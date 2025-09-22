Opinión

Rosh Hashaná, día de esperanza, alegría e introspección

La festividad destaca el carácter universal de las plegarias y la misión individual dentro del plan divino

Eliahu Hamra

Por Eliahu Hamra

Guardar
La esencia de la festividad
La esencia de la festividad también se encuentra en el carácter universal de las plegarias de Rosh Hashaná, que se ocupan de la humanidad y de la creación (Somos Ohlala)

En esta festividad conmemoramos el inicio de la creación del mundo. Éste es también el tema de la sección de “Zijronot” (Recuerdos) en la plegaria de Musaf de la festividad, la segunda de las tres secciones especiales de la misma – Maljuiot (Reinados), Zijronot (Recuerdos) y Shofarot: “Tú recuerdas la obra del mundo y tienes presentes a todas las criaturas desde tiempos antiguos… Este es el día del inicio de Tu obra, un recuerdo del primer día”. A esto alude también el estribillo repetido que enlaza los pasajes de la plegaria: “Hayom Harat Olam” (Hoy es el nacimiento del mundo).

Rosh Hashaná es, por un lado, un día de esperanza y alegría, y por otro, un día de juicio e introspección. Es el día en el que la conciencia de que el mundo es creado, y de que el mundo tiene un plan divino, nos lleva a cada uno de nosotros, en esta jornada sagrada, a preguntarnos tres cosas: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el camino correcto para vivir?

Sabemos que la vida está llena de peligros y sentimos la incertidumbre de la condición humana, y sin embargo nos alegramos, porque esta es la esencia de la fe y la confianza en Di-s. El judaísmo no es una ilusión que nos consuela, como si todo estuviera bien en nuestro mundo sombrío. El judaísmo es el coraje de celebrar y alegrarse precisamente en medio de la incertidumbre, pero con la certeza de la fe en un futuro mejor.

La esencia de la festividad también se encuentra en el carácter universal de las plegarias de Rosh Hashaná, que se ocupan de la humanidad y de la creación. Estos temas no aparecen en las plegarias de las demás festividades, como Pésaj, Shavuot y Sucot. Solo en este día decimos: “Y, por lo tanto, infunde Tu temor… sobre todo lo que has creado”, expresión de una universalidad plena. Porque Rosh Hashaná nos dice lo que significa ser humano.

El Creador del mundo encomendó a cada uno de nosotros la misión de dar a conocer Su existencia en el mundo. Que cada persona sepa que fue creada y que es parte de un plan más grande y amplio en el universo Divino.

En los últimos meses, en el marco de mis visitas a comunidades judías en Argentina y en países vecinos, me encontré con muchos judíos alejados de la vida judía, o incluso del conocimiento básico acerca del judaísmo, pero que aún sienten pertenencia e identificación, y se esfuerzan por acercarse y ser parte.

Estos encuentros me llevaron a reflexionar sobre la esencia y el misterio de este sentimiento de pertenencia, que late en el corazón de todo judío. La respuesta es que somos parte de una historia que comenzó muchas generaciones antes de que naciéramos, y que continuará muchas generaciones más sin nosotros.

La pregunta que se alza ante cada uno de nosotros es ¿seguiremos la historia? Las esperanzas de cien generaciones de nuestros antepasados dependen de nuestra disposición a hacerlo. Está profundamente grabado en nuestra memoria colectiva. Cada uno de nosotros es una figura clave en esta historia. Podemos vivirla. También podemos abandonarla. Pero de la elección misma no podemos escapar, y esta es una elección con consecuencias enormes. El futuro de la alianza con Di-s descansa sobre nuestros hombros.

Hoy, en Rosh Hashaná, mientras nuestro pueblo enfrenta desafíos en su tierra, recordamos que somos herederos de un legado vivo y del pacto que Hashem hizo con nuestros antepasados. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de seguir la historia de Am Israel, de sostener las esperanzas de generaciones y de cumplir con la misión que Di-s Le encomendó.

Renovamos nuestra tefilá para que el Todopoderoso proteja a nuestros hermanos secuestrados, y los devuelva pronto a sus hogares, sanos y libres, junto a sus familias, para que puedan seguir formando parte viva de nuestro pueblo y de su historia.

Quiero dejar mi berajá para toda la comunidad judía en Argentina, que este año que comienza Hashem nos conceda fortaleza, unidad y alegría, para que juntos avancemos en el camino que Él ha trazado para nosotros desde la creación del mundo.

Temas Relacionados

Rosh HashanáJudaísmoHashemAm IsraelArgentinaIsraelCreaciónFePésajShavuot

Últimas Noticias

Empresas y educación: un compromiso compartido

La capacitación docente y la continuidad de proyectos educativos empresariales mejoran la calidad pedagógica y el impacto social

Empresas y educación: un compromiso

Capitalismo nacional: el rumbo de Trump

El presidente norteamericano impulsa políticas económicas intervencionistas, alejándose del liberalismo clásico en Estados Unidos

Capitalismo nacional: el rumbo de

Cambio de paradigma del crimen en el poder político al Estado de derecho

El socialismo del siglo 21 ha convertido el crimen en sistema político y solo el cumplimiento de tratados internacionales puede revertir la situación

Cambio de paradigma del crimen

El Ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: la alianza silenciosa de La Habana con Moscú

Investigaciones revelan redes de reclutamiento que envían soldados cubanos a morir en las trincheras de Ucrania a cambio de petróleo y condonación de deuda

El Ejército en la sombra

Movilidad sostenible: un camino urgente que ya empieza a dar resultados

El transporte motorizado convencional genera más del 75% de las emisiones urbanas en América Latina. La movilidad sostenible es clave para el futuro de Lima.

Movilidad sostenible: un camino urgente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elaboraron una guía anticorrupción para

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Las 6 infusiones que ayudan a relajarse y combatir el estrés

Otra entradera en La Plata: ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Una misión de la ONU

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

La nueva novela de Ken Follett mezcla la historia de Stonehenge, drama y un toque de “Game of Thrones”

El aumento de activos militares estadounidenses en el Caribe apunta directamente al dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”