Opinión

Amenazas globales: efectos del riesgo geopolítico sobre los mercados

Conflictos y tensiones internacionales alteran los precios de los activos, influyendo de manera desigual según sectores y países, por lo que empresas e inversores deben fortalecer sus estrategias para enfrentar un entorno incierto

Damián Falcone

Por Damián Falcone

Guardar
Las interrupciones en la cadena
Las interrupciones en la cadena de suministro pueden impulsar los valores de las materias primas y, al mismo tiempo, deprimir las cotizaciones bursátiles cuando se anticipa un efecto negativo sobre la actividad económica (Foto: Reuters)

Los riesgos geopolíticos, que comprenden sucesos adversos como guerras, actos terroristas y tensiones interestatales capaces de alterar las relaciones internacionales y la estabilidad económica, han incrementado su presencia de forma notable en los últimos años.

No obstante, su impacto en los precios de los activos varía significativamente según el tipo de instrumento, el sector involucrado y cada país en particular. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden impulsar los valores de las materias primas y, al mismo tiempo, deprimir las cotizaciones bursátiles cuando se anticipa un efecto negativo sobre la actividad económica.

Un ejemplo claro se dio con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Los precios de activos financieros -acciones, bonos soberanos y monedas- descendieron de manera inmediata, mientras que los energéticos y alimentos registraron subas marcadas impulsadas por la preocupación ante una reducción en la oferta.

El efecto sobre los países también diverge según sus características económicas y estructurales. Los exportadores de materias primas pueden verse favorecidos si los precios de estos productos aumentan tras un evento geopolítico.

Las amenazas geopolíticas pueden recortar el valor de las acciones globales en torno al 2,5% promedio y generar caídas de hasta el 5% en mercados emergentes (FMI)

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta que las amenazas geopolíticas pueden recortar el valor de las acciones globales en torno al 2,5% promedio y generar caídas de hasta el 5% en mercados emergentes si involucran socios comerciales relevantes. Los impactos, por lo tanto, muestran disparidad entre los distintos grupos de naciones.

Mecanismos de transmisión del riesgo

Cuando se intensifican los riesgos geopolíticos, los precios de los activos financieros reaccionan a través de dos canales principales: el económico y el de la confianza del mercado. El canal económico se presenta cuando restricciones sobre el comercio o movimientos financieros interrumpen cadenas de suministro, alteran flujos de capital o provocan shocks adversos de demanda; esto incide directamente en los precios de activos financieros y reales.

Los conflictos militares, por su parte, afectan infraestructura, capacidad productiva o población, reduciendo la demanda interna y externa, lo que debilita la inversión y la actividad económica. Estas circunstancias pueden ampliar los diferenciales de deuda soberana o swaps de incumplimiento crediticio (CDS) si surgen riesgos fiscales, como mayores gastos o menor producción.

Los conflictos militares, por su
Los conflictos militares, por su parte, afectan infraestructura, capacidad productiva o población, reduciendo la demanda interna y externa, lo que debilita la inversión y la actividad económica (Foto: NYT)

Las respuestas de los gobiernos, con cambios en tasas de interés o políticas fiscales, ejercen una influencia adicional sobre los precios de los activos.

El canal de la confianza del mercado actúa al elevar la incertidumbre macroeconómica y financiera, aun en ausencia de cambios concretos. Se genera menor confianza en los inversores, crece la aversión al riesgo y las valuaciones de los activos se deterioran, lo que acarrea amenazas de liquidez y crédito. Caídas repentinas pueden provocar exigencias de garantías, ventas forzadas o presiones de reembolso en fondos, aumentando la inestabilidad financiera.

El canal de la confianza del mercado actúa al elevar la incertidumbre macroeconómica y financiera, aun en ausencia de cambios concretos

Según el FMI, el impacto promedio en los activos, en el mediano plazo, ronda el 3% en acciones después de eventos geopolíticos, pero podría llegar hasta el 9%. Los países importadores de materias primas experimentan pérdidas en activos y monedas, junto a aumentos en los CDS, mientras que los exportadores suelen beneficiarse especialmente por el alza en los precios del petróleo y otros commodities.

Anticipación y preparación

Tanto las empresas globales como las regionales deben analizar cómo estos riesgos afectan sus modelos de negocio. La integración de análisis de escenarios y pruebas de estrés, considerando la interacción entre riesgos geopolíticos y los riesgos tradicionales de mercado, crédito y liquidez, facilita una evaluación y cuantificación más precisa de la transmisión de shocks.

Es esencial mantener colchones de liquidez capaces de absorber pérdidas extremas, pero plausibles, producto de la materialización de estos riesgos. Ante escenarios cada vez más turbulentos, el desarrollo de capacidades para la administración integral del riesgo geopolítico se vuelve una condición indispensable.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School, la Escuela de Negocios de Universidad Austral. Esta nota se publicó en el IEM de agosto

Temas Relacionados

Riesgo geopolíticoEmpresas e inversoresPrecios materias primasActivos financierosEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Como en abril, sólo Trump puede evitar la caída definitiva

Las negociaciones con el Tesoro norteamericano están avanzadas y un eventual préstamo podría rescatar al Gobierno en su peor momento. Un nuevo crédito puede ser una oportunidad para corregir errores o, al contrario, para acentuar los hábitos de siempre

Como en abril, sólo Trump

La experiencia del cliente: la palanca olvidada de la rentabilidad empresarial

La experiencia del cliente impulsa crecimiento, eficiencia y rentabilidad. Ignorarla significa perder ingresos, recomendaciones y competitividad en un mercado donde fidelizar es clave

La experiencia del cliente: la

Puente firme hacia la inclusión

Romper la transmisión intergeneracional de la pobreza parte en concentrarnos en los jóvenes de hogares pobres

Puente firme hacia la inclusión

En plena crisis social, la reforma judicial de Santa Cruz costará $4.500 millones

Hace un mes, la Legislatura provincial aprobó una ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que pasará de tener cinco a nueve miembros

En plena crisis social, la

Gestionar el talento en la era de la digitalización y la IA

El principal desafío para las empresas en la actualidad es instalar una cultura de aprendizaje continuo y adaptación al cambio

Gestionar el talento en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la inteligencia artificial ayuda

Cómo la inteligencia artificial ayuda a los expertos a abrir nuevas vías en el abordaje del Alzheimer

Embajada de Israel y AMIA: investigan a una familia de políticos paraguayos que habría financiado a Hezbollah

El Senado ya piensa en rechazar los vetos de Milei y los libertarios se resignan a la agenda de la oposición

Cuál es el punto clave de la reforma laboral de Milei que Jorge Macri buscará consensuar con empresarios y sindicalistas en CABA

Los cuadernos de las coimas a juicio: qué declaró como arrepentido el asesinado secretario de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania impondrá sanciones a funcionarios

Ucrania impondrá sanciones a funcionarios y figuras de Moldavia por considerarlas “propagandistas” del Kremlin

La ONU reclamó el cese inmediato de las hostilidades y la protección urgente de los civiles en Sudán

El Consejo Electoral de Ecuador envió a la Corte Constitucional el nuevo decreto de Noboa para un referéndum sobre la Asamblea Constituyente

David Rieff: “La corrección política va a destruir la cultura occidental”

Rubén Szuchmacher estrena su versión de “La gaviota” de Chéjov: “Me gustan los problemas grandes”

TELESHOW
María Julia Oliván: “Todos los

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”

Yuyito González contó cómo fue su noviazgo con Javier Milei y explicó por qué se separaron: “No somos fáciles”

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Wanda Nara sorprendió al compartir un encuentro íntimo junto a Maxi López: familia, mates y asado