El flamante Nobel y la alumna argentina: la semana pasada, Paul Milgrom fue entrevistado por una estudiante de economía

El profesor Paul R. Milgrom, de la Universidad de Stanford, EEUU, ganador del Premio Nobel de Economía (REUTERS/Kate Munsch)

Hace algo más de una semana asigné, voluntariamente, a los estudiantes de primer año de mi curso de Microeconomía la tarea de investigar y proponerme, quién pensaban que ganaría el Premio Nobel y por qué. El incentivo, para quien eventualmente acertase, era un bonus en el examen final.

El miércoles pasado recibí un trabajo que me sorprendió, no tan sólo por la dedicación que mostraba, sino porque quien lo envió se le había ocurrido buscar en Linkedin y escribirle a quien consideraba su candidato y éste, no tan sólo le respondió gentilmente, sino que le pasó su WhatsApp para contestarle sus preguntas.

Les comparto la entrevista de Lourdes Matheou, es estudiante de 1er año de UCEMA, a Paul Milgrom.

“Buen día Paul, estoy escribiendo un corto comentario para mi clase de Microeconomía sobre quién pienso que ganará el Premio Nobel. Yo pienso que Ud, es un gran candidato y, por eso, lo elegí para mi hacer mi ensayo. Si tiene unos pocos minutos me ayudaría mucho conocer sus intereses y sobre este importante premio”, escribió Matheou por Linkedin. Muy poco después llegó la respuesta: “Hola Lourdes. Podés llamarme, en la próxima hora, a este número. Es para voz, FaceTime y WhatsApp +1650...”, respondió quien días después ganaría el Noble.

La breve charla entre Lourdes y Milgrom:

- Matheou: Hola, Paul. Soy Lourdes, de Linkedin. Estas son las preguntas. No tiene que contestarme pregunta por pregunta, pero me sería útil si me cuenta un poco sobre lo que he mencionado en ellas. ¿Cuál piensa Ud. que fueron las llaves para su éxito académico y profesional?

Los profesores Robert B. Wilson y Paul R. Milgrom de la Universidad de Stanford discuten tras ganar el Premio Nobel de Economía 2020, en Stanford, California, EEUU (REUTERS/Kate Munsc)

- Milgrom: Pienso que tengo curiosidad por ciertas cosas. Dentro del ámbito de la teoría económica, cuando aprendo algo sorprendente, primero trato de integrarlo en el marco de las cosas que ya entiendo. En estos días eso funciona al menos el 90% del tiempo. Cuando eso no funciona, necesito descubrir cómo expandir mi marco de análisis para ampliar mi comprensión. El extraño resultado de todo esto ha sido que mis artículos más citados están entre los que encontré más fáciles de escribir. Pueden ser técnicamente desafiantes, pero son extensiones sencillas de mi encuadre a nuevas situaciones.

- Matheou: ¿Qué piensa Ud. que lo califica para ser un candidato al Premio Nobel de Economía?

- Milgrom: Tuve la suerte de ser parte de una generación que estaba trayendo aplicaciones de la teoría de juegos a la economía. Varios de mis mejores amigos cercanos, Roger Myerson, Bengt Holmstrom y Al Roth, por nombrar tres, ya han ganado Premios Nobel por sus brillantes contribuciones. Creo que gran parte de la atención que recibí es por ser parte de ese mismo grupo que usó la teoría de juegos para cambiar la forma en que hacemos la teoría microeconómica .

- Matheou: ¿Cuáles fueron sus logros más importantes durante su carrera, tomando en cuenta su profesión como profesor y sus grandes contribuciones al mundo de la microeconomía?

- Milgrom: Podés encontrar una lista de mis reconocimientos haciendo una búsqueda con mi nombre o visitando mi página web. Mi carrera ha pasado por etapas y, más recientemente, he tenido un gran éxito en la formación de la próxima generación de teóricos de la microeconomía. En su mayoría, eran hombres, por lo que hice algunos cambios para crear un grupo ahora con equilibrio de género y, más a menudo, mayoritariamente femenino. Yo soy optimista de que vamos a tener muchas mujeres en los próximos grupos de los principales teóricos microeconómicos ”.

Hasta aquí la entrevista. Más allá de conocer, en primera persona, a una de las grandes mentes de nuestro tiempo, es importante no olvidar que Paul Milgron respondió atentamente una entrevista a una alumna de primer año, quién lo contactó por Linkedin. Eso también es un premio Nobel de Economía. He tenido la fortuna de interactuar con varios y lo puedo afirmar. Eso, que hoy en la Argentina puede parecernos una fantasía, es lo común entre reales académicos, quienes pueden coincidir o pensar distinto, pero siempre con todo el respeto por el otro, por más asimétrico que sea su capital humano.

Zablotsky es Rector de UCEMA y Miembro de lo Academia Nacional de Educación