Lo nuevo no nace, lo viejo sigue presente

Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri no encuentran soluciones a los problemas que atraviesan sus espacios

En la política argentina, lo nuevo nació viejo; y lo viejo –por más que se lo intente-, no renace.

El presidente Milei era lo novedoso, pero rápidamente se arropó con lo peor de lo viejo, a lo que le sumó dosis innecesarias de grosería, intolerancia, insensibilidad e impericia, contagiando a su equipo y desaprovechando algunos logros.

Lo viejo –Mauricio Macri y Cristina Kirchner-, por razones distintas, no renace. Están, pero fueron.

Macri, porque abandonó su convicción republicana –a veces, por sus gestos, esta cronista duda si alguna vez la tuvo-. Por estos días soporta con estoicismo la humillación de un Presidente que ganó con la ayuda de sus votos y se desdibuja intentando una alianza con La Libertad Avanza que no es tal. Les “ordena” a Cristian Ritondo y Diego Santilli que acuerden lo que ambos representantes ya habían aceptado sin condicionamientos, porque ya se sienten parte de LLA.

Después de pintar de amarillo la Argentina en 2017, perdió domingos atrás en su casa, CABA, cuando Milei la coloreó de violeta. Triste.

La ex presidenta Cristina Kirchner pelea sus intereses a como dé lugar. Se postula a diputada provincial bonaerense. Esto sería un mérito si fuese la base de un proyecto político superador. Al no poder explicar la procedencia de sus bienes, queda descalificada para cualquier intento político que, por lo que se observa, nacería sin amplitud.

Se podría decir que no ha aprehendido mucho de lo que es la política. Para no ser injusta, ambos ex presidentes dejan un sabor amargo con su forma de proceder.

Milei adelantó que vetará las dos medias sanciones que el miércoles aprobó la Cámara de Diputados. Sobre la emergencia en discapacidad, el autor del proyecto de ley, Daniel Arroyo, le dice a Infobae: “Creo que el Presidente no va a vetarla. No lo puedo asegurar, pero creo que no la va a vetar. Tuvimos dos tercios de aprobación. Hay que tener estómago para vetar una ley así”.

Esta cronista cree que la insensibilidad presidencial para con los vulnerables lo viste de una indiferencia tal que le permite vetar aún esta ley. El tema está en el oportunismo de ciertos legisladores. Para Milei, un hospital, la ciencia, la educación, jubilados, son solo un gasto. Además, el gobierno siembra la duda sobre todo, y cuando eso ocurre todo es posible.

Si las encuestas miden bien, el Presidente sigue teniendo una aceptación del (más o menos) 50%. Sobre eso, se me ocurren varias preguntas. Si concita tanta adhesión, ¿por qué tanta apatía a la hora de concurrir a votar, es decir, la hora crucial en la que el ciudadano ejerce como tal la posibilidad de elegir y ser elegido?

La inflación a la baja, ¿puede tapar incluso que las industrias alimenticias argentinas tengan un 40% de capacidad ociosa?

Si bien es cierto que se compran vía créditos bienes durables, si el mercado interno se deprime más y más se verá que solo con la inflación a la baja no alcanza. Y esta cronista insiste con lo obvio: un país no puede funcionar solo con lo financiero. Y todo indica que no existe interés por un plan de desarrollo productivo.

Esta semana, el presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, Eduardo Maradona, radiografiando la realidad del sector que representa, le dijo a Infobae: “Estamos buscando crédito para pagar el medio aguinaldo. Esto no ocurría antes, los créditos siempre eran destinados a la producción. Entre paréntesis: el costo del crédito, dependiendo del banco, oscila entre un 39 y 51%”.

El diputado Nicolás Massot, coautor de la ley de aumento en los haberes jubilatorios, fue muy claro al argumentar que las fuentes de financiamiento están, las detalla en su proyecto. Tanto para el aumento a jubilados, como para la ley de emergencia en discapacidad y para el sostenimiento del Hospital Garrahan. Pero todo depende de las prioridades que el Gobierno asigne a sus políticas. Por ejemplo: hay permanentes DNU de ampliación de fondos para la ex SIDE, compra de aviones de guerra, para impulsar blanqueos recurrentes premiando a los “héroes evasores”, baja de impuestos a los que más tienen.

Queda claro que quien adhiere a las políticas de Milei -insisto, si las encuestas miden bien, el 50% de la población-, no estaría pensando en enfermarse, educarse ni en pagar impuestos. Son ciudadanos que habrían olvidado que no se puede vivir sin relacionarse con los demás. Que nada somos solos. Que el otro existe. O habrá que analizar con mucha seriedad lo que afirma el profesor Tenti Fanfani cuando dice que “la paz y la democracia son excepciones, son como relámpagos en la historia de la humanidad”.

Quizás estemos viviendo en una época en la que las sociedades solo valoran lo que consiguen, sin preguntarse ni preguntar al facilitador cómo lo hace y quién paga el precio de su alivio. ¿Será esto lo que ocurre en Argentina con Milei y la inflación?