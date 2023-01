Constitución Nacional y debate electoral

Michael Sarian: “Si Canadá hubiese ganado el Mundial no hubiera llorado como lo hice con la Argentina”

El músico de jazz canadiense, que pasó su infancia en la Argentina y hoy vive en Nueva York, acaba de lanzar “Living at the End of the World”. En diálogo con Infobae Cultura, asegura: “Tengo un choclo de identidades que voy a tener que ir a terapia para entender”