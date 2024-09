La Argentina de los pactos virtuosos rotos

Macri intenta que Milei entienda que el año próximo debe ganar elecciones para seducir a los inversionistas extranjeros (Foto: EFE/Isaac Fontana/Elvis González)

Argentina en la política se enfrenta a paralelas donde los dirigentes políticos que estuvieron se atrincheran en los caminos que recorrieron. Cristina Kirchner y Mauricio Macri se aferran a sus pasos. El líder del PRO a veces intenta ser la intersección (no viene logrando demasiado) en esto de ser nexo o interrupción de la paralela Milei.

Esta semana, cuando el Presidente, a través del decreto 780/24, reglamentó la ley 27275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, el PRO no lo acompañó, se aisló en sus diferencias, tratando de cuidar a su electorado. Tratando de intuir qué le sigue interesando al votante PRO y qué no, para ser su voz. Una tarea difícil, porque difícil es testear a una sociedad en ebullición. Cabe aquello de “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

El PRO trata, a través de Mauricio Macri, de hacerle entender a Javier Milei que debe buscar una interacción legislativa más eficiente y operativa. El jefe de Estado lo intentó el viernes pasado, pero ni Ritondo ni Zago le resultaron atractivos como Elon Musk, Donald Trump o el más cercano, Marcos Galperín. Le aburre. Además, Macri intenta que el Presidente entienda que el año próximo debe ganar elecciones para mostrar a los inversionistas extranjeros que pueden traer sus dineros a la Argentina. Hoy no aparecen.

El lunes 16, el presidente Milei irá a la rancia casa de la casta a presentar el Presupuesto 2025, cuya característica central será la no previsión de ingresos y gastos. Será el presupuesto contado efectivo: no se fía, se gasta lo que hay en caja.

Resulta increíble recordar lo obvio: un presupuesto es básicamente una previsión de ingresos y gastos. Si la previsión resulta errada, hay que ajustar por el lado de los gastos (la política actual) o por ingresos -como lo hicieron Cristina de Kirchner y Mauricio Macri-, o por ambos a la vez. Ha adelantado que si los indignos habitantes de esa casa innecesaria, que es el poder Legislativo (esto se desprende de las conductas y conceptos que viene emitiendo el Presidente), lo votan negativamente, para él será mejor. Seguirá gobernando a puro decreto.

Los ojos deben mirar el comportamiento del blanqueo. Si el mismo es de U$S 30/35 mil millones, como se presume, esto le dejaría a la caja del gobierno U$S 5 mil millones, alentando al Presidente a pensar que en el inicio del 2025 puede concretar la unificación cambiaria, dándole esto un empujoncito a la economía llegando a las elecciones con chances competitivas. ¿Será?

Infobae consultó al Dr. César Litvin sobre si es certera la expectativa del Gobierno: “Sería un éxito llegar a esta cifra. Si bien Macri dejó un vara muy alta -U$D 116.800 millones-, este es un blanqueo distinto. Es un blanqueo “minorista”, orientado a la actividad productiva, que permitirá blanquear, por ejemplo, a quienes con su sueldo compraban dólares y lo guardaban en el colchón. Habrá blanqueos de U$S 100 mil”.

Las paralelas existen entre políticos. También se dan entre gobierno, políticos y sociedad. No se escucha una sola voz que interrogue sobre por qué Argentina tiene el 52% de pobres (con muchos asalariados en esta condición) y el 18% de indigentes.

Argentina se hizo República con un pacto no escrito pero férreamente defendido por todos, la Argentina del trabajo, del cual surgiría otro pacto: la Argentina del ascenso social.

En Argentina, la sociedad toda fue clase media, porque a los inmigrantes y los habitantes de estas tierras los unía el trabajo. Fue el país con mayor clase media de Latinoamérica, con una representación gremial fuerte, con empresarios emprendedores no adictos al Estado. Por años hubo puja entre el campo y la industria, hasta que la cadena agroindustrial superó con creces esa puja y demostró que el camino es con valor agregado. El Presidente sostiene que para proteger a la industria, se le roba al campo. Me permito disentir, para proteger la mala praxis de los distintos gobiernos, se le roba al campo con retenciones.

Las dictaduras fueron cortando vidas y achicando la clase media. Luego, el ex presidente Carlos Menem le pegó un hachazo al Estado y con ello a industrias y subsidiarias que generaban mano de obra y asistían a las grandes empresas del Estado. No se previó la sustitución del daño ocasionado y miles de familias quedaron a pie, empeñando sus indemnizaciones en proyectos que caducaban rápidamente. Los gobiernos no se interesaron por generar planes para políticas de pleno empleo. Argentina dejó en el camino una distribución del ingreso muy interesante. Quebramos un pacto más, el del pleno empleo.

Hoy, nada indica que vamos a estar mejor, estamos destruyendo el futuro, porque un niño mal alimentado no tiene un buen futuro. Los rendimientos escolares no tienen como causa principal al sistema educativo: es la pobreza. El 70/80% de los chicos están mal comidos. Paradoja argentina: los chicos, a la edad de saber leer y escribir (5/6/7 años), se drogan, especialmente en los barrios vulnerables. Cuando tienen 12/13 años no saben leer y menos aún comprender. Y si algo leen, cuando llegan a la secundaria, la abandonan porque no entienden. El gran desafío de la Argentina es formar docentes para que puedan educar a niños atravesados por la pobreza y por la droga.

Nuestro país debe ser repensado desde su adentro, a través de sus economías regionales, de sus cadenas de valor, de su Región Centro ampliada. Es ir a un modelo federal, industrial, comercial, de exportación, versus el esquema del AMBA, que vivió desde el 2000 hasta hoy a subsidio como barrera de contención social.

Santa Fe va en ese camino. El minsitro de la Producción, Gustavo Puccini, le cuenta a Infobae sobre la Ronda de Negocios que se realizó esta semana en Rosario, el Santa Fe Business Forum: “Es un hecho inédito para nuestro país, al generar tantos contactos y oportunidades de negocios al mismo tiempo. Podríamos resumirlo de la siguiente manera: el estado provincial trajo la oportunidad a la puerta de las empresas santafesinas: 200 compradores interesados en 7 u 8 sectores productivos; 32 embajadores promocionando a sus países, dejando la puerta abierta a convenios educativos. Se realizaron visitas a circuitos productivos, como al frigorífico de Hughes, a Cañada de Gómez visitando fábricas de muebles, a Rafaela por las autopartes. Es decir, fue un encuentro con eje en Rosario que se federalizó. Es una plena demostración de la fortaleza de lo público y lo privado. Es una Santa fe como Estado facilitador. Terminaremos con 3 mil rondas de negocio aproximadamente. 750 empresarios de Santa Fe inscriptos y muy representativos de toda la provincia, más 600 de otras provincias. De las 750/800 empresas exportadores que hoy tenemos, apostamos a incrementarlas. Se conformó un eco sistema empresarial-exportador, que no es sólo negocio, sino que apostamos también a lo educativo, a firmar convenios en ese sentido. Santa Fe se está adelantando a lo que puedan generar los RIGI. Algunos empresarios nos decían ‘¡qué bueno es ver acá a nuestros clientes del exterior!’. Nos place volver a poner a Rosario como sede de negocios. Es un orgullo para Santa Fe, que es la segunda provincia exportadora del país. Nos interesa la exportación para crecer”.