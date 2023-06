Hoy la política desordena

Macri, en retirada y con una actitud muy agresiva para con Horario Rodríguez Larreta

La política tiene el rol de ordenar el país y reglar la convivencia de su sociedad. Hoy –más que nunca- la política desordena. Quizás porque ya nadie tiene el poder real. Quizás porque ya nadie representa un temor real. Aunque la incógnita siga siendo Javier Milei.

En el 2015, para la oposición, la meta era derrotar a Cristina Kirchner. Lo logró Mauricio Macri, juntando en la coalición a todos los que querían una conducción política distinta para el país. Ahí se sumó en el voto una columna de desilusionados peronistas. Macri, luego de sus cuatro años de gobierno, no fue una alternativa válida. Hoy, su rol está lejos de ser un ordenador de su espacio. Está en retirada, con una actitud muy agresiva para con Horario Rodríguez Larreta, aferrado a lo ultraliberal, inclinando la balanza abiertamente hacia Patricia Bullrich y no leyendo que, en el mundo, esta tendencia no da buenos resultados.

El último fracaso fue Vox en España. Ante esto, Rodríguez Larreta dice: “Mauricio ya probaste con tu gobierno y no te fue bien. Tampoco Alberto Fernández. Déjenme construir un formato distinto. Sin mayorías en el Parlamento no habrá éxito en la transformación que necesita Argentina”. Rodríguez Larreta tiene en claro los dos números mágicos a conseguir: 129 diputados y 37 senadores. Aquí, el precandidato afirma su independencia de criterio, y desnuda las dos posturas que tiene la coalición: a) Macri, Bullrich, el círculo rojo y vínculos con Milei -Massa, ¿también es dador de estructura a Milei?- ; y b) Rodríguez Larreta con la estrategia recién expuesta acompañado por gran parte del radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo republicano. Después de un mes, JxC logró incorporar a José Luis Espert, tras la negativa inicial de Patricia Bullrich. Este sábado se producirá la foto familiar del acuerdo: Bullrich, Larreta, Carrió, Pichetto, Espert.

Lo de Juan Schiaretti queda suspendido hasta después del 25 de junio, luego de las elecciones en Córdoba, donde todo haría presumir que el candidato de Schiaretti, Martín Llaryora, es ganaría ante Luis Juez.

Lo que no se entiende es el apresuramiento de Juan Manuel Urtubey en renunciar a presentarse como precandidato presidencial.

Allegados al jefe de Gobierno porteño sostienen que la escisión en JxC es cuestión de tiempo. Pueden pasar muchas cosas de aquí al 24 de junio, lo cierto es que por las dudas, los apoderados de los partidos mencionados están analizando distintas alternativas.

El radicalismo está dividido en dos grupos. El denominado grupo Malbec que conectan con Bullrich, Macri e intentan un acuerdo con Milei para una futura gobernabilidad, y el otro sector que protagoniza el propio presidente de la UCR y precandidato a presidente, Gerardo Morales, quien comulga con Rodríguez Larreta y sectores afines de JxC.

Este lunes se reúne en Córdoba la Convención del partido. El sector que conduce Morales cree tener mayoría, pero hay detalles que no pasan desapercibidos: los radicales cordobeses Soledad Carrizo, Oscar Aguad y ex intendentes, han constituido un comité de campaña en favor de Patricia Bullrich, a pesar de tener dentro de la UCR dos presidenciables: Morales y Manes. ¿Puede también aquí estar germinando una futura escisión?

Por su parte, en la coalición oficialista, la última estrategia de Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández, no resultó como su autora lo esperaba. Ante esto, comenzó el declive del poder kirchnerista. En este caso, Cristina Kirchner no logra ordenar e imponer una estrategia. Un grupo de gobernadores alineados con la Vicepresidenta se reunieron exigiendo candidato único. Esto, al cierre de este análisis, no había logrado conmover al presidente Fernández. Quien contestó fue el jefe de Gabinete y precandidato presidencial Agustín Rossi, subrayando la debilidad del espacio: “Si alguien midiera 25 ó 30 puntos podría evaluarse, no es el caso”.

Infobae pudo saber, por allegados al ministro Sergio Massa, que va a esperar hasta el límite (días 20/23) para su definición electoral. También le adelantaron a este medio que este sábado en el Congreso del Frente Renovador va a ratificar la unidad. Va a contar cómo ve al mundo. Cómo ve a Argentina en el presente y en el futuro. No hablará de candidaturas. Coincide con el documento de los gobernadores. Y dejan trascender que espera el ministro Massa de parte de la CGT, un documento similar al de los gobernadores. Así como también siente que la última palabra la tiene Cristina Kirchner.

Los extremos están en decadencia. Argentina tiene historia política de centro (los extremos fueron las dictaduras). Quizá esta debacle, con gran costo social, sirva para que nazca algo nuevo. Por eso, especialmente, es necesario que el peronismo se modernice.

Política en Santa Fe

El mayor y más grave problema que asola Santa Fe es la narcocriminalidad que, buscando repercusión mediática, balea lo más sensible que tiene una sociedad: sus escuelas. Nación debiera intervenir de una manera rápida, eficaz y decidida. Estamos hablando de un delito federal.

Si de política partidaria hablamos, este tema no es ajeno en la discusión que se generó entre dos candidatos de una misma coalición: Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. Hemos contado desde esta columna el viernes pasado los detalles.

Infobae consultó a Losada luego de que el miércoles el presidente del radicalismo Felipe Michlig intentara ordenar la situación. Ella le dijo a este medio: “No tranzo con los turbios, oscuros y misóginos. Ratifico lo dicho. La persona que tiene que explicar los audios donde acomoda policías involucrados con el delito es él (Pullaro). Voy a ser la primera mujer que gobierne la provincia. Y lo haré de cara a la sociedad. Pero nadie de Pullaro (salvo alguna excepción que evaluaré), estará con nosotros”.

Y siguió: “No me subestimen. Tengo un equipo inmenso trabajando. En Seguridad, el plan es multidimensional. Estoy en contacto con la experiencia de la DEA, la de la policía francesa, y también recibí una invitación de Suiza al respecto. Llenaré de móviles policiales las ciudades. El campo será central en mi gestión. Y Santa Fe tendrá en esto un rol protagónico internacional”.

Ante los hechos, aquí también la coalición “Unidos para cambiar Santa Fe” corre cierto riesgo de permanencia, no ruptura pública, pero sí en los hechos. Dada las circunstancias: ¿de qué forma el ganador de las PASO tendría el acompañamiento del otro?

Por su parte, el candidato Marcelo Lewandowski (PJ) recorre la provincia, escucha y cree que hay un sector muy grande de independientes que decide su voto sobre el final. Duda sobre el peso real de las estructuras políticas actuales.

Seguir leyendo: