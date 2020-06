No es posible hoy financiar un plan de Inversiones públicas con la carencia de ingresos que tiene el Estado, ya que continuar el financiamiento a través de la emisión tiene un límite muy concreto en el aumento de la demanda de dinero. Si ese aumento no se da, y no hay motivos para que ocurra, el aumento de la emisión caerá inevitablemente en mayor inflación y en un mayor aumento en las cotizaciones cambiarias. Al mismo tiempo, si se quiere financiar el plan de inversiones públicas con aumento en los ingresos tributarios se terminará agravando la ya muy difícil situación patrimonial de las empresas y las familias.