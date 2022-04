El cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle en Stanley (EFE/Felipe Trueba)

La pesca del calamar en Malvinas, que representa el 75% de las capturas en las aguas circundantes a la colonia, bate récords con expectativas extraordinarias para la zafra 2022. España, con 16 barcos con bandera propia y 27 con pabellón ilegítimo de las Islas, tiene casi el monopolio pesquero del calamar malvinense. En un solo mes la flota de altura con base en Galicia (puertos de Vigo y Marín) ha capturado 30 mil toneladas, un volumen de pesca que significa un aumento del 61 % con relación a años anteriores. Es probable que la temporada 2022 cierre con capturas superiores al 2021 que, con 95.250 toneladas, había sido la segunda mejor de la historia en Malvinas (en 1995 se pescó 98.409 toneladas).

Las empresas españolas han adquirido licencias de pesca hasta el 2030. Asimismo, son las primeras interesadas en los futuros permisos pesqueros conforme el nuevo sistema de Cuotas Individuales Intransferibles B (ITQB) por 25 años, comenzando el primero de enero del 2023. De acuerdo al Penguin News, el período de solicitud para las nuevas cuotas ITQB se cierra el 31 de mayo del 2022. Sin perjuicio de las serias consideraciones diplomáticas que implica extender a un cuarto de siglo las licencias de pesca en una zona sensible y en disputa, desde el punto de vista de la sustentabilidad del caladero la medida es de particular irresponsabilidad, afecta el ecosistema y la preservación de las especies principales. También revela un cierto entendimiento entre el ilegítimo gobierno y empresarios pesqueros, en particular los españoles, para dar continuidad a las ventajas económicas y a la depredación unilateral.

Pese a que el Brexit había dejado a Malvinas al margen de los privilegios que gozaba con la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (UE), el gobierno español (Secretaria General de Pesca) logró recientemente que la pesca del calamar proveniente de Malvinas se encuentre exento del arancel del 6% establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). El diario oficial de la UE (DOUE) ha publicado una modificación del reglamento sobre contingentes arancelarios permitiendo que el calamar capturado con licencias otorgadas por Malvinas ingrese a puertos del espacio europeo (hasta el 2023) por un total de 75 mil toneladas anuales con un arancel del 0%.

El Presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha subrayado que la decisión arancelaria de la UE es inédita y que ha sido más política que comercial, basada “en los estrechos vínculos que mantiene la flota española con Malvinas”. Dado el carácter excepcional de la medida adoptada por la UE respecto a Malvinas por impulso español, resulta desilusionante el comportamiento argentino para neutralizar, tanto en Bruselas como en Madrid, la reducción arancelaria que contradice a la OMC y contribuye al saqueo del caladero Malvinas. La reducción arancelaria, a la vez, tampoco es consistente con el espíritu de la Asociación Estratégica con el Mercosur. El 83% de los productos pesqueros de Malvinas se exportan a la UE.

La defensa de los intereses pesqueros argentinos no parece haber sido incluida en la agenda del Presidente de la Nación en la última visita a Madrid ni en la reunión de Cancilleres de enero pasado para considerar el Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica para el bienio 2021-2023. Tampoco en el encuentro del Ministro Cafiero al inaugurar la sede de la UE en Buenos Aires. Es preocupante que una cuestión tan delicada para Argentina con relación a Malvinas como respecto a la pesca ilegal en el Atlántico Sur en su conjunto, no merezca una atención diplomática urgente y preferencial.

