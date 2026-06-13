El razonamiento empresario y su renuencia a la inversión productiva

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace al menos cinco décadas, los empresarios argentinos muestran una creciente renuencia a invertir en proyectos productivos de largo plazo —fábricas, infraestructura, agro, pesca o hidrocarburos—, inclinándose en cambio por activos financieros o divisas, dentro y fuera del país. Este comportamiento constituye un problema estructural persistente que ningún gobierno logró revertir.

Los modelos financieros tradicionales, basados en la maximización bajo riesgo calculable, no alcanzan para explicarlo. Las finanzas conductuales ofrecen una alternativa más cercana a nuestra realidad: las crisis macroeconómicas recurrentes generaron una reconfiguración cognitiva permanente que impuso un sesgo defensivo orientado a la liquidez y la preservación del capital por encima del rendimiento productivo.

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La teoría neoclásica supone empresarios plenamente racionales, pero los aportes de Herbert Simon muestran que operan bajo racionalidad limitada, tomando decisiones que los dejan confortables más que óptimos. Richard Thaler enfatiza que se comportan como “humanos”, influidos por emociones, memoria y heurísticas. Según Daniel Kahneman, en contextos de alta volatilidad predomina el “Sistema 1”, intuitivo y condicionado por experiencias traumáticas. Invertir en fábricas o infraestructura exige activar el “Sistema 2”, que requiere deliberación lenta, horizonte largo y certidumbre mínima, recursos que el entorno argentino suele negar.

Crisis, devaluaciones y rupturas institucionales actúan como estresores psicosociales. Si son transitorios, generan estrés agudo; pero su repetición durante décadas produce estrés crónico, reconfigurando la personalidad de los agentes y volviéndolos temerosos y en alerta permanente. La ansiedad frente a un contexto impredecible paraliza proyectos de maduración lenta. Así, los empresarios postergan inversiones en capital físico y se refugian en activos líquidos o en esquemas con protección institucional diferenciada, que permiten una salida rápida ante emergencias.

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La teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky muestra que las pérdidas pesan más que las ganancias equivalentes. Para el empresario argentino, la probabilidad percibida de pérdidas ruinosas en sectores intensivos en capital —industria, infraestructura, explotaciones primarias— se vuelve casi infinita por la inestabilidad normativa. Esto activa el efecto statu quo y decisiones conservadoras. Cuando la incertidumbre se transforma en ambigüedad pura, predomina el sesgo de familiaridad: carteras dolarizadas, activos líquidos o inversiones en el exterior brindan resguardo psicológico y operan bajo el efecto dotación. Ejemplos típicos son los dólares atesorados, terrenos en countries o departamentos en Miami o Punta del Este.

La renuencia a invertir trasciende así la dimensión individual y se convierte en un fenómeno social. La memoria episódica colectiva —alimentada por confiscaciones, atrasos cambiarios, devaluaciones y fugas de capital— se transmite mediante “contagio”, acelerando emociones de desconfianza impermeables al análisis técnico. Estos bucles de retroalimentación erosionan la trama institucional y consolidan conductas defensivas centradas en la mitigación de daños. Expresiones como “esto ya lo viví” o “yo me quedo quieto y me siento sobre los dólares” reflejan esta lógica extendida.

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En conclusión, la falta de inversión en sectores clave no deriva de ausencia de oportunidades, sino de un arraigo psicológico y relacional producto de traumas históricos. Reconfigurados mentalmente por el estrés crónico, empresarios y ahorristas privilegian el atesoramiento o la liquidez como defensa racional ante un entorno hostil. Este entorno reduce los grados de libertad de la política económica y vuelven ineficaces los incentivos tradicionales, como blanqueos, subsidios y reducciones impositivas, que tienen efectos marginales, salvo en casos de mercados regulados, rentas extraordinarias o esquemas con resolución de controversias en jurisdicción extranjera.