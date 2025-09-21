Amenazas globales: efectos del riesgo geopolítico sobre los mercados

Las interrupciones en la cadena de suministro pueden impulsar los valores de las materias primas y, al mismo tiempo, deprimir las cotizaciones bursátiles cuando se anticipa un efecto negativo sobre la actividad económica (Foto: Reuters)

Los riesgos geopolíticos, que comprenden sucesos adversos como guerras, actos terroristas y tensiones interestatales capaces de alterar las relaciones internacionales y la estabilidad económica, han incrementado su presencia de forma notable en los últimos años.

No obstante, su impacto en los precios de los activos varía significativamente según el tipo de instrumento, el sector involucrado y cada país en particular. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden impulsar los valores de las materias primas y, al mismo tiempo, deprimir las cotizaciones bursátiles cuando se anticipa un efecto negativo sobre la actividad económica.

Un ejemplo claro se dio con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Los precios de activos financieros -acciones, bonos soberanos y monedas- descendieron de manera inmediata, mientras que los energéticos y alimentos registraron subas marcadas impulsadas por la preocupación ante una reducción en la oferta.

El efecto sobre los países también diverge según sus características económicas y estructurales. Los exportadores de materias primas pueden verse favorecidos si los precios de estos productos aumentan tras un evento geopolítico.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta que las amenazas geopolíticas pueden recortar el valor de las acciones globales en torno al 2,5% promedio y generar caídas de hasta el 5% en mercados emergentes si involucran socios comerciales relevantes. Los impactos, por lo tanto, muestran disparidad entre los distintos grupos de naciones.

Mecanismos de transmisión del riesgo

Cuando se intensifican los riesgos geopolíticos, los precios de los activos financieros reaccionan a través de dos canales principales: el económico y el de la confianza del mercado. El canal económico se presenta cuando restricciones sobre el comercio o movimientos financieros interrumpen cadenas de suministro, alteran flujos de capital o provocan shocks adversos de demanda; esto incide directamente en los precios de activos financieros y reales.

Los conflictos militares, por su parte, afectan infraestructura, capacidad productiva o población, reduciendo la demanda interna y externa, lo que debilita la inversión y la actividad económica. Estas circunstancias pueden ampliar los diferenciales de deuda soberana o swaps de incumplimiento crediticio (CDS) si surgen riesgos fiscales, como mayores gastos o menor producción.

Los conflictos militares, por su parte, afectan infraestructura, capacidad productiva o población, reduciendo la demanda interna y externa, lo que debilita la inversión y la actividad económica

Las respuestas de los gobiernos, con cambios en tasas de interés o políticas fiscales, ejercen una influencia adicional sobre los precios de los activos.

El canal de la confianza del mercado actúa al elevar la incertidumbre macroeconómica y financiera, aun en ausencia de cambios concretos. Se genera menor confianza en los inversores, crece la aversión al riesgo y las valuaciones de los activos se deterioran, lo que acarrea amenazas de liquidez y crédito. Caídas repentinas pueden provocar exigencias de garantías, ventas forzadas o presiones de reembolso en fondos, aumentando la inestabilidad financiera.

Según el FMI, el impacto promedio en los activos, en el mediano plazo, ronda el 3% en acciones después de eventos geopolíticos, pero podría llegar hasta el 9%. Los países importadores de materias primas experimentan pérdidas en activos y monedas, junto a aumentos en los CDS, mientras que los exportadores suelen beneficiarse especialmente por el alza en los precios del petróleo y otros commodities.

Anticipación y preparación

Tanto las empresas globales como las regionales deben analizar cómo estos riesgos afectan sus modelos de negocio. La integración de análisis de escenarios y pruebas de estrés, considerando la interacción entre riesgos geopolíticos y los riesgos tradicionales de mercado, crédito y liquidez, facilita una evaluación y cuantificación más precisa de la transmisión de shocks.

Es esencial mantener colchones de liquidez capaces de absorber pérdidas extremas, pero plausibles, producto de la materialización de estos riesgos. Ante escenarios cada vez más turbulentos, el desarrollo de capacidades para la administración integral del riesgo geopolítico se vuelve una condición indispensable.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School, la Escuela de Negocios de Universidad Austral. Esta nota se publicó en el IEM de agosto