Es inusual y creciente la violencia personal y social

Un problema de salud de mi padre -conocido por la opinión pública- hizo que durante tres semanas estuviera atenta solamente a lo que sucedía en mi círculo más cercano y dejar bastante de lado el contacto con la realidad nacional e internacional, dado que la situación familiar requería toda mi atención.

Antes de esto, durante los últimos meses, estuve concentrada en el avance del COVIDd-19 y en sus consecuencias, especialmente por mi condición de mamá, de hija de adultos mayores y también, por la problemática económica y social que el aislamiento obligatorio provoca en todos los sectores, aunque más dramáticamente en los más carenciados, en aquellos que pierden sus trabajos y en los que ven tambalear a sus empresas.

Con el regreso a casa, poco a poco fui recuperando la vida habitual, dentro de lo que la situación permite. Usualmente, entre todas las obligaciones, estar atenta a la información siempre es parte de mi actividad cotidiana.

Por cierto, el momento difícil que atraviesa el país no es novedad: la pandemia con sus duros datos, los comercios cerrados, la actividad industrial afectada, la negociación de la deuda, en fin, la crisis.

Sin embargo, más allá de lo conocido por todos, me fui encontrando con informes y noticias que me sorprendían, y que iban más allá de la salud pública, la política y la economía. Una inusual cantidad y diversidad de hechos de violencia personal y social que dominaban la información.

Entiéndase bien, no estoy diciendo que no existieran noticias sobre la inseguridad, sobre agresiones diversas entre personas o grupos. Me refiero a actos de vandalismo injustificables, a agresiones verbales irrespetuosas con la vida misma, a desear el mal a los demás, es decir, a conductas impropias de ciudadanos que aspiran a vivir en paz y a resolver los problemas que afectan al país.

En los últimos años, los argentinos nos hemos acostumbrado a ver o escuchar agresividad de unos contra otros que son difundidas por medios de comunicación y redes sociales sin filtros ni consideraciones; pero creo ver que se está pasando a límites indeseables si miramos a un futuro bueno y deseado para todos.

La sociedad es un espacio común que compartimos para enfrentar problemas, atender necesidades, expresar pensamientos, compartir la cultura, disfrutar de lo que hacemos juntos y de lo que nos legaron. Hay situaciones en que las cosas se presentan más sencillas, y otras que resultan más difíciles. Estas últimas son las que requieren que una comunidad organizada aporte los esfuerzos de todos para ser superadas y retomar el camino con tranquilidad.

Todos sabemos que la crisis que atraviesa el país es profunda y que no pasamos por el mejor momento para enfrentarla; que hay opiniones divergentes de los caminos a seguir para resolverla y que seguramente nos espera un largo tiempo de esfuerzo, aunque nunca de resignación. Estoy convencida que las agresiones no hacen más que agrandar las diferencias y agravar la situación y que nunca pueden conducir a vivir con tranquilidad .

Tengo conciencia de que los problemas no aparecen de la nada, pero también estoy segura de que en esas tres semanas la agresividad social se incrementó, y pienso también que esas actitudes -a veces delitos- no ayudan a resolver lo malo que nos pasa. Los argentinos que necesitan de ayuda especial son muchos, ello requiere de la acción del Estado como así también de la solidaridad de todos en la medida que cada uno pueda aportar.