Seguramente no nos engañaríamos ni nos dejaríamos tentar por la ciencia ficción si tratásemos de imaginar las consecuencias de este denominado “aislamiento social”. El nombre ya es revolucionario por lo contradictorio: estar (como sistema, no por una específica situación patológica de uno o un grupo de individuos) aislados en la sociedad, cuando ésta, por definición, supone y exige la integración. El “aislamiento” provocará, una tremenda crisis económica, pero de este tipo de situaciones extremas la humanidad siempre se las ha arreglado para salir. Lo que no sabemos es el tipo de crisis psicosocial que heredaremos de la pandemia, sus consecuencias culturales y políticas, si es que realmente las producirá.