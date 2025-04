Verdades simples para un mundo complejo

Las nuevas generaciones son el futuro: seguramente, la serie Adolescencia nos ha interpelado como padres, docentes, formadores de opinión, etc. Las nuevas generaciones tienen un lenguaje digital, muchos sus integrantes claman en lo más profundo su orfandad, por lo que es imperioso que nosotros, los adultos, decodifiquemos el vacío de sus almas, su grito disonante a lo que nosotros interpretamos como un pedido de auxilio. Lo que antes considerábamos la seguridad de una habitación confortable en nuestros propios hogares, hoy puede transformarse en un flagelo silencioso si no atravesamos la puerta de sus habitaciones y no nos comprometemos con un viejo proverbio: “Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6).