Antes de acusar a Israel...

FOTO DE ARCHIVO. Una persona pasa en bicicleta por delante de una pared que muestra carteles de rehenes, la mayoría de los cuales fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre por Hamás, en Tel Aviv, Israel. 24 de agosto de 2024. REUTERS/Florion Goga

Acusan a Israel. Y eso que cada vez que va a atacar, avisa para que la población civil se evacúe de inmediato. Y eso que les manda cientos de camiones con ayuda humanitaria. Imaginate si no atendiese a los enemigos heridos en sus propios hospitales y dándoles los medicamentos gratis. Pensemos qué pasaría si no fuese que Israel tiene ministros, jueces, policías, diputados y muchas otras profesiones ocupadas por árabes.

Ahora bien; te invito a que juguemos a imaginar que Israel no fuese la única democracia plural de Medio Oriente; que la homosexualidad fuese un delito; que las mujeres no pudieran tener todos los mismos derechos que tienen los hombres; o que en Israel no hubiera libertad sindical...

¿Te va gustando el juego? ¡Redoblemos la apuesta!

Solo por un instante hagamos de cuenta que Israel es el bueno y entra en el territorio de un país vecino y viola a todas las mujeres que encuentran en su camino entre hasta 100 tipos (sí, leíste bien 100 tipos violando a cada mujer) y obviamente sin preservativos (no sea cosa que la cuiden); o que toman a las embarazadas y las abren al medio; o si a los bebés los meten al horno de la cocina hasta calcinarlos; ni que decir de que rocíen a los abuelos con combustible para prenderlos fuego...

Pero si querés que el juego de la perversión se ponga bueno, quiero vale todo: en vez de construir sótanos para proteger que los usen para esconder rehenes (obviamente sin control de la Cruz Roja y sin darles medicamentos); o también podría meter a chicos (sí, como Ariel y Kfir o como los tuyos) como escudo humano; o, vayamos al máximo, armas, misiles y demás pertrechos ocultos en “hospitales” y “escuelas”.

Pero no; muchachos de la ONU, ¿saben qué? Israel no es así. Israel tiene las FDI y el MOSSAD que hacen operaciones como las de los pagers (James Bond: tomá pa’ vo’). Pero también Israel es una de las pocas naciones del mundo que realmente cuida la ecología porque es una de las pocas con más plantas y árboles que hace 100 años. Tiene descubrimientos para cuidar la salud de todos que son la admiración del mundo científico. Hizo del desierto un oasis. El riego por goteo. Las memorias de tu celular (seguramente vas a guardar esto allí). La EpiLady también se inventó allí (si no te gusta Israel, anda pensando en acostarte con un orangután). El tomate cherry. Dispositivos para controlar la respiración del bebé. Waze. Mil cosas más...

Pero, una de cal y una de arena. Estos buenos muchachos de Hamas, Hezbollah, ISIS, Al Qaeda, Estado Islámico y demás organizaciones filantrópicas también tienen sus cosas de las cuales enorgullecerse y presentar al mundo: atentado a las torres gemelas; Charly Hebdo; Le Bataclan, Atocha, Londres; Niza; Paris; Hamburgo; Villach (Austria); New Orleans; Munich; Madrid; AMIA y Embajada de Israel en Buenos Aires y la lista no termina con un resultado apabullante de muchísimos miles de muertos alrededor del mundo con apuñalamientos, coches bomba, atropellando con autos y camiones, poniendo bombas, inmolándose en nombre de Allah (que si los viera les rompe el tujes a patadas) o reventando aviones contra edificios...

Y, como para coronar en la escalera del terror (algo así como la Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pero para el otro lado, Stairway to Hell), entre los más de 250 secuestrados del 7 de octubre había muchos argentinos, pero en especial los Bibas, una familia con 2 hermosos hermanitos con pelo zanahoria: liberaron al papá y 2 semanas después cuando parecía que llegaban a la cumbre liberando 3 cuerpos sin vida se colgaron la medalla magna enviando en cajones a los 2 niños sin su mamá...

Ahora; queridos amigos antisemitas del mundo entero; antes de llamar genocida al Estado de Israel; vengan, tomen asiento y lean esto...