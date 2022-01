Alberto Fernández: la CELAC, China y el acuerdo con el FMI

Alberto Fernández asumió en la CELAC

Me decía con mucho pesar uno de los empresarios más importantes del país: “Debemos salir de este sistema de indefinición permanente”. Este es el punto clave para una Argentina que potencialmente tiene chances de volver a caminar, pero sucede que estamos en un problema: la política necesita lo que los políticos hoy carecen. Exactitud es el antónimo de indefinición. ¿Puede la política seguir transitando el sistema de indefinición permanente? Sí. ¿Consecuencias? Lo que vivimos hoy, agravado.

A las indefiniciones debemos sumarle las emergencias permanentes producto de la incapacidad de la clase dirigente de estructurar consensos. Recuerda el politólogo Hugo Quiroga: “Hace treinta y tres años que Argentina transita por medidas de emergencia. La emergencia pública que por un año impuso el Dr. Duhalde, se extendió hasta 2017″. Quiroga define anticipadamente a esta etapa argentina como el de la resiliencia negativa, con una dirigentica política en su conjunto y la sociedad acostumbradas a la decadencia permanente. Esta resiliencia negativa es grave porque habla de resignación ante una situación de postración.

Le consta a esta cronista, quien durante años ha tenido conversaciones con el hoy presidente Alberto Fernández, que era su intención acordar con el FMI durante los tres primeros meses de su mandato. Un día me dijo: “No te vas a enterar por nadie de los avances del acuerdo con el FMI, porque sólo Martín (Guzmán) y yo lo estamos manejando con total hermetismo, porque es parte de mi obsesión arreglarlo cuanto antes”.

Infobae consultó a Alberto Fernández sobre, cuál cree es la incidencia o no, de su presidencia en la CELAC y de su viaje a China en las negociaciones con el FMI, especialmente para con su relación con el presidente Joe Biden. El Presidente contestó: “Las relaciones internacionales se rigen por el principio del multilateralismo. Eso supone no alinearse con nadie y hacer lo que al país le resulta conveniente. Europa hoy reclama multilateralismo para evitar que se construya una nueva bipolaridad entre USA y China. ¿Dónde se resuelven los conflictos? En los organismos multilaterales (ONU, FMI, UE, BM). Que uno desarrolle vínculos con un país no significa que por ello vaya a romper con otro. Nosotros hoy lideramos la CELAC y escriben que la CELAC es una organización de izquierda latinoamericana. Pero nadie escribió eso cuando la CELAC fue presidida por Piñera de Chile y gobernaban en el continente Fidel, Chávez, Correa, Evo y Cristina. Nosotros debemos fortalecer la unidad de la región para poder mejorar nuestra capacidad de negociación en un mundo que tras la pandemia se cerró en regiones para afrontar la globalización. Cuando hablo con Biden no me pongo contra China. Y cuando hablo con Xi Jinping no me pongo contra USA. Y cuando hablo con Putin no me enfrento ni a China, ni a Europa ni a USA. Es toda una enorme simplificación. Cuando viaje a China, lo haré sabiendo que China es en el FMI mucho más duro con nosotros que USA misma. A mi cada día me impresiona más la simplificación periodística a la hora de leer la realidad”.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, entendió la urgencia de un arreglo con el FMI, por eso aquella frase: “La deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es ir a escuchar a Martín Guzmán”. Esta definición que fue reprochada por Patricia Bullrich, tuvo en Morales una contestación que tampoco es menor: “Macri nos informó –a la UCR- cinco minutos antes de acordar con el FMI”.

Si en Argentina las coaliciones no fijan reglas de funcionamiento, será imposible la gobernabilidad para los unos y los otros. Queda claro que las PASO en JxC no resolvió sus internas, las incrementó. Otro elemento a observar es que las PASO no definen liderazgos, en realidad prevalencias de conducciones. Esta cronista habla de prevalencias, porque Argentina está carente de líderes políticos. El presidente Fernández no tiene responsabilidad por toda la deuda, sí tiene la mayor responsabilidad por no arribar, como se lo había fijado para el principio de su gobierno, a un acuerdo con el organismo internacional. Teóricamente JxC concurriría la próxima semana en el Congreso, al encuentro con el ministro Guzmán. Sigue llamando la atención la no convocatoria a los otros sectores políticos. El diputado Alejandro Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, reconoce a Infobae no haber sido convocados y afirma: “Sólo iremos a un encuentro si se realiza en el Congreso, con la presencia de todos los bloques. Creemos que será muy importante dialogar con el ministro Guzmán sobre un proyecto de ley concreto”.

Conocimos el fin de semana el alejamiento del CAA de tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Jorge Chemes (CRA) lo explica así a Infobae: “Tomamos la decisión porque hace tiempo vemos que el campo no tiene en esta cadena el lugar preponderante y/o igualitario que tienen los eslabones intermedios como la industria y la exportación. Vimos que se fueron tomando medidas donde el campo queda relegado. La gota que rebalsó el vaso fueron los fideicomisos del trigo y maíz, cuyo costo final en definitiva salen del bolsillo del productor. Queremos que el gobierno cambie la visión que tiene sobre el campo y entienda cómo funciona. Que deje de vernos sólo como una fuente de recursos fiscales y que entienda que no producimos por generación espontánea ”. Luego de la asamblea realizada el sábado en Armstrong, la Mesa de Enlace junto a autoconvocados realizarán una próxima en febrero en Alcorta.

Desde el CAA, el Lic. Gustavo Idígoras (CIARA), dice desconocer los motivos reales del alejamiento dado que las tres entidades no los explicaron en sus respectivos comunicados de renuncia. Sostiene que probablemente las razones del alejamiento obedezcan a situaciones de política interna. Le dijo a Infobae: “Lamento mucho la salida de las entidades porque claramente la desunión va en contra de los intereses del agro. Ante esto el ganador es el Gobierno”. Consultado sobre los motivos expresados por Chemes, respondió: “El fideicomiso del trigo y del maíz es un pedido del Gobierno para subsidiar el consumo de harina, fideos y pollos. Por eso las mesas intersectoriales de estos productos donde están todos los eslabones, nos reunimos con el Gobierno para expresarle nuestra visión contraria, pero el Gobierno ratificó que lo haría igual. Ese tema no está en la agenda del CAA”.

