos fábricas, una para sus productos y otra para la IA”. Esta frase, que podría sonar futurista, describe una tendencia que ya está en marcha en las industrias más innovadoras del planeta.

<b>De la línea de montaje al cerebro digital</b>

En una fábrica inteligente, sensores, sistemas de gestión energética y modelos de IA trabajan de forma integrada. El resultado es una planta capaz de aprender, predecir y optimizar en tiempo real. Esto no solo acelera la producción, sino que habilita la personalización masiva, la reducción drástica de desperdicios y una huella ambiental mucho menor.

La Comisión Europea proyecta movilizar más de €200.000 millones para consolidar un ecosistema de inteligencia artificial que, entre otras cosas, multiplique la capacidad de producción digital. Y aunque el epicentro inicial esté en Europa, los desarrollos que surgen de esta tendencia están pensados para escalar a otras regiones, incluyendo América Latina.

En este camino, uno de los grandes desafíos tiene que ver con los centros de datos. La creciente demanda de potencia de cálculo requiere infraestructuras energéticas y de refrigeración capaces de sostener cargas extremas, sin descuidar la sostenibilidad. Hoy, la clave está en diseñar espacios más compactos y modulares, con sistemas de energía resilientes, refrigeración líquida avanzada y herramientas digitales que permitan simular, monitorear y optimizar el consumo en tiempo real. A esto se suma la necesidad de integrar fuentes renovables y programas de mantenimiento inteligente que reduzcan riesgos operativos y huella de carbono. En ese cruce entre eficiencia, resiliencia y sostenibilidad se juega buena parte de la capacidad de la industria para escalar la IA de manera responsable.

<b>Un doble desafío para las empresas</b>

El concepto de “dos fábricas” implica que, además del espacio físico donde se fabrica un bien tangible, las empresas deberán contar con un “cerebro” capaz de desarrollar, entrenar y actualizar los algoritmos que harán que ese bien funcione mejor, sea un auto, una máquina agrícola o un sistema de logística.

Esto plantea un doble desafío:

  1. Tecnológico, porque exige una infraestructura crítica que soporte cargas de datos y procesos de IA de forma estable y segura.
  2. Humano, porque la escasez de talento en infraestructura avanzada y en gestión de IA será uno de los cuellos de botella más relevantes de la próxima década.

<b>América Latina: oportunidad y urgencia</b>

En nuestra región, sectores como energía, bancos, telecomunicaciones, manufactura y logística ya demandan infraestructura capaz de sostener la aceleración de la IA. El desafío será pasar de proyectos piloto a escalas industriales que compitan globalmente.

Hoy tenemos la oportunidad de capitalizar la creatividad y el talento técnico de nuestros profesionales para dar vida a fábricas inteligentes capaces de producir más, pero también de manera más limpia, resiliente y sostenible.

El futuro industrial no se medirá únicamente en toneladas producidas o en velocidad de entrega. Se medirá en la capacidad de las empresas para hacer convivir el taller y el laboratorio digital, la línea de montaje y el centro de datos, en una sinfonía donde la inteligencia artificial deje de ser un complemento para convertirse en el motor mismo de la innovación.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialFábricas

Últimas Noticias

¿Por qué esta crisis golpea tanto a Milei?

La narrativa del gobierno de Milei, basada en la oposición a la “casta” y la promesa de soluciones expeditivas, enfrenta el mayor desafío a su legitimidad tras los escándalos políticos y las turbulencias económicas

¿Por qué esta crisis golpea

Gaza: hipocresía o verdad definen su destino

La guerra entre Israel y Hamás expuso una profunda asimetría comunicacional, con campañas de desinformación que impactaron en la percepción global del conflicto

Gaza: hipocresía o verdad definen

El Papa León, recordando al Papa Francisco, inauguró el Borgo “Laudato Si’”

El Vaticano sumó un espacio dedicado al diálogo ambiental y la catequesis, que funcionará como lugar de formación y peregrinación bajo la consigna del cuidado de la casa común

El Papa León, recordando al

Quien entrega la soberanía, pierde la nación

El escenario global actual no es blanco o negro. Refleja los infinitos matices de los países con identidades y proyectos propios

Quien entrega la soberanía, pierde

Al final las formas eran lo importante

Así lo manifestaron Scott Bessent y el FMI para continuar apoyando al gobierno nacional

Al final las formas eran
ÚLTIMAS NOTICIAS
El detalle que encontraron en

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

Una nena de tres años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

Elecciones 2025 en Corrientes: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Juan Luis Bour, de FIEL: “La economía enfrenta persistente desconfianza por la volatilidad política y la informalidad estructural”

Salta: envían a juicio a un hombre acusado de captar jóvenes con falsas ofertas laborales y someterlos a explotación

INFOBAE AMÉRICA
A tres semanas del balotaje

A tres semanas del balotaje en Bolivia, crece la incertidumbre sobre el futuro político y económico del país

La civilización que revolucionó los Andes y transformó la Amazonía en Ecuador: Mayo Chinchipe‑Marañón

El disparo que cambió la historia: así comenzó la Primera Guerra Mundial en Sarajevo

“Rompemos las leyes pero hacemos milagros”: después de “El mago del Kremlin”, Giuliano Da Empoli desmenuza la alianza entre política y tecnología

Eugène Boudin, el precursor del impresionismo que quiso capturar la fugacidad de la luz

TELESHOW
Patricia Sosa, de liderar la

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”

Louis Tomlinson: entre el estrellato internacional en la música a una vida marcada por las tragedias familiares

Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko recordaron cómo se dio su primera cita y por qué no se llegó a concretar

Fede Bal le confesó a Mirtha Legrand por qué terminan la mayoría de sus relaciones: “Algo en mí se apaga”

La emoción de Barby Franco al culminar la peregrinación a Luján y agradecer a la virgen por su hija Sarah