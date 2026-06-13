La IA no vino a cambiar las empresas, vino a delatarlas

"La IA está funcionando como una especie de resonancia magnética empresarial. Hace visibles cosas que durante años permanecieron ocultas detrás de los resultados", ratificó la autora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) no está cambiando las organizaciones. Las está delatando.

La IA está funcionando como una especie de resonancia magnética empresarial. Hace visibles cosas que durante años permanecieron ocultas detrás de los resultados, de la costumbre o de la complejidad organizacional: procesos innecesarios, exceso de autorizaciones, circuitos de decisión demasiado largos y burocracias que nadie cuestionaba porque formaban parte del paisaje.

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Dos empresas pueden comprar exactamente la misma herramienta, acceder a los mismos modelos y recibir las mismas recomendaciones. Sin embargo, una acelera decisiones, mejora resultados y encuentra oportunidades antes que la competencia. La otra incorpora más análisis, más reportes y más reuniones, pero sigue avanzando a la misma velocidad que antes.

La diferencia no está en la tecnología. Está en la organización que la implementa.

Pero eso es apenas la superficie. Lo verdaderamente interesante es que la inteligencia artificial está dejando al descubierto la calidad del criterio organizacional.

¿Qué es esto? Es el modelo de pensamiento que alinea a las personas para lograr los objetivos de la empresa. Es el conjunto de principios, prioridades y marcos de interpretación compartidos que permiten que distintas personas tomen decisiones diferentes y, aun así, avancen en la misma dirección.

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Cuando existe criterio organizacional, la empresa gana velocidad sin perder coherencia. Cuando no existe, cada área interpreta la realidad según su propia lógica y la organización necesita más reuniones, más validaciones y más intervención del CEO para poder moverse.

"La diferencia no está en la tecnología. Está en la organización que la implementa", expresó la autora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA hace visible esa diferencia. Porque la inteligencia artificial produce respuestas. El criterio organizacional define cuáles merecen transformarse en decisiones.

La IA puede generar escenarios y sugerir prioridades, pero no puede decidir cuáles son las prioridades de tu negocio. Puede detectar oportunidades. No puede decidir cuáles perseguir. Puede acelerar el análisis. No puede construir alineamiento.

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Imaginemos una empresa que incorpora inteligencia artificial en las áreas de Comercial, Finanzas, Operaciones y Recursos Humanos. Cada sector recibe más información que nunca. La tecnología funciona perfectamente. Sin embargo, la organización tiene riesgo de volverse más lenta.

¿Por qué? Porque aumentó la información disponible, pero no el criterio compartido para interpretarla.

Durante años las organizaciones discutieron cómo democratizar la información. La inteligencia artificial resolvió gran parte de ese problema. Ahora aparece uno mucho más complejo: democratizar el criterio.

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No se trata de que todos piensen igual. Se trata de que personas distintas interpreten situaciones distintas bajo una misma lógica de negocio.

Cuanta más inteligencia artificial incorpora una empresa, más importante se vuelve el criterio humano que la organiza.

Porque la coherencia no la produce la tecnología. La produce el criterio. Y construir ese criterio es una responsabilidad indelegable del CEO.

Si una empresa depende de que alguien piense por todos, la IA se transforma rápidamente en un costo. Multiplica información. Multiplica escenarios. Multiplica recomendaciones. Pero la capacidad de decidir sigue atrapada en el mismo lugar.

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El cuello de botella deja de ser tecnológico. Es organizacional.

El cuello de botella que genera la IA con el exceso de la información depende de la capacidad humana para decidir el criterio organizacional de los datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vislumbro que estamos entrando en una nueva fase de la inteligencia artificial. La primera fue tecnológica y la pregunta era: ¿qué podemos hacer con ella?

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La segunda fase es organizacional. Hoy la pregunta es: ¿qué vale la pena hacer con IA? O sea, dónde nos genera valor, dónde acelera decisiones, dónde mejora resultados y dónde agrega complejidad sin producir impacto real.

Así aparece un nuevo desafío.

Durante décadas las empresas compitieron por recursos escasos. Primero fue el capital. Después fue la información. Hoy se está modificando nuevamente esa ecuación.

La economía industrial valorizó el capital. La economía del conocimiento valorizó la información. La economía de la IA podría valorizar el criterio organizacional.

No como una habilidad individual, ni como la intuición de un líder brillante, sino como una capacidad colectiva. La capacidad de interpretar prioridades, asignar recursos y actuar bajo una misma lógica de negocio.

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Porque la IA puede producir respuestas, pero el criterio organizacional define cuáles merecen convertirse en decisiones. Y esa sigue siendo una responsabilidad indelegable del CEO.

Como arquitecto del criterio organizacional, su trabajo no consiste solamente en decidir. Consiste en mover a la empresa, mientras la empresa se prepara para moverse.

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*La autora es Asesora Organizacional de Empresarios y CEO´s. Asesora Banco Mundial. Y ex socia de BDO