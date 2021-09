Final de la saga del reperfilamiento de las deudas provinciales

Foto de archivo: El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asiste a reunión de comisión en el Congreso de Argentina cuando se desempeñaba como ministro de Economía. 4 mar, 2016. REUTERS/Marcos Brindicci

¡Eureka! La larga novela de reestructuraciones provinciales llega a su fin. Los últimos en cerrar sus capítulos fueron la Provincia de Buenos Aires (PBA) y La Rioja.

La extensa saga de PBA, que inició en abril 2020 y requirió 22 extensiones, concluyó esta semana. El nivel de adhesión fue del 93,23% y las cláusulas de acción colectiva permitieron canjear el 97,66% de la deuda elegible.

Mientras tanto, la provincia restante, La Rioja, formalizó esta semana la propuesta de reestructuración acordada con el grupo Ad-Hoc de bonistas. De esta manera, de no existir ningún contratiempo, el broche final llegará en tan solo tres semanas.

Lejos de ser una masa homogénea, existieron diferencias notables dentro del universo provincial. En primer lugar, vale destacar que no corrieron la misma suerte. De las 14 jurisdicciones con bonos en moneda extranjera, once de ellas restructuraron sus compromisos. En este grupo, encontramos las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y La Rioja. Por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego integraron el grupo selecto de los distritos que no restructuraron su deuda .

De las 14 jurisdicciones con bonos en moneda extranjera, once de ellas restructuraron sus compromisos

Además, a diferencia del soberano, los ejercicios que realizaron las provincias fueron menos agresivos y se enfocaron en extender las fechas de devolución del capital. De hecho, algunas de ellas apenas utilizaron el recorte de cupón, y, por lo tanto, las valuaciones de las propuestas fueron bastante amenas. En concreto, el valor de recupero de todas las reestructuraciones provinciales promedió USD 88,2 (a 10% de tasa), ubicándose muy encima del USD 54,5 (a igual tasa) acordado por el ministro Martín Guzmán y los bonistas soberanos.

¿Cómo queda el perfil de pagos de las provincias? Los pagos restantes entre intereses y capital en 2021 rondan los USD 305 millones, ascendiendo a USD 990 millones en 2022 y USD 1.650 millones en 2023. Mirando el cronograma anterior, las provincias disminuyeron sus compromisos hasta 2024 en poco más de USD 6.000 millones, y recién en 2025, comenzarían a pagar más que con el viejo perfil de deuda.

Perfil de Vencimientos de Bonos Sub-Soberanos en dólares (Antes y Después) -Portfolio Personal Inversiones (PPI)-

La tarea de la restructuración, es decir, limpiar el perfil de pagos de corto plazo, está cumplida. Ahora bien, al igual que en el caso soberano, el desafió es retomar el acceso al mercado internacional para poder refinanciar los pagos abultados entre 2024/2027. Aquí es donde el mercado desconfía. Esto mismo queda reflejado en los rendimientos de los títulos actuales. Aun así, vale destacar que en la gran mayoría de los casos estamos hablando de tasas por debajo de las que exhiben los instrumentos soberanos, incluso tras el rally reciente.

El desafió es retomar el acceso al mercado internacional para poder refinanciar los pagos abultados entre 2024/2027

De cara a las próximas elecciones, vale la pena analizar algunos títulos provinciales de buen crédito como alternativa de inversión en dólares y sujeta a menor volatilidad que los bonos soberanos.

Para los que no puedan sortear las láminas mínimas altas, el bono de Córdoba 2026 (11% TIR -tasa interna de retorno anual-) o el de Neuquén 2030 sin regalías (16% TIR) son dos opciones interesantes. Este último es muy atractivo observando los números de la producción de petróleo (récord en 17 años) de Vaca Muerta en julio (204 mil barriles diarios) y el salto de la producción de gas (78,2 millones de m3d).

Por otra parte, y ya únicamente para aquellos que puedan acceder a elevadas láminas mínimas, el bono de la Ciudad de Buenos Aires 2027 o el Neuquén 2030 (con regalías) rindiendo tasas de 9,7% y 11% anual, con mejores fundamentos, son los destacados.

