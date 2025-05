Un llamado urgente que conviene atender

El Papa Francisco nos dejó una de las advertencias más lúcidas y profundas de nuestro tiempo: Laudato Si’

El Papa Francisco nos dejó una de las advertencias más lúcidas y profundas de nuestro tiempo: Laudato Si’. No fue solo una encíclica dirigida al mundo católico, sino un mensaje universal, una invitación urgente a todas las personas de buena voluntad a repensar cómo estamos habitando el planeta, cómo nos estamos vinculando entre nosotros y qué futuro queremos para nosotros y los que vienen después.

En ese texto poderoso, Francisco nos habló de ecología, sí. Pero sobre todo nos habló de humanidad. De interdependencia. De fraternidad. Su diagnóstico fue claro: vivimos una crisis global que no es solo ambiental, sino también social, económica, cultural y espiritual. Y no podremos enfrentarla con soluciones fragmentadas. Necesitamos, decía “Un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”. Un diálogo que ponga en el centro el cuidado, la justicia, y el bien común.

Diez años después, ¿escuchamos ese llamado? La verdad, no. O al menos, no lo suficiente. Hoy el mundo parece haber acelerado en la dirección contraria. La desigualdad se profundiza. Las democracias se debilitan. La violencia digital y simbólica crece. El ambiente sigue degradándose y se vigoriza la negación a cuidarlo. Y las tecnologías, en vez de acercarnos, muchas veces nos aíslan, nos controlan, nos programan.

Francisco hablaba de una “cultura del descarte” que lo impregna todo. Personas descartadas, comunidades descartadas, saberes descartados, territorios descartados. Y esa lógica cruel sigue intacta. A veces hasta se disfraza de modernidad, eficiencia o realismo. Pero es la misma idea de fondo: que hay vidas que valen más que otras. Que podemos vivir como si los demás —y el planeta— fueran recursos disponibles, no vínculos vitales.

Laudato Si’ nos interpela con una pregunta clave: ¿quiénes manejan hoy la tecnología y para qué la usan? En un mundo gobernado por algoritmos invisibles, el poder digital redefine la verdad, la libertad y el sentido de comunidad. Francisco advierte que sin una ética orientadora, el progreso técnico puede volverse un instrumento de dominación. La inteligencia artificial, sin límites claros, puede poner en riesgo la autonomía humana. Urge recuperar el control colectivo sobre tecnologías que moldean nuestras decisiones y vínculos.

El Papa Francisco nos recordaba algo esencial: todo está conectado. No hay afuera. No hay “otros”. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras del mismo modelo que rompe vínculos, agota recursos y debilita lo humano. Por eso, Francisco propuso construir una “ecología integral”: una forma de ver el mundo que reconozca que somos parte de un sistema vivo, interdependiente, donde cuidar a la Tierra es también cuidar a las personas —y viceversa.

El texto planteó preguntas incómodas que siguen vigentes (y cada vez más urgentes): ¿Para qué queremos tanto poder si no sabemos usarlo con sabiduría? ¿Quiénes están decidiendo el rumbo de nuestra civilización? ¿Por qué llamamos “progreso” a un camino que deja atrás a tantos? ¿Cómo recuperar el sentido de lo común, en un mundo que nos fragmenta?

La encíclica no ofrecía respuestas cerradas. Ofrecía una invitación: a dialogar, a actuar, a transformar. A volver a mirar el mundo —y a los otros— con ojos nuevos. Con compasión. Con humildad. Con coraje. Pero esa conversación pendiente no puede seguir esperando.

No estamos peor porque Laudato Si’ se haya equivocado. Estamos peor porque no hicimos lo suficiente con lo que decía. Porque no nos atrevimos a salir del piloto automático. Porque preferimos el confort de lo conocido, incluso cuando sabemos que no funciona ni genera progreso humano.

Hoy más que nunca necesitamos escuchar ese llamado. Volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Volver a reconocernos parte de una misma trama de vida. Volver a creer que otra forma de vivir —más justa, más humana, más sostenible— es posible si la construimos entre todos.

El Papa Francisco nos dejó un legado potente: la cultura del encuentro. No se trata de imponer una mirada única, sino de animarnos a un diálogo edificante, respetuoso de las diferencias, capaz de tejer vínculos en medio de la diversidad. Porque solo así —reconociéndonos distintos pero interdependientes— podremos construir un proyecto común en esta casa común. La esperanza sigue viva. Pero nos necesita despiertos. Juntos.