Un secreto para los nuevos emprendimientos: iniciarlo con el final en mente

Es hijo único, su padre murió por ELA y lo acompañó hasta el final: “Fue una enfermedad muy cruel para los dos”

Durante 1 año y medio, padre e hijo le hicieron frente a la esclerosis lateral amiotrófica. Marcos transitó la enfermedad y Gustavo no se separó jamás de él. “Perdió 25 kilos en 7 meses. No podía hablar porque se ahogaba. Tuvo que dejar de trabajar y no podía tragar”, le dijo a Infobae, buscando mostrar cómo se vive con ELA desde el lado del paciente, pero también, desde el lado del cuidador