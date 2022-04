Monotributo Productivo: una falsa solución al trabajo no registrado

El Gobierno nacional ha anunciado su objetivo de regularizar laboralmente a 8 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza o bien con un trabajo en negro (NA)

El Gobierno nacional ha anunciado su objetivo de regularizar laboralmente a 8 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza o bien con un trabajo en negro; además de modificar el régimen de compre estatal dándole prioridad a asociaciones y cooperativas.d

En esa línea, presentó la propuesta de regular el Monotributo Productivo, el cual establece que el Estado asuma por un tiempo el componente de la cuota para el sistema de salud pública. Por su parte los beneficiarios accederían a los programas oficiales como el Remediar y tendrían cubierto por dos años el componente jubilatorio. Estará solventado por un fideicomiso, administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con una tasa subsidiada y muy baja respecto de las actuales del mercado. Se utilizará para comprar maquinarias e incrementar el capital de trabajo.

Con este sistema, se podrá facturar hasta la actual categoría C del Monotributo, es decir $970.203 en 12 meses móviles; aunque aun no han trascendido los pormenores de este proyecto.

Con el Monotributo Productivo se podrá facturar hasta la actual categoría C del Monotributo, es decir $970.203 en 12 meses móviles

El Estado siempre ha buscado resolver el tema de la informalidad en el empleo; pero no ha reducido en forma permanente los elevados costos que debe enfrentar un empleador por tener personal en relación de dependencia. De ahí es que muchos utilizan la figura del Monotributo para simular una situación que no es la real.

El enanismo fiscal es un término que se utiliza para definir aquellos contribuyentes que poseen ingresos muy superiores a los declarados ante el fisco a través del Monotributo, para evitar caer en la complejidad de las liquidaciones impositivas o bien no pagar los impuestos que le marca la ley.

Fuente: AFIP

Es ahí cuando la AFIP, haciendo uso de sus facultades, hace tareas de inteligencia fiscal mediante cruzamiento de datos; que se traducirán en el envío de intimaciones a los monotributistas que utilizan el régimen simplificado para evadir impuestos. Para esto, el fisco busca diariamente nuevas herramientas, con el afán de luchar con la figura del “enanismo” fiscal, dentro de las cuales se destaca el cruce de información con las entidades bancarias, de consumos de energía, y a través de tarjetas de crédito, entre otras manifestaciones de riqueza.

Los regímenes existentes para pequeños contribuyentes

La Argentina cuenta con un Régimen Simplificado de entrada al sistema, conocido como “Monotributo”, donde mensualmente y a través de una suma fija -según la categoría donde se encuentre el contribuyente (de la letra A hasta la H, si es locación o prestación de servicios; o bien hasta la categoría K, si se dedica a venta de cosas muebles)- abona 3 componentes: el impositivo, la obra social y el régimen de seguridad social.

Existe la excepción de abonar estos 2 últimos para: 1) quienes tengan relación de dependencia; 2) los menores de 18 años; quiénes aporten a una Caja Profesional de nivel provincial; 3) los contribuyentes que adhirieron al Monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles; 4) las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia; y 5) quienes se jubilaron hasta el 06/1994.

El fisco busca diariamente nuevas herramientas, con el afán de luchar con la figura del “enanismo” fiscal, dentro de las cuales se destaca el cruce de información con las entidades bancarias, de consumos de energía, y a través de tarjetas de crédito (AFIP)

Para adherirse, el contribuyente tiene que ingresar en la página web de AFIP con CUIT y Clave Fiscal, y comenzar la registración en una serie de pasos que se indicaran en el Registro Tributario. Excluye a quienes se dediquen a actividades de dirección, administración o conducción de sociedades; a las prestaciones e inversiones financieras; compraventa de valores mobiliario; tengan ingresos provenientes en las utilidades de cualquier sociedad; y cuando el sujeto esté inscripto previamente en el IVA.

Monotributo Unificado: fue implementado con el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites tributarios a nivel nacional y provincial que adhieran al mismo. Actualmente es utilizado por las provincias de: Buenos Aires, Córdoba (incluye tasas municipales), Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Rio Negro, San Juan y Salta.

Monotributo social o Promovido: Es similar al Monotributo, pudiéndose inscribir aquellos que: Realicen una única actividad económica independiente, trabajen en relación de dependencia percibiendo un salario bruto inferior al haber previsional mínimo, formen parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados.

En este caso los requisitos para acceder son: 1) contar con un ingreso bruto anual inferior a $466.201; 2) ser propietario de hasta 2 bienes inmuebles, siempre que uno de ellos se encuentre afectado al emprendimiento productivo; 3) ser propietario de hasta un máximo de 3 bienes muebles registrables; 4) no ser profesional universitario en ejercicio de la profesión como actividad económica; 5) en el caso del graduado universitario, no pueden haber pasado más de dos años desde la fecha de expedición del título de un establecimiento estatal; 6) no ser empleador ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales; y 7) contar con ingresos que provengan solo de la actividad económica declarada, sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales o municipales.

Fuente: AFIP

La principal diferencia con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes es que es compatible con algunos programas sociales, tales como: Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social; Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social.

De ahí que, frente a tantas opciones vigentes para acceder a la economía formal, la solución para reducir la proporción de empleos no registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no está en crear nuevos tipos de monotributo, sino en capacitar más y mejor a la población y reducir la elevada carga tributaria sobre los empleadores para que ofrezcan puestos en relación de dependencia, como también para los trabajadores autónomos con altos ingresos.

SEGUIR LEYENDO: