No se comprende la máxima de Carlos Rodríguez: "lo que en realidad hacen es reemplazar dinero que no paga interés por dinero que si paga interés". Seguramente, el experto estará de acuerdo que esta "política antiinflacionaria" es en realidad "inflacionaria" porque en lugar de esterilizar, expansiona la cantidad de dinero relevante a los fines del análisis monetario, que no es la base sino un agregado más amplio que incluya todos los saldos que pueden ser transformados en demanda de divisas ante cualquier pérdida de credibilidad de la política económica del gobierno.