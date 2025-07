Diseñando el futuro de los pagos globales

Operar globalmente no se trata simplemente de exportar un modelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pero esto que ustedes hacen, ¿cómo lo clasificamos?”. No fue la primera vez que un regulador nos lo preguntó, y probablemente no será la última. Porque mientras la innovación tecnológica avanza a ritmo vertiginoso, la regulación —ese entramado de normas, criterios y controles— todavía se está escribiendo en muchos rincones del mundo, como si cada país operara con su propio código fuente. En el universo Fintech —y más específicamente, en el campo de los pagos transfronterizos—, operar globalmente no se trata simplemente de exportar un modelo: es adaptarlo, reconfigurarlo, rediseñar la operación para cada entorno.

Lo vivimos recientemente en Turquía, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos, tres mercados clave donde obtuvimos nuevas licencias y permisos que refuerzan la presencia de dLocal en el mundo. Cada uno presentó desafíos distintos, desde la necesidad de ajustar nuestro enfoque según las prioridades regulatorias locales, hasta encontrar la mejor forma de demostrar el valor que nuestra operación puede aportar a cada ecosistema. Fue esencial apoyarnos en equipos regionales, sumar perfiles locales y generar espacios de diálogo directo con los reguladores para compartir nuestro modelo de negocio con total transparencia. Ese entendimiento mutuo es lo que habilita integraciones más ágiles y sostenibles a largo plazo.

Nada de esto sería posible sin la experiencia construida en América Latina, donde comenzamos y donde seguimos profundamente enraizados. Operamos con licencias y registros en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y México. Esa fue nuestra escuela: escenarios dinámicos y marcos normativos en evolución. Brasil, en particular, merece un párrafo aparte: su sistema regulatorio es uno de los más avanzados del mundo. En este contexto, dLocal se destaca en el ecosistema de Open Finance como una de las pocas instituciones que cumplieron con todos los criterios del piloto de Pix Automático como Iniciador de Transacción de Pago. Esto nos permite habilitar pagos automáticos en nombre de los usuarios y nos posiciona por delante de muchos competidores globales. Un verdadero hito regulatorio para el que trabajamos de cerca con los reguladores, incorporamos requerimientos cambiantes y construimos, paso a paso, una relación de mutua confianza. Hoy podemos decir que eso también es parte del ADN de dLocal.

Y, sin embargo, seguimos aprendiendo. Porque en muchos lugares todavía no hay reglas claras. A veces, es nuestro modelo el que ayuda a definirlas. Participamos en esquemas de sandbox —como en Sudáfrica— donde el regulador observa cómo operamos y luego redacta la normativa. En India, otro ejemplo, el proceso de explicar nuestra actividad contribuyó a la creación de una nueva figura regulatoria: el cross-border payment aggregator.

Este trabajo silencioso —hecho de borradores, idas y vueltas, conversaciones técnicas y muchas horas de lectura normativa— tiene impacto real, concreto: gracias a él, las operaciones de muchísimas empresas son hoy más eficientes, las integraciones más ágiles y las transferencias más rápidas. A veces, la innovación no se ve en una pantalla: se ve en el tiempo que se ahorra, en los pasos que se eliminan, en la confianza que se construye.

Hoy, con más de 30 licencias y registros activos -incluyendo las más recientes en el Reino Unido, Medio Oriente y el Sudeste Asiático- compartimos este recorrido con la tranquilidad de haberlo transitado. No para presumir, sino porque sabemos que puede serle útil a otras empresas que están empezando a dar pasos similares. Y si algo nos ha enseñado el proceso es que no hay atajo. Ningún modelo funciona si no se adapta al entorno. En ese sentido, la regulación nunca es un obstáculo: es el código base que define cómo operar en cada realidad. Y cuando ese código se entiende y se respeta, el resultado no solo fluye: también escala.

En dLocal, ese enfoque regulatorio se volvió una ventaja estratégica: nos permite crecer con solidez y, sobre todo, generar valor en los ecosistemas donde operamos. Poder transmitir esa experiencia también forma parte del camino.