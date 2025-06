Habilidades blandas de alto impacto: el inglés es mucho más que hablar un idioma

Saber inglés ya no se trata solo de “hablar el idioma”, sino de poder liderar con claridad, y colaborar sin barreras y con sensibilidad cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, donde los equipos colaboran desde distintos países, las soft skills se han vuelto imprescindibles. Saber liderar con empatía, adaptarse con rapidez y colaborar con otros activamente ya no es una ventaja competitiva: es un requisito.

No obstante, en este nuevo contexto global, para que estas soft skills realmente funcionen en equipos diversos, es necesaria una herramienta transversal: la comunicación efectiva. Y es ahí donde el inglés juega un rol preponderante en permitir que las soft skills realmente generen impacto.

<b>El inglés: ¿hard skill o soft skill?</b>

Tradicionalmente, el inglés siempre ha sido descrito como una hard skill: algo que se puede medir, certificar, y enseñar en clases. Sin embargo, en entornos laborales globalizados, el inglés es mucho más que un idioma técnico. Es una herramienta que permite ejercer otras habilidades de forma precisa y eficiente.

En este nuevo contexto global, para que las soft skills realmente funcionen en equipos diversos, es necesaria una herramienta transversal: la comunicación efectiva

Estamos hablando entonces de una hard skill que facilita otras soft skills.

Es decir, saber inglés ya no se trata solo de “hablar el idioma”, sino de poder liderar con claridad, y colaborar sin barreras y con sensibilidad cultural. De hecho, un líder con un inglés funcional puede ejercer mejor su empatía, dar feedback con más matices y fomentar la inclusión de voces diversas en su equipo.

En mis clases, lo veo todo el tiempo: cuando una persona logra dar feedback con seguridad, liderar una reunión de forma asertiva, o simplemente expresar una idea compleja con naturalidad, algo cambia. No es solo que habla mejor inglés: es que se siente más capaz, más auténtica, más presente.

<b>Equipos diversos, lenguajes comunes</b>

Como profesora de inglés, trabajo todos los días con profesionales que forman parte de equipos internacionales e interculturales. Y hay algo que absolutamente todos me expresan con mucha claridad: no importa cuán empático seas, cuán dispuesto estés a colaborar o liderar con sensibilidad. Si no podés comunicarte con claridad en inglés, esas habilidades se pierden en el camino.

Es decir, no compartir la misma lengua materna puede generar fricciones, muchas veces invisibles y hasta irreconciliables: malentendidos, silencios incómodos, oportunidades desaprovechadas, y como consecuencia, tensiones interpersonales. La falta de claridad comunicativa limita el desarrollo de otras habilidades blandas como la escucha activa, la negociación o la inteligencia emocional.

Por eso, el inglés ha dejado de ser solo una herramienta técnica para tomar un rol altamente protagónico en entornos laborales interculturales. Se ha convertido en el principal medio para liderar de forma eficiente, empática e inclusiva.

Ayuda a negociar, a empatizar, a escuchar (pero escuchar de verdad). Y cuando se usa bien, hace visible lo que antes quedaba fuera de la conversación.

<b>Liderar en un entorno global</b>

Hoy se espera que un líder no solo sepa gestionar tareas. También se espera que conecte con personas, que facilite el diálogo entre culturas, que entienda realidades distintas, que cree puentes. Y eso, sin un lenguaje común, es virtualmente imposible.

Se requiere entonces mucho más que habilidades personales: se requiere un lenguaje compartido y precisión comunicativa.

No se trata de alcanzar la perfección gramatical, sino de tener la fluidez y la claridad necesaria para conectar, inspirar y construir puentes. Se trata de poder decir lo que uno piensa sin miedo a ser malinterpretado. De escuchar con curiosidad y responder con empatía. La comunicación clara y eficaz en inglés se convierte en la base sobre la cual se construyen equipos que realmente trascienden fronteras.

El inglés ha dejado de ser solo una herramienta técnica para tomar un rol altamente protagónico en entornos laborales interculturales

Muchos profesionales llegan a mí con el objetivo de “perfeccionar su dominio del inglés”. Pero con el tiempo se dan cuenta de que lo que realmente quieren es comunicarse con confianza, con seguridad, con claridad, y por sobre todas las cosas, con impacto. No buscan sonar como nativos: buscan que sus ideas lleguen, que sus equipos los entiendan, y que su liderazgo se note.

Y eso, justamente, es lo que trabajamos: el inglés como medio, no como fin. Una herramienta real, al servicio de su desarrollo profesional.

Las soft skills no funcionan de forma aislada. Necesitan del lenguaje para expresarse, para construirse en equipo, y para dejar huella. El verdadero impacto de las habilidades blandas se alcanza cuando pueden comunicarse, compartirse y ponerse en acción. Entonces, en un escenario actual donde lo remoto y lo global son la norma, el inglés es ese puente que hace posible el encuentro.

Ya no es una habilidad más. El inglés es el medio que impulsa, promueve, fomenta y funda equipos exitosos y de alto rendimiento.

Porque cuando las habilidades blandas se expresan con claridad, el impacto no solo se nota: trasciende.

Y eso, en cualquier parte del mundo, marca la diferencia.

La autora es docente Inglés Cambridge y especialista en certificación internacional