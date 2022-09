La política argentina en cámara lenta

Los ex presidentes convocados por el Presidente, más los cultos, los empresarios, la CGT, la universidad, etc, debieron haberse encontrado en esa mesa hace tiempo (Photo by Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

Asombra la lentitud de la política, los tiempos en los que congela su accionar, creyendo que la vida de un país obedece a su reloj. Que los ex presidentes Fernández de Kirchner y Macri se reúnan -estamos hablando en tiempo futuro- se debe a esa cámara lenta en la que desarrollan sus acciones. Los ex presidentes convocados por el Presidente, más los cultos, los empresarios, la CGT, la universidad, etc, debieron haberse encontrado en esa mesa hace tiempo, evitando en parte, más y peor decadencia con la que se viene arropando hace años a la Argentina.

A propósito de lo que debiera ser y las enormes dudas de que suceda (la reunión aludida), la consultora Synopsis realizó un trabajo acerca de la percepción sobre el atentado contra Cristina Kirchner: refleja que el 61% cree que el ataque contra la vicepresidenta pudo haber sido planeado por sectores afines a ella para victimizarla, mientras que el 32,2% no está de acuerdo. Y lo peor aún, a criterio de esta cronista, es que sólo el 4,2% cree que este hecho va a servir para apaciguar el nivel de confrontación política entre oficialismo y oposición y el 85,1% sostiene que será poco o nada.

Los verdaderos dirigentes políticos hacen caso omiso a las encuestas porque tienen convicciones claras. Ahora bien, ¿cuáles serían las condiciones para que esa reunión se produzca? Debiera trabajarse previamente una agenda de discusión para que de esa reunión salgan puntos de acuerdo en común. No se trata de una selfie. Queda claro que la reunión serenaría. Pero también generaría rispideces dentro de ambas coaliciones porque el año electoral ya está en agenda. La mayor complicación estaría en encontrar algún punto de coincidencia. Para que esta reunión (en el caso de los dos ex presidentes) se concrete, ambos deberían ceder posiciones en pos de algo superior. ¿Están en condiciones de protagonizar tal actitud?

El presidente Alberto Fernández está en Nueva York, donde se reunió con Kristalina Giorgeva, a quien encontró muy comprensiva sobre la crisis mundial y el modo que la misma afecta a la Argentina. Según se supo por allegados al Presidente, nunca hubo un pedido para ver al presidente Biden en esta gira, dado que está pendiente la bilateral en Washington. Vale recordar que el presidente de Estados Unidos estará de regreso en su país cuando el presidente Fernández parta a Houston para una reunión con petroleros por el tema Vaca Muerta, en la que hay expectativas favorables.

A propósito del tema que preocupa a la oposición –eliminación de las PASO- , sectores allegados al Presidente aseguran que él mismo no tiene previsto modificar el cronograma.

Un puñado de intendentes y presidentes comunales de la orilla santafesina del Paraná, debieron ir al Obelisco –envueltos con el mejor humo entrerriano-, para que las autoridades nacionales se percatasen que Rosario y sus poblaciones vecinas son argentinas. Entre paréntesis, lo mismo sucede con el crimen organizado, ante el cual pareciera que el Estado nacional ha desertado de sus obligaciones. Le dijo a Infobae el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci: “La lentitud del gobernador Bordet en solicitar intervención a Nación, me hacer acordar al gobernador Valdés, de Corrientes, quien esperó tener media provincia en llamas antes de solicitar ayuda” .

Entre otras cosas, la política huye del que sabe. Cree que lo importante es apoyar a ciencia y no apoyarse en la ciencia. Este medio le consultó el Dr. Pablo Canziani sobre cuáles cree son las causas de los incendios: “Hay ciclos naturales y también desmanejos del hombre, no sólo los cambios globales. En Argentina hace demasiados años que nadie se responsabiliza por lo que hace. Resulta agotador escuchar las culpas mutuas. Ni el Estado nacional, ni las provincias cumplen con el Plan de Ambiente, salvo Mendoza y alguna otra provincia. Hay leyes buenas, como la de Bosques, pero no se cumplen. Se cometen errores como plantar coníferas reemplazando a las especies nativas, que son facilitadoras del incendio. El planeta es un equilibrio entre la geofísica y la vida, si alteramos la vida estamos en grandes problemas. En Entre Ríos se suman temas vinculados a la producción de papel, a malas prácticas en el tema ganadería, falta de gestión de los Estados nacional y provincial”. ¿Se resuelve en parte con la Ley de Humedales? “Veo ahí una gran tergiversación (politización e ideologización) de un lado y del otro. Lo primero que debiera hacerse es saber cómo funciona la naturaleza y obrar en consecuencia. Hoy los dos lados de la grieta no lo entienden”, agregó. Y recomendó “bajar humos y egos y sentarse con la comunidad científica”.

