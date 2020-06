Alberto Fernández: “Querían salir a correr y a pasear, salgan; ahí están las consecuencias”

El Presidente afirmó que las nuevas flexibilizaciones llevaron a un aumento de contagios por coronavirus pero ratificó que su prioridad sigue siendo la salud: "Tengo un compromiso ético y es no abandonarlos más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía"