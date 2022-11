Video revelador: los indicios que llevaron a Scaloni a desafectar a Joaquín Correa del Mundial Qatar 2022

La molestia de Joaquín Correa en el primer entrenamiento de la Selección

La concentración de Argentina en la Universidad de Qatar está conmocionada con dos bajas confirmadas en apenas horas. Estas son las de Nicolás González y Joaquín Correa por sendas lesiones. Esto fue anticipado por el entrenador Lionel Scaloni luego de la goleada 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, donde se registró un testimonio que expuso a uno de los futbolistas desafectados.

El lunes en el Estadio Al Nahyan fue cuando se hizo la práctica abierta al público y de la que participaron todos los futbolistas argentinos. Los últimos en llegar fueron los jugadores y que viajaron desde Italia. Ellos no quisieron perderse la primera práctica y una vez que se bajaron del avión en lugar de ir al hotel se sumaron al trabajo junto con sus compañeros.

Cuatro de ellos, Lautaro Martínez, el propio Joaquín Correa, Nicolás González y Paulo Dybala, realizaron unas pasadas. En un video de TyC Sports quedó en evidencia las molestias del tucumano en su pierna izquierda. En las corridas de una área a la otra, se pudo ver cómo Joaquín pierde terreno con sus compañeros que le sacan cerca de un metro en la marcha.

Joaquín Correa llegando ayer a Qatar. Su suerte estaba echada (REUTERS/Hannah Mckay)

Pero la imagen tocándose la pierna izquierda expuso la situación de Correa. No obstante, el cuerpo técnico le ratificó su confianza y lo mandó a la cancha en el complemento del encuentro ante Emiratos Árabes Unidos. Ingresó por Marcos Acuña (otro de los “tocados”). Jugó 45 minutos y concretó el quinto gol, que casi ni festejó. La primera sensación fue que al ser el último tanto en una goleada en un amistoso no ameritaba la euforia, pero hubo otra historia detrás de su reacción tras conquistar el tanto.

Luego del encuentro se supo el panorama real del delantero del Inter de Milán y se confirmó que no estaba recuperado de su lesión (tendinitis aquiliana pierna izquierda). Esto se confirmó al día siguiente, cuando finalmente se decidió por su desafectación.

Una vez que el cuerpo técnico ratificó la situación del tucumano, llegó la bomba que tiró el entrenador Scaloni al avisar que podrían haber cambios. Pero en su testimonio también deslizó su molestia al expresar: “Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”.

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

El “bastante grandecitos” del director técnico habría apuntado a Correa ya que el futbolista no habría contado su real estado. Por eso jugó este miércoles y cuando se sintió incómodo el cuerpo técnico se dio cuenta de las molestias del atacante. Scaloni y sus ayudantes, Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar les preguntaron preguntado a todos y cada uno de los futbolistas cuál era su estado antes de dar la lista de 26 para el Mundial. Allí aceptó Correa que no se encontraba “al 100%″.

Este jueves se confirmó la lesión de Correa y por eso fue desafectado junto a Nico González, quien sufrió una “lesión muscular bíceps femoral izquierdo”, según se informaron en las redes sociales de la Selección. Thiago Almada reemplazará al tucumano y Ángel Correa a González.

En tanto que el otro “tocado” es el Huevo Acuña, que sufre una pubalgia que lo tiene a mal traer. Aunque el lateral del Sevilla la rompió en el primer tiempo de este miércoles, pero debido a esta lesión será probado mañana en el entrenamiento. No se descartaría otra modificación en la lista y cabe recordar que hasta 24 horas antes del debut se pueden efectuar cambios.

