¿Vas a actuar en Qatar, Shakira?

Shakira cantó en la apertura de los mundiales 2006, 2010 y 2014 (AFP)

Y sí, la verdad es que Shakira es divina por donde busques: pequeña, manuable (por poner una gota de incorrección), habla como alguien que ha pasado por bastantes libros- a García Márquez le encantaba, los dos en términos colombianos costeños, ella de Barranquilla, él de Aracataca-y es en sí misma un refinado espectáculo de erotismo, buen canto, el hit que muchos buscan y pocos encuentran.

La verdad también es que no me había puesto nunca a escuchar las canciones ni a verla en internet, pero anoche me di una panzada muy agradable de Shakira y esta mujer, esta chica de 45 años, me resultó deslumbrante con una destreza de la escena espectacular, su modo entre danza del vientre y salsa, twerking -véase-, nada de perreo, que es refinada y se adivina sensible, pero que mueva la cadera, la mueve.

El hecho es que resulta muy probable que cancele el contrato para abrir con el partido Qatar-Ecuador o al final con la definición. Sabe de mundiales: el waka-waka fue himno del de Sudáfrica y ha de haber sentido cómo es verse y difundido en el mundo entero. Y sabe de la belleza y el súper poder del fútbol por elegir Barcelona – “la ciudad más bonita del mundo”-, donde se casó y tuvo diez años y dos hijos con el crack del Barcelona y la Selección Gerard Piqué, para luego separarse con llantos, declaraciones, canciones dedicadas a la ruptura: “No fue culpa tuya/ ni fue culpa mía, ni fue culpa mía/ fue culpa de la monotonía…” Así, a la vista, fue culpa de que Gerard se largó con Clara Chia Martí, de 23.

Dua Lipa rechazó cantar en la ceremonia de apertura (Foto: Gettyimages)

Te puede interesar: Parte médico: las lesiones que dejaron afuera del Mundial a Nicolás González y Joaquín Correa

En lo que tiene que ver con el Mundial, han rechazado con compromiso previo el legendario Rod Stewart y Dua Lipa (estarán Maluma, Nicki Minaj, un integrante de BTS, Black Eyed Peas y bastantes más). Y los rechazos y negativas se adjudican a la inexistencia de derechos humanos, con énfasis con las organizaciones LGTB por parte de Dua y Stewart. En el caso de la exquisita Shakira- hija de un libanés y una colombiana de origen catalán, Ripoll- debe tenerse que fundó “Pies desnudos”, destinada a reunir fondos para los niños desvalidos y a menudo en orfandad por las guerras.

El otro lado de la Luna es que los rumores más sostenidos hablan de que el emir Amim Al Tahni prácticamente compró la sede por dinero, viajes, la compañía de modelos importantes que persuadieron a los integrantes de la FIFA de votar por Qatar después de tomar el té. Y los escrúpulos y negativas de aceptar se vinculan sin más con, entre otros factores, que Qatar tiene unos tres millones de habitantes en 12.000 kilómetros de superficie al este de la península arábiga, de los cuales se consideran 240.000 cataríes auténticos. Los demás son trabajadores que se emplean en la construcción, a quienes se les retienen los pasaportes, la remuneración es ínfima y tardía, la comida escasa y el techo precario. Con el pasaporte en mano del que garantiza una entrada al emirato pasa a establecer un régimen de semi esclavitud, con horarios extenuantes, al punto de que Qatar enfrentó denuncias al respecto con tres migrantes- de África, de Afganistán- muertos mientras centros humanitarios elevan la cifra a seis mil aunque no se sabe en qué lapso pero con preeminencia al partir de ser anfitrión del Mundial: estadios, hoteles, restaurantes.

En el principio un pueblo de pescadores de perlas y protectorado británico, con la llegada del petróleo y el gas hizo del emirato, y en particular del emir, el dueño de una riqueza inimaginable. Solo una de sus casas en Londres, fue comprada por 150 millones de dólares. Con el plan estratégico de pendular entre un país de tal potencia-ha invertido en bancos, holdings, grandes tiendas- y fuente islámica con presencia sobre todo en Europa aunque no falten inversiones en los Estados Unidos. La organización del Mundial de fútbol garantiza de manera global la idea. En Doha se encuentra la central de Al Jazeera, agencia noticiosa de mucha influencia.

Miles de fans le pidieron a la colombiana que no participe del mundial de Qatar por al falta de derechos humanos (Instagram @lucasdlarosa)

Te puede interesar: Video revelador: los indicios que llevaron a Scaloni a desafectar a Joaquín Correa del Mundial Qatar 2022

En una punta la embriaguez de fútbol- soñamos todos con la Scaloneta y seguiremos a los bravos del técnico sobrio, tranquilo, ni un átomo de histrionismo, alguien dirá que no parece argentino, pero son cosas- , y en la otra persecución de homosexuales en todas su gradaciones y calificaciones – incluye la pena de muerte sin que se sepa de una ejecución, la situación de la mujer aunque la jaquesa, la que es siempre presentada en viajes, que son tres las mujeres del emir, asegura esforzarse por producir como una tarea oficial. En esos viajes – fue así en la brillante G-20 de Macri- usan ropa occidental. Tal como el dueño del PSG en París, punta de lanza de Qatar con el objetivo de tener un protagonismo cada vez mayor en el deporte.

¿Irás, Shakira, te perderás un gol incomparable o preferirás que se note tu ausencia por los derechos humanos que no existen allá como concepto? Se sabrá pronto, mientras el fútbol, invencible, hará que durante un mes la humanidad cambie.





Seguir leyendo: