Discípula de Eugenio Zaffaroni en su doctrina “libera presos”, pero también en sus expresiones antidemocráticas. Sin ir más lejos, cuando en febrero de 2018 el ex juez de la Corte manifestó que le hubiera gustado que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri se fuera lo antes posible “para minimizar los daños en el país”, Garrigós de Rébori lo respaldó públicamente: “(Estoy) en la misma línea de lo que dijo Zaffaroni, (al Gobierno) puede no gustarle las críticas pero esto no significa que sea un atentado contra la institucionalidad”.