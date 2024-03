Una apuesta por la gobernabilidad

El ingreso del Jefe de Estado al recinto para la apertura del año legislativo (Pool de prensa)

El discurso del presidente Javier Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación hizo una clarísima descripción de la realidad. Sus palabras fueron una muy detallada exposición de lo que se va haciendo mientras se desarrolla su gestión, con datos muy impresionantes que muestran algo que quizás no lo teníamos mensurado: los recortes de la famosa motosierra son muy significativos en materia de dinero y de ingresos sobre PBI.

Esto queda demostrado en la cifras, por ejemplo, de la revisión de los planes sociales. Cuando el presidente informó que acomodar los planes se logró un ahorro de 43.000 millones de pesos el dato es muy fuerte, no es para nada menor. Todos los que seguimos con interés la realidad del Estado deducíamos siempre que era algo poco significativo en comparación con el presupuesto global, sin embargo, a partir de los datos que proporcionó el presidente establecimos que se tratad de algo muy importante.

Es decir, la descripción, el detalle de lo que se hizo, fue impresionante. Realmente algo esclarecedor y muy positivo.

Por otro lado, es para destacar que el discurso haya incluido un paquete de leyes pequeño, para la transición.

El pacto de Mayo

Pero fundamentalmente, ahora todo el modelo está armado y pensado en función de la convocatoria para el 25 de mayo. Acá el Pacto de Mayo es la la madre de la agenda. Es una apuesta en pleno a todo. Si nos permitimos trazar una analogía con los juegos de azar, acá el gobierno puso la casa, el auto, las llaves del auto y y el triciclo de los chicos, apostando a un sólo número. Es ganar o morir.

En esa jugada política de alto impacto, está claro no solo que que quedará expuesto quien no vaya el 25 de mayo a la provincia de Córdoba, si no que se apuesta la gobernabilidad. El presidente se la juega.

Desde lo práctico, queda claro que hay, además, un pedido a las fuerzas políticas de una demostración de buena fe con la aprobación de la Ley Bases. Allí, junto a la que se llamó ley ómnibus, se incluye también el DNU 70/2023 que a su vez incluiría nuevamente la reforma laboral. No obstante, todo eso también queda abarcado como compromiso del Acuerdo de Mayo.

El presidente en algún párrafo deja claro que todo lo que hizo el gobierno en estos casi tres meses es superficial. Milei avisó que falta mucho más. Con lo cual mi sensación es que el jefe de Estado va a querer la aprobación de la Ley Bases como un inicio de reforma laboral importante ya desde ahora y la ratificación de esto en el Acuerdo de mayo.

Serán dos meses muy fuertes en los cuáles no está claro si saldrán las reformas completas, pero no quedan dudas de que se van a discutir y marcarán la agenda en los próximos 60 días.

La comunicación con la gente

Al pedirle sobre el final a la población que tenga paciencia, lo que el presidente está pidiendo en el fondo es aguante hasta mayo, para que a partir de allí empiece otra etapa del gobierno, con una realidad distinta que distienda los padecimientos actuales. Mayo coincide con los resultados de la liquidación de la cosecha, con los resultados de posiblemente algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual es muy probable que la situación financiera en ese momento esté muchísimo más holgada.

En líneas generales, se trató de un discurso ratificador, histórico, de esos que quedan en la memoria, estará en la retina de la historia argentina por mucho tiempo. En términos personales, quedé sorprendido. Pocos minutos después aún lo estoy procesando, pero creo que se trató de algo absolutamente extraordinario, muy áspero, muy sincero en su relación con la clase política, diría que hasta seriamente sincero, pero sin dudas una exposición muy importante.